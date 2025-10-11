  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • A negyedszázada kísértő olimpiai döntő nyomába eredtünk Pálinger Katalinékkal
Pálinger KatalinGyőri ETO kézilabdaFerencváros FTCPádár Ildikó

A negyedszázada kísértő olimpiai döntő nyomába eredtünk Pálinger Katalinékkal

Már az 5. fordulóban megrendezik a női kézilabda NB I csúcsrangadójának első felvonását, a Győri ETO KC fogadja a Ferencvárost. A címvédő házigazda kiváló formában kezdte az idényt, a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is hibátlan mérleggel áll, míg az új edzővel készülő, átalakult Fradi a nemzetközi porondon eleinte botladozott. A két rivális klub egy-egy korábbi legendáját, Pálinger Katalint és Pádár Ildikót kértük esélylatolgatásra, s a 2000-es olimpiai döntő 25. évfordulóján a vereségről és hatásairól is beszélgettünk.

P.Fülöp Gábor
2025. 10. 11. 6:53
Pálinger Katalin Budapest 20251007 Kézilabda 2025 Magyar Kézilabda Szövetség MKSZ Kézikedd kerekasztal beszélgetés Fotó Szabó Miklós Nemzeti Sport Pálinger Katalin
Pálinger Katalin kényes témáról is beszélt lapunknak Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós Forrás: SZM
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Dunaújváros 2004-es aranyérme óta befejezett 20 bajnoki szezon mindegyikében a Győr vagy a Ferencváros végzett az élen a női kézilabda NB I-ben. Pálinger Katalin tagja volt annak a dunaújvárosi együttesnek, ám utána győri színekben még ötször végzett a élen. A 2012-ben visszavonult kiváló kapus kereken tíz éve a Magyar Kézilabda-szövetség alelnöke, mégsem titkolja: elfogult az ETO KC–Ferencváros (szombat, 15.00, Győr, tv: M4Sport) csúcsrangadó előtt.

Pálinger Katalin
Tavasszal 8 góllal nyert Pálinger Katalin kedvence klubja, a Győr a Ferencváros ellen: Emily Bölk, az FTC játékosa (b) küzd Kari Brattset Dale-lal Fotó: Krizsán Csaba/MTI Fotószerkesztőség

– Nem vagyok semleges győriként! Szerintem sokkal jobb formában van az ETO, miközben a Fradin látszik, hogy egy alakulóban lévő csapat. Biztos, hogy időre van szükség ahhoz, hogy beérjen Jesper Jensen munkája, összeálljon a taktikája. 

Azért egy ETO–Fradi mindig más, ezért nem lehet azt mondani, hogy sima meccs lesz, mert a győriek jobb formát mutatnak. Külön motiváció fűti a ferencvárosiakat. Jó meccs lesz, de győri győzelem születik 

– fogalmazott lapunknak Pálinger Katalin, aki úgy véli, már most, októberben nagy lépést tehet az aranyérem felé az egyik csapat:

– Ennek mindig óriási súlya van. Nyilván a bajnokság végkimenetelére is hatással lesz, hiszen ha papírforma szerint mindenki hozza a kötelező győzelmeit, akkor a két csapat egymás elleni meccsei döntő jelentőségűek. Ugyanakkor nem ez van a játékosok fejében, sokkal inkább az, hogy ez mindig egy kiemelt meccs, külön bajnokság a bajnokságon belül. Kiélezett csatára számítok.

Pálinger Katalin
Győri legendák egymás között: Pálinger Katalin és Görbicz Anita Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Pádár Ildikó reménykedik 

A korábbi évekkel ellentétben nincs rájátszás, illetve egy ideje már pontazonosság esetén nem a két gárda egymás elleni két meccsének eredménye, hanem az összesített gólkülönbség rangsorol. Az előző idényben a Ferencváros otthon 5, a Győr pályaválasztóként 8 góllal nyert, s végül a Fradi debreceni pontvesztése döntőnek bizonyult. A népligetiek korábbi klasszisa, a több mint két évtizede az utánpótlásban dolgozó beállója, Pádár Ildikó lapunknak elárulta, félti szeretett klubját.

– Természetesen azt szeretném, ha a Fradi nyerne. A BL-mérkőzéseket látva viszont nagyon sok mindennek még össze kellene állnia, főleg a védekezésnek. Abban látom nem is a legnagyobb lemaradást, inkább azt, amin még dolgozni kell. Sokkal hatékonyabbnak kellene lenni benne, mert az az alapja a játéknak, meccset lehet vele nyerni. Kiemelten fontos lesz a Győr ellen is, hogyan fog működni. Bízom benne, hogy jobb lesz az eddigieknél. 

Picit féltem a lányokat, főleg, hogy idegenben lesz a mérkőzés. Nem egyszerű Győrben nyerni vagy legalább egy pontot elhozni. Sőt, egy olyan eredményt elérni, hogy esetleg egy góllal kikapni, de szoros meccset játszani. Remélem, hogy a védekezés és támadásbeli hiányosságok javulnak, és bízom a Fradi-szívben

 – reménykedett a hatszoros bajnok beálló.

Pálinger Katalin
Pádár Ildikó ma már mosolyogni is tud a negyedszázada történtek után Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

A rémálomszerű döntő

A Párduc becenévre hallgató Pádár Ildikót arra is megkértünk, hogy 25 esztendő távlatából tekintsen vissza a sydney-i olimpiai döntőre, amelyet 6 gólos vezetésről veszített el a dánokkal szemben a magyar női kézilabda-válogatott.

Veszélyt csak akkor éreztem, amikor már egyre jobban csökkent az előnyünk. Éreztük, hogy ebből nagy baj lehet, de nem is tudtuk, hogyan reagáljuk le. Olyan gyorsan történt minden, kevés is volt hátra, és annyira ránk jöttek és elkapták a ritmust, amit mi már nem tudtunk felvenni. 

Annyira sok összetevője van, hogy így alakul egy mérkőzés. Sokat jelentett, hogy még ugyanabban az évben megnyertük a romániai Európa-bajnokságot. Az a csapat akkor a csúcson volt, és ahonnan felkapaszkodott a magyar női kézilabda, az az év a történelmünk egyik legjobbja. Az Eb-arany kicsit kárpótolt az olimpiai ezüstért. Kinevettem volna, ha valaki azt mondja, hogy két olimpián játszhatok egyszer, és az egyikről éremmel térek haza. Persze amikor az embernek félig ott van a kezében az arany, úgy nehéz elviselni.

Pálinger Katalin büszke

Pádár Ildikó az ezredfordulón együtt szerepelt a válogatottban a nála nyolc évvel fiatalabb Pálinger Katalinnal. Az immár jó ideje sportvezetőként tevékenykedő kapust nem kavarja fel az elbukott olimpiai döntő emléke.

Nincsenek sebeim! A Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi tagja is vagyok, és szinte csak olimpiai bajnokok ülnek körülöttem. Gondolkodtam rajta, milyen jó lenne, ha én is az lennék, de nem lennék boldogabb ember. Ki merem jelenteni: teljesnek érzem a pályafutásomat és az életemet, megtaláltam a számításaimat. Boldog családanya vagyok két gyerkőccel, a sportágnak pedig igyekszem valamit visszaadni. Ha jön hozzánk valaki, mindig szeretné megnézni az olimpiai ezüstérmemet, amit büszkén mutatok meg 

– nyilatkozta lapunknak Pálinger Katalin.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekatomenergia

Energia-önellátás lehetősége atomenergiával

Lóránt Károly avatarja

Energia tekintetében kiszolgáltatott helyzetünkön változtathatunk mintegy 15-20 év alatt akkor, ha uránkészletünket hagyományos és szaporító reaktorokban hasznosítjuk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.