Kevés nagyobb bravúr van annál, hogy ez a magyar válogatott a világ egyik legjobbja

A bandy egy nagyjából labdarúgópálya-méretű jégfelületen, a gyeplabda szabályaihoz hasonló módon, korcsolyával a lábon és ütőkkel a kézben, gólokra, kétszer negyvenöt percig játszott labdasportág. Már a XIX. század vége óta rendeznek jéglabdamérkőzéseket, később leginkább a Skandináv-félszigeten és az egykori Szovjetunió területén vált népszerűvé. Mivel a világon kevés országban űzik hivatalos formában, így az olimpiai programba állandó jelleggel nehezen kerülhetne be – bár 1952-ben Oslóban bemutató sportágként ott volt a téli ötkarikás játékokon. Magyarország azon országok közé tartozik, amelyekről aligha gondolnánk, hogy ott komoly szinten űzik a sportágat. Pedig hazánk a kezdetekkor a világelitbe tartozott, majd a szövetség 1988-as újjáalakulása óta is nagy fejlődésen ment keresztül. A bandy idehaza évről évre egyre népszerűbb, de még mindig nem annyira, mint megérdemelné.

2025-ben ötödik helyen zárta a világbajnokságot a magyar férfi-jéglabdaválogatott, amely idén is ott lehetett a bandy legnagyobb eseményén. Forrás: Instagram.com/hunbandy

Magyarország világszinten is a bandy élvonalában szerepel

A férfiaknak 1957 óta rendeznek világbajnokságokat, a magyar bandyválogatott pedig 1991 óta tagja a mezőnynek. A torna lebonyolítása hasonló a jégkorongban látottakhoz, és 2004-ben Budapest a B csoportos vb-nek adhatott otthont. Miután 2007-ben a női világbajnokságot is a magyar fővárosban rendezték meg, a férfiválogatott még jobb eredményeket ért el, és 2018-ban első alkalommal az elitben szerepelhetett.

Majd 2020-ban és 2023-ban is megnyerte a B divíziós vb-t, és ennek köszönhetően 2025-ben, aztán 2026-ban is a legjobbakkal mérhette össze a tudását.

A magyar férfiválogatott idei vb-kerete: kapusok: Herceg Márton (Zuglói Pingvinek) és Herceg Kristóf (Zuglói Pingvinek)

mezőnyjátékosok: András Hunor Sólyom (Dynamo Budapest), Bata Dániel (Dynamo Budapest), Bányai Keve (c), Berglönn Szabó André (GT/76, svéd), Biró Aba Balázs (Zuglói Pingvinek), Harmathy Manó (Zuglói Pingvinek), Hladony Kristóf (Budapest Kings), Jankovics Péter (Dynamo Budapest), Kleinhappel Márton (Zuglói Pingvinek), Kolbenheyer Zoltán (Budapest Kings), Muzsik Zoltán (Észak-Pesti BC), Pacsay Dennis (Falu BS, svéd), Schellin Linus (Budapest Kings), Szeidl Gergő (Budapest Kings), Vendrei Dániel (Észak-Pesti BC), von Polgar Ludvig (IFK Uppsala, svéd)

Magyarország egy évvel ezelőtt a svédországi Lidköpingben rendezett tornán az ötfős mezőnyben négy vereséggel zárt: akkor az Egyesült Államok 4-2-re, Svédország 31-0-ra, Finnország 17-0-ra, Norvégia pedig 20-1-re győzte le Marosi Kristian együttesét. A magyar–svéd szövetségi kapitány a magyar válogatott egykori kapusaként már a B csoportos aranyérmek megszerzésénél is a kispadon ült, és idén januárban is az ő irányításával utazott ki a csapat a finnországi Pori városába. A mezőny a feljutott Hollandia révén hatfősre bővült, így a magyarok hat napon belül öt csoportmérkőzést és az ötödik helyért vívott találkozót is lejátszották. Ezúttal a svédek 34-0-ra, a finnek 19-0-ra, az amerikaiak 10-0-ra, a norvégok 13-0-ra, a hollandok pedig először 9-3-ra, a helyosztón pedig 3-1-re nyertek a mieink ellen.