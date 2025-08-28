A magyar világbajnoki címvédő nagyot küzdött, de nem tudta legyőzni a betegséget

Az öttusa-világbajnokság 95 fős férfimezőnye kedden kezdett a selejtezővel, az öt magyar induló közül hárman – Gáll András, Szép Balázs és Bőhm Csaba – folytathatták szereplésüket a következő szakaszban. Tamás Botond az elrontott akadálypályája miatt nem jutott tovább, az idén két világkupán és a madridi Európa-bajnokságon is ezüstérmes Koleszár Mihály pedig a verseny előtt megbetegedett, így nem tudott elindulni.

Bőhm Csaba becsülettel végigcsinálta a versenyt az öttusa-vb elődöntőjében annak ellenére, hogy az akadálypályán kizárták. A betegség kifogott rajta

A szerdai rangsoroló vívást követően – amely az egyenes kieséses vívás kiemelését határozta meg – csütörtökön az elődöntővel folytatódott a verseny. Az A csoportból az idei Európa-bajnokságon negyedik Gáll és a tavalyi vb-n ezüstérmes Szép magabiztos teljesítménnyel, az ötödik és a hatodik helyen jutott tovább. Gáll a vívásban előbb gyengélkedett, a körvívás során aztán javított. Az ifjú sportoló kiválóan fut és lő, a kombinált szám alatt gyorsan az élre állt, az utolsó körben már csak kocogott.

Az akadálypálya kifogott Bőhm Csabán

Bőhm Csaba a selejtezőből simán lépett tovább, majd a szerdai rangsoroló vívásban is jól teljesített, így csoportjában a második kiemelt volt. A kieséses táblán a negyeddöntőben kezdett, ott viszont kikapott a – később elsőként záró – francia Mathis Rochat-tól, s végül ötödik lett ebben a számban.

A lovaglás helyére idéntől bekerült akadálypálya viszont kifogott rajta, az utolsó kapaszkodós szakaszt elsőre nem tudta teljesíteni, majd az ismétlésnél már az első fogásoknál lecsúszott a keze. A második figyelmeztetés kizárással járt, így ebben a számban nem szerzett pontot, ezzel pedig elszállt az esélye, hogy az első kilenc között végezzen.

Úszásban hatodik lett, de így is csak az egyiptomi Mohamed el-Askart előzte meg, aki a második szám után sérülés miatt visszalépett. Bőhm a 17. helyen állt a kombinált szám előtt, melyben ugyan messze a legjobb eredményt érte el, de maradt ugyanebben a pozícióban.

Bőhm Csaba teljesítményére magyarázat, hogy betegség, kivizsgálások és hosszú kényszerpihenő miatt hónapokig nem versenyzett, és a csak vb-re tért vissza.