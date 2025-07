A vihar összetörte az egyik esélyest, de a címvédő rekorder nem ennek örül a Kékszalagon

A Kékszalag Európa leghosszabb tókerülő vitorlásversenye, a hajósokra a 48 órás szintidő alatt légvonalban 155 kilométeres út vár. A balatonfüredi rajt után Balatonkenese, Siófok és a Tihanyi-szoros érintésével haladnak, majd Keszthelynél fordulva térnek vissza Balatonfüredre. Sajnos félő, volt, hogy a verseny elmarad, a hétfő délutáni vihar nagy károkat okozott a Kékszalagra készülő vitorlásokban is. A vihar elsősorban Balatonfüred és Alsóőrs környékén csapott le, a kikötőkben több hajó is felborult. A Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára, Holczhauser András a sérült hajók ellenére is több mint 500 csapat és mintegy 2800 sportoló részvételére számít.

A Kékszalagon sokféle vitorlás indul, hogy körbehajózza a Balatont Fotó: Kállai Márton

Több hajó megsérült a Kékszalag rajtja előtt

Adódott a kérdés, hogy a vihar mennyire befolyásolja a Kékszalag lebonyolítását, a vitorlásverseny vajon további nem várt akadályokba ütközhet-e a következő napokban.

130 km/h sebességű széllel érkezett meg a vihar hétfőn a Balaton térségébe, amely bár több hajót is megrongált, de a verseny lebonyolítására nem volt hatással

– árulta el Holczhauser András.

Petrányi Zoltán, a korábbi győztes Audax Django kormányosa jelezte: két katamaránjuk van a vízen – a Django és a korábban Prospex néven versenyző hajó, amely a legutóbbi verseny óta került hozzájuk, és megsérült a viharban. Az egytestű Raffica kormányosa, Király Zsolt a szerda délutáni sajtótájékoztatón elmondta, hogy mindkét hajójukat – René Raffica és Raffica – tönkretette a vihar, és egy hangárjukból előszedett szintén sérült harmadik hajójukra a Sponsor Wantedre építve összeállítottak egy hajót, amelyen a fiatal és idősebb versenyzőikből alkotott közös csapattal indulnak majd.

– A tizenháromszoros Kékszalag-győztes Litkey Farkas hajója, a Liza is megsérült, ami azért szomorú, mert a kategóriájának, a hagyományos egytestűek versenyének egyik fő esélyese búcsúzott el így a Kékszalagtól – mondta el Holczhauser András.

A sebességről szól majd minden

A Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára szerint az időjárás kiegyensúlyozottabb lesz a csütörtöki rajtra.

– Élénk, erős északnyugati szelet várunk, amely vitorlázásra alkalmas. A szél a Balaton tengelyére merőlegesen fog fújni, így várhatóan egy sebességi verseny lesz, és nem annyira a taktikáról fog szólni a küzdelem.

Úgy gondolom, reális esély van arra, hogy a versenyen a tavalyi győztes, Kékszalag-rekorder MLS Raiffeisen Fifty-Fifty által 2023 óta tartott 5 óra 3 perc 56 másodperces rekordidő is megdőlhet

– nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Holczhauser András, aki hozzátette, a leggyorsabb hajók bőven 30 km/h-s sebességgel suhannak majd a vízen, így öt órán belüli eredmény is várható a Kékszalagon.

A katamaránokon lévő legénységnek jól össze kell dolgoznia a Kékszalagon, ha jó eredményt akarnak elérni. Fotó: Kürt – Team Kaáli

– Nagyon fontos, hogy a technikát kell ügyesen kezelni, és egyben tartani a hajót, sérülés nélkül lehozni a versenyt. Úgy gondolom, hogy erre is fognak figyelni a sporttársak – mondta el Holczhauser András, aki szerint bójától bójáig egyenesben lehet közlekedni majd a Balatonon, és Siófokig látni lehet majd, melyik hajó lehet majd képes a legnagyobb sebességre, s ha technikai probléma nem adódik, akkor az fogja nyerni az idei Kékszalagot.

A címvédő magabiztos

Józsa Márton, a tavalyi győztes, Kékszalag-rekorder MLS Raiffeisen Fifty-Fifty kormányosa gyors és izgalmas versenyre számít. Sajnálatát fejezte ki, hogy sok hajó kiesett a vihar miatt, és elmondta: ők a Fifty-Fiftyvel vasárnap akadtak bele egy víz alatti tárgyba, de ki tudták javítani a sérülést az uszonyon. A tavalyi győztes médiafelelőse, Gémesi Jóka szintén bizakodó a csütörtöki rajt előtt.

A címvédő MLS Raiffeisen Fifty-Fifty magabiztos a Kékszalag rajtja előtt. Fotó: Gémesi Jóka

– A mostani széljárás nekünk abszolút kedvező, a hajónk széles széltartományban tud nagyon jól menni. Azt gondolom, hogy az egész mezőnynek jót tesz a frissebb szél – kezdte mondandóját Gémesi Jóka, aki tempós versenyre számít, de elmondása szerint az elején biztonságra törekszenek majd. A rajt előtt és az esti órákban figyelni fogják a frissített időjárási előrejelzéseket, hogy ne történjen probléma.

Vasárnap megsérült a hajó, süllyedni is kezdett, de szerencsére reggel újrakarbonoztuk a sérült részt, s így talán még jobb is lett picivel a holnapi rajt előtt

– tette hozzá a Fifty-Fifty médiafelelőse. Péntek délután rendezik meg az Audi Speed Challenge versenyt a leggyorsabb hajóknak, a díjkiosztót szombaton 18 órakor a Gyógy téren tartják. A verseny élőben is követhető lesz a Kékszalag.hu oldalon.