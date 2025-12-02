Ki mit tud a magyar jégkorongról?

vb
Olyat mondunk a 2026-os labdarúgó-világbajnokságról, amit talán senki más nem mert kimondani
Ha ez a tippünk bejön, akkor 2026-ban új világbajnoka lesz a sportágnak.
Leinweber Olivér fantasztikus hónapokon van túl, de már kitűzte a következő célokat is maga elé.
A folytatásban szerdán Románia, pénteken Japán, vasárnap pedig Dánia következik.
Hársfalvi Júlia elmondta, nem igazán tudták azt megcsinálni, amit megbeszéltek a mérkőzés előtt.
