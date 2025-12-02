A braziloknak lőtt tíz gól után újra nyert, így ünnepelt a szurkolókkal a magyar válogatott

Mindenekelőtt talán nem árt tisztázni: a socca a labdarúgás 5+1 fős, kispályás verziója. A magyar válogatott a 73 együttes felvonultató 2024-es világranglista 15. helyezettje, a rangsort Kazahsztán, Brazília és Lengyelország vezeti. A sportág hivatalos világszövetséggel is rendelkezik, Európában és Latin-Amerikában különösen népszerű. Évente rendeznek világ- és Európa-bajnokságot, a világversenyek közvetítéseit világszerte több százezren követik figyelemmel.

A magyar válogatott ezekben a napokban a mexikói Cancúnban vesz részt az idei vb-n (Forrás: facebook.com/soccahungary)

Második meccsén sem kapott gólt a magyar válogatott

Az idei vb helyszíne Cancún, ahol a a csapat élére szeptemberben kinevezett Rozman Sándor szövetségi kapitány által felkészített nemzeti csapat pedig az előző hétvégén sima, 10-0-s győzelemmel nyitott Brazília ellen. Szép, de csalóka az eredmény, hiszen az ellenfél vízumproblémák miatt nem a legerősebb összeállításban játszott.

Ezt követően hétfőn Honduras várt a magyarokra.

A kemény, küzdelmes találkozót Szabó Bence 20. percben szerzett gólja döntötte el, Magyarország 1-0-ra győzött, és második sikerének köszönhetően vezeti a H csoportot, egyúttal már biztosan bejutott a legjobb 16 közé.

A négyes csoportokból az első két-két helyezett csapat jut a nyolcaddöntőbe, ahonnan már egyenes kieséses rendszerben folytatódik a torna, egészen a vasárnapi fináléig.

A magyar csapatra még vár egy csoportmérkőzés, ezt közép-európai idő szerint csütörtökön négy órakor játssza az eddig pont nélkül álló Marokkóval.

Így ünnepelte a magyar csapat a továbbjutást: