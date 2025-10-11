A negyedszázada kísértő olimpiai döntő nyomába eredtünk Pálinger Katalinékkal

A Dunaújváros 2004-es aranyérme óta befejezett 20 bajnoki szezon mindegyikében a Győr vagy a Ferencváros végzett az élen a női kézilabda NB I-ben. Pálinger Katalin tagja volt annak a dunaújvárosi együttesnek, ám utána győri színekben még ötször végzett a élen. A 2012-ben visszavonult kiváló kapus kereken tíz éve a Magyar Kézilabda-szövetség alelnöke, mégsem titkolja: elfogult az ETO KC–Ferencváros (szombat, 15.00, Győr, tv: M4Sport) csúcsrangadó előtt.

Tavasszal 8 góllal nyert Pálinger Katalin kedvence klubja, a Győr a Ferencváros ellen: Emily Bölk, az FTC játékosa (b) küzd Kari Brattset Dale-lal Fotó: Krizsán Csaba/MTI Fotószerkesztőség

– Nem vagyok semleges győriként! Szerintem sokkal jobb formában van az ETO, miközben a Fradin látszik, hogy egy alakulóban lévő csapat. Biztos, hogy időre van szükség ahhoz, hogy beérjen Jesper Jensen munkája, összeálljon a taktikája.

Azért egy ETO–Fradi mindig más, ezért nem lehet azt mondani, hogy sima meccs lesz, mert a győriek jobb formát mutatnak. Külön motiváció fűti a ferencvárosiakat. Jó meccs lesz, de győri győzelem születik

– fogalmazott lapunknak Pálinger Katalin, aki úgy véli, már most, októberben nagy lépést tehet az aranyérem felé az egyik csapat:

– Ennek mindig óriási súlya van. Nyilván a bajnokság végkimenetelére is hatással lesz, hiszen ha papírforma szerint mindenki hozza a kötelező győzelmeit, akkor a két csapat egymás elleni meccsei döntő jelentőségűek. Ugyanakkor nem ez van a játékosok fejében, sokkal inkább az, hogy ez mindig egy kiemelt meccs, külön bajnokság a bajnokságon belül. Kiélezett csatára számítok.

Győri legendák egymás között: Pálinger Katalin és Görbicz Anita Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Pádár Ildikó reménykedik

A korábbi évekkel ellentétben nincs rájátszás, illetve egy ideje már pontazonosság esetén nem a két gárda egymás elleni két meccsének eredménye, hanem az összesített gólkülönbség rangsorol. Az előző idényben a Ferencváros otthon 5, a Győr pályaválasztóként 8 góllal nyert, s végül a Fradi debreceni pontvesztése döntőnek bizonyult. A népligetiek korábbi klasszisa, a több mint két évtizede az utánpótlásban dolgozó beállója, Pádár Ildikó lapunknak elárulta, félti szeretett klubját.

– Természetesen azt szeretném, ha a Fradi nyerne. A BL-mérkőzéseket látva viszont nagyon sok mindennek még össze kellene állnia, főleg a védekezésnek. Abban látom nem is a legnagyobb lemaradást, inkább azt, amin még dolgozni kell. Sokkal hatékonyabbnak kellene lenni benne, mert az az alapja a játéknak, meccset lehet vele nyerni. Kiemelten fontos lesz a Győr ellen is, hogyan fog működni. Bízom benne, hogy jobb lesz az eddigieknél.

Picit féltem a lányokat, főleg, hogy idegenben lesz a mérkőzés. Nem egyszerű Győrben nyerni vagy legalább egy pontot elhozni. Sőt, egy olyan eredményt elérni, hogy esetleg egy góllal kikapni, de szoros meccset játszani. Remélem, hogy a védekezés és támadásbeli hiányosságok javulnak, és bízom a Fradi-szívben

– reménykedett a hatszoros bajnok beálló.