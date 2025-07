Sztankovics segítségével igazolhat Hollandiába az FTC futballistája

Van olyan szurkoló, aki azt veti a Ferencváros vezetőinek szemére, hogy túlságosan nagy a jövés-menés a csapatnál, így nehéz felkészülni a rövidesen következő Bajnokok Ligája-selejtezőre. Holott az FTC most például eleget tesz a lelátó óhajának, amikor több olyan játékosát is el- vagy kölcsönadja, akiknek a teljesítménye nemcsak a zöld-fehér hívőket, de a szakmai stábot sem győzte meg. A holland Footballtransfers.com információja szerint most éppen a belga Philippe Rommens költözhet el az Üllői útról. A középpályás finoman sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, hiszen összesen 31 találkozón két gól fűződött a nevéhez, és tavasszal – főleg a bajnoki hajrában – messze került még a meccskerettől is.

A belga Philippe Rommens távozhat az Üllői útról, az FTC nem zárkózik el a holland ajánlatoktól. Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

A holland szakportál szerint a Ferencváros ausztriai edzőtáborából kimaradó Rommenst a Twente szerezheti meg.

A Twente ugyanis vélhetően eladja a volt Fradi-edző, Dejan Sztankovics által irányított Szpartak Moszkvának 27 éves középpályását, Michel Vlapot, akiért az orosz klub kifizeti a 4,5 milliós vételárat.

Ebből pedig bőségesen futja majd Rommens megvételére, akit tavaly nyáron a Transfermarkt adatai szerint 1,5 millió euróért vett a Fradi a holland Go Ahead Eagles gárdájától. Rommenst egyébként jól ismerik Hollandiában, ugyanis az Eredivisie-ban lejátszott 82 meccsén kilenc gólt szerzett és 11 gólpasszt adott.

Az FTC eddig igen aktív volt az átigazolási piacon

Kétségtelen tény, rengetegen érkeztek – új játékosok és a kölcsönből visszatérők – az Üllői útra, és sokan távoztak a zöld-fehérektől, amely jelentősen felfrissített kerettel vág neki az előtte álló feladatoknak.

Cadu (brazil, Viktoria Plzen, Csehország), Ötvös Bence (Paksi FC), Nagy Barnabás (Nyíregyháza Spartacus), Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne Victory, Ausztrália), Jonathan Levi (svéd, Puskás Akadémia FC), Toon Raemaekers (belga, KV Mechelen, Belgium), Callum O’Dowda (ír, Cardiff City, Championship). Kölcsönből visszaérkezők és maradók: Baráth Péter (Raków Czestochowa, Lengyelország), Botka Endre (Kecskeméti TE), Gruber Zsombor (MTK Budapest), Edgar Szevikjan (örmény, Lokomotiv Moszkva, Oroszország).

Mohamed Ben Romdan (tunéziai, Al-Ahli, Egyiptom), Eldar Civic (bosnyák, FK Baltyika, Oroszország), Virgil Roy Misidjan (suriname-i-holland, NEC, Hollandia), Owusu Kwabena (ghánai, legutóbb kölcsönben MKE Ankaragücü, Törökország), Bolgár Botond (FTC II – Kecskeméti TE, kölcsön), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United, Skócia, kölcsön), Varga Ádám (Debreceni VSC, kölcsön). Távozhatnak, a klub nem tart igényt rájuk: Ismaël Aaneba (francia), Fortune Bassey (nigériai), Katona Bálint (Nyíregyháza Sprtacus), Tosin Kehinde (angol–nigériai), Kenan Kodro (bosnyák), Pászka Lóránd (FK Csíkszereda, Erdély), Cristian Ramírez (ecuadori), Matheus Saldanha (brazil, Al-Vaszl, Egyesült Arab Emírségek), Adama Traoré (mali), Philippe Rommens (belga, Twente, Hollandia)

A Twente és más holland csapatok érdeklődése valós Rommensért

Utána néztünk, hogy mennyire valós a Rommens-féle átigazolás. Nos, úgy tűnik, van alapja a hírnek,

úgy tudjuk, hogy van érdeklődés Rommens iránt.

Ráadásul nemcsak a fent említett Twente, hanem több holland klub is szerződtetni szeretné őt. A Fradi nyitott az értékesítésre, főleg akkor, ha a holland portál által megpendített 2,4 millió eurót a Twente kifizetné érte.