Az egész ország zokog – rákkal küzd a kézilabda-legenda

A gyilkos kór Per Carlén máját, tüdejét és vastagbelét támadta meg. A 65 éves, egykori legendás játékos azt mondta, hogy állapotáról most beszél erről először és utoljára. Teljesen vissza akar vonulni a nyilvánosság elől, feleségével egy vidéki faházban keresnek menedéket.

A svéd szurkolók is megdöbbentek, amikor megtudták, hogy Per Carlén rákkal küzd. Fotó: AFP/Fabrice Coffrini

Per Carlén a svédek sportikonja

Carlén negyedéves kemoterápiás kezelésen van túl. Azt mondta, hogy a májából és a vastagbeléből eltűntek a daganatok, a tüdejéből azonban nem. Most abban reménykedik, hogy Németországban kaphat megfelelő kezelést. Korábban úgy nyilatkozott, hogy tisztában van a betegség következményeivel, felkészült arra, hogy meg fog halni.

Nem olyan régen a svéd TV4 csatorna bemutatta azt a dokumentumfilmet, amelyet Christian Albinsson készített Per Carlén életéről.

A Szegeden játszó svéd válogatott játékos, Jim Gottfridsson és az összes svéd játékos egy nappal ezelőtt nézte meg a filmet.

Azok után, hogy a svéd csapat a malmői középdöntőben legyőzte a szlovénokat. Jim Gottfridsson szerint ez a film óriási hatással lesz minden svédre és a csapatra is. Azt mondta, nagyon meghatotta a film, ezt SMS-ben jelezte is Carlénnak, aki kedves választ küldött neki.

Azt írta, nagyon meghatódott, hogy egy ekkora sztár, mint én, üzenetet küldtem a számára. Pedig hol vagyok én attól, amit ő elért.

Jim Gottfridsson azt is hozzátette, hogy innentől fogva a svédek Per Carlén gyógyulásáért is küzdenek majd.

Per Carlén 1982 és 1996 között 327 alkalommal játszott a svéd válogatottban, és 1026 gólt szerzett. Az 1992-es barcelonai és az 1996-os atlantai olimpián ezüstérmet nyert. 1990-ben a csehszlovákiai világbajnokságon aranyérmet, csakúgy, mint 1994-ben a portugáliai Eb-n. Minden idők egyik legnagyobb svéd sporthőse, akit nagyon sokan tisztelnek és szeretnek szerte a világon.