Bőhm Csabaöttusa vbSzép BalázsGáll András

A magyar világbajnoki címvédő nagyot küzdött, de nem tudta legyőzni a betegséget

A magyar címvédő nem jutott be a litvániai öttusa-világbajnokság férfidöntőjébe. Bőhm Csaba mentségére hozzuk fel, hogy az év során betegség miatt több hónapot ki kellett hagynia. Jó hír, hogy Gáll András és Szép Balázs gond nélkül kvalifikálta magát a fináléba, előbbi, ha elfogadhatóan vív, akár a verseny esélyesének tekinthető.

Magyar Nemzet
2025. 08. 28. 17:18
Szép Balázs (balra) a tizedik, a világbajnok Bőhm Csaba a 13. helyen zárt a párizsi olimpián öttusában.
Szép Balázs (balra) a tizedik, a világbajnok Bőhm Csaba a 13. helyen zárt a párizsi olimpián öttusában. Fotó: Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az öttusa-világbajnokság 95 fős férfimezőnye kedden kezdett a selejtezővel, az öt magyar induló közül hárman – Gáll András, Szép Balázs és Bőhm Csaba – folytathatták szereplésüket a következő szakaszban. Tamás Botond az elrontott akadálypályája miatt nem jutott tovább, az idén két világkupán és a madridi Európa-bajnokságon is ezüstérmes Koleszár Mihály pedig a verseny előtt megbetegedett, így nem tudott elindulni.

Bőhm Csaba becsülettel végig csinálta a versenyt az öttusa-vb elődöntőjében annak ellenére, hogy az akadálypályán kizárták. A betegség kifogott rajta
Bőhm Csaba becsülettel végigcsinálta a versenyt az öttusa-vb elődöntőjében annak ellenére, hogy az akadálypályán kizárták. A betegség kifogott rajta 

A szerdai rangsoroló vívást követően – amely az egyenes kieséses vívás kiemelését határozta meg – csütörtökön az elődöntővel folytatódott a verseny. Az A csoportból az idei Európa-bajnokságon negyedik Gáll és a tavalyi vb-n ezüstérmes Szép magabiztos teljesítménnyel, az ötödik és a hatodik helyen jutott tovább. Gáll a vívásban előbb gyengélkedett, a körvívás során aztán javított. Az ifjú sportoló kiválóan fut és lő, a kombinált szám alatt gyorsan az élre állt, az utolsó körben már csak kocogott.

Az akadálypálya kifogott Bőhm Csabán

Bőhm Csaba a selejtezőből simán lépett tovább, majd a szerdai rangsoroló vívásban is jól teljesített, így csoportjában a második kiemelt volt. A kieséses táblán a negyeddöntőben kezdett, ott viszont kikapott a – később elsőként záró – francia Mathis Rochat-tól, s végül ötödik lett ebben a számban.

A lovaglás helyére idéntől bekerült akadálypálya viszont kifogott rajta, az utolsó kapaszkodós szakaszt elsőre nem tudta teljesíteni, majd az ismétlésnél már az első fogásoknál lecsúszott a keze. A második figyelmeztetés kizárással járt, így ebben a számban nem szerzett pontot, ezzel pedig elszállt az esélye, hogy az első kilenc között végezzen.

Úszásban hatodik lett, de így is csak az egyiptomi Mohamed el-Askart előzte meg, aki a második szám után sérülés miatt visszalépett. Bőhm a 17. helyen állt a kombinált szám előtt, melyben ugyan messze a legjobb eredményt érte el, de maradt ugyanebben a pozícióban.

Bőhm Csaba teljesítményére magyarázat, hogy betegség, kivizsgálások és hosszú kényszerpihenő miatt hónapokig nem versenyzett, és a csak vb-re tért vissza.

Bőhm Csabának tavaly a párizsi olimpián sem jött ki a lépés, vívásban nagyon rosszul szerepelt, emiatt hamar elszálltak az éremesélyei, és végül a 13. helyen végzett.

Két magyar az öttusa-vb férfidöntőjében

Bőhm Csaba kiesése miatt a 18 fős döntőben így nem lesz teljes a magyar csapat. Az ukránok és a franciák szerepelnek majd három-három versenyzővel, s a magyarok mellett az egyiptomiaknak, valamint az olaszoknak lesz két-két öttusázójuk. Hat országot egy-egy versenyző képvisel.

A nőknek a csütörtöki rangsoroló vívást követően pénteken következik az elődöntő Guzi Blankával, Bauer Blankával, Erdős Ritával és Mészáros Emmával a mezőnyben. A vb szombaton ér véget a férfi- és a női döntővel.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKucsera Gábor

Felebarátaink szeretete

Bayer Zsolt avatarja

A külföldről fizetett ellenségeink a jelenünk, a jövőnk, a hazánk és a felebarátaink ártalmára vannak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.