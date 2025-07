Dembélé Jota előtt tisztelgett, miközben mindenki Musiala miatt aggódik

A mérkőzés első félideje az utolsó percig a kapusokról szólt, mind Neuer, mind Donnarumma szenzációsan tette a dolgát. Majd következett Musiala bokasérülése, ami első ránézésre is olyan brutális volt, hogy a PSG olasz kapusa a pályán elsírta magát. A második játékrész 78. percében Doué góljával került előnybe a PSG, amely ezt követően kilenc emberre fogyatkozott: Pacho és Hernández is azonnali pirossal volt kénytelen elhagyni a pályát. A német bajnok hiába volt kettős emberelőnyben, Ousmane Dembélé a 96. percben bevitte a kegyelemdöfést. A Paris Saint Germain jutott a négy közé.

Musiala horrorsérülése miatt a PSG játékosai is aggódtak. Fotó: PETER ZAY / ANADOLU

Dembélé gólöröme Diogo Jota emlékének szólt

A teljes káosz közepette talán nem volt észrevehető, vagy nem kap elég figyelmet, de Ousmane Dembélé a gólörömével a Liverpool csütörtök hajnalban elhunyt játékosa, Diogo Jota emléke előtt tisztelgett.

A portugál válogatott támadó sajátos ünneplési formája volt a „FIFA-játék gólöröm”, azaz leült törökülésben, és egy képzeletbeli kontrollerrel játszott. Jota nagy gamer hírében állt, hivatalos versenyen is szerepelt. Dembélé ezt utánozva adózott emlékének.

Dembélé’s tribute to Diogo Jota 🎮❤️ pic.twitter.com/MWyGJq5enC — 433 (@433) July 5, 2025

A PSG karaktert mutatott, csapatként küzdött

Achraf Hakimi ismét kulcsszerepet vállal a Paris-Saint Germain támadójátékában is, a marokkói szárnyvédő szolgáltatta a gólpasszt a mindent eldöntő Dembélé-gólhoz.

Nagyon boldogok vagyunk, és büszkék erre a csapateljesítményre. Egy kemény csapat állt előttünk, de mi megtettük, amit meg kellett a győzelemhez. A Bayern az egyik közvetlen riválisunk volt a tornán, hozzánk hasonlóan tudnak játszani, nagyon örülünk ennek a sikernek

– fogalmazott Hakimi a DAZN-nak.

Mindig nehéz kettős emberhátrányban játszani, de megmutattuk milyen karakterünk van, és megszereztük a rendkívül fontos második gólt

– ezt már a Paris Saint-Germain csapatkapitánya, Marquinhos mondta a meccs után. A brazil középhátvéd nyilatkozatában kitért Diogo Jota halálára is, ami szerinte nagyban befolyásolta a csapat hangulatát, kimondottan azért is, mert több portugál játékos is szerepel csapatukban. Musiala mellett sem ment el szó nélkül a Marquinhos:

Olyan történt vele, amit nem szeretnél futballpályán látni

– fogalmazott.

Vincent Kompany: Musiala élete a futball

A mérkőzés után Vincent Kompany, a Bayern München vezetőedzője a DAZN-nak adott interjújában Jamal Musiala sérüléséről is beszélt.

Kórházba kellett vinni, és nem nézett ki jól. Remélem, nem olyan rossz a helyzet, mint amilyennek látszik, és túl lesz ezen

– mondta a belga szakember, aki a rámutatott, hogy fiatal német irányítója nemrég tért vissza az izomsérüléséből, amit miatt már sokat ki kellett hagynia.

Ő egy olyan játékos, aki szereti a focit – ez az élete. Túl fogja vészelni ezt is, és erősebben tér vissza

– tette hozzá Kompany. A Sky Germany szerint Musialánál a szárkapocscsont eltörésének gyanúja merül fel. A végleges diagnózist a vizsgálatok elvégzése után fogják közzétenni.