kézilabdarákSvédország

Az egész ország zokog – rákkal küzd a kézilabda-legenda

Rákbetegséggel küzd és teljesen visszavonul a nyilvánosság elől Per Carlén kézilabdázó. A kétszeres olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok sztár a svéd sportgálán jelentette be azt, hogy feleségével egy vidéki faházban keresnek menedéket. Per Carlén szavai az egész országot megrázták.

Magyar Nemzet
2026. 01. 25. 12:27
Per Carlen, aki rákkal küzd
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A gyilkos kór Per Carlén máját, tüdejét és vastagbelét támadta meg. A 65 éves, egykori legendás játékos azt mondta, hogy állapotáról most beszél erről először és utoljára. Teljesen vissza akar vonulni a nyilvánosság elől, feleségével egy vidéki faházban keresnek menedéket.

Per Carlen
A svéd szurkolók is megdöbbentek, amikor megtudták, hogy Per Carlén rákkal küzd. Fotó: AFP/Fabrice Coffrini

Per Carlén a svédek sportikonja

Carlén negyedéves kemoterápiás kezelésen van túl. Azt mondta, hogy a májából és a vastagbeléből eltűntek a daganatok, a tüdejéből azonban nem. Most abban reménykedik, hogy Németországban kaphat megfelelő kezelést. Korábban úgy nyilatkozott, hogy tisztában van a betegség következményeivel, felkészült arra, hogy meg fog halni.

Nem olyan régen a svéd TV4 csatorna bemutatta azt a dokumentumfilmet, amelyet Christian Albinsson készített Per Carlén életéről. 

A Szegeden játszó svéd válogatott játékos, Jim Gottfridsson és az összes svéd játékos egy nappal ezelőtt nézte meg a filmet. 

Azok után, hogy a svéd csapat a malmői középdöntőben legyőzte a szlovénokat. Jim Gottfridsson szerint ez a film óriási hatással lesz minden svédre és a csapatra is. Azt mondta, nagyon meghatotta a film, ezt SMS-ben jelezte is Carlénnak, aki kedves választ küldött neki. 

Azt írta, nagyon meghatódott, hogy egy ekkora sztár, mint én, üzenetet küldtem a számára. Pedig hol vagyok én attól, amit ő elért.

Jim Gottfridsson azt is hozzátette, hogy innentől fogva a svédek Per Carlén gyógyulásáért is küzdenek majd. 

Per Carlén 1982 és 1996 között 327 alkalommal játszott a svéd válogatottban, és 1026 gólt szerzett. Az 1992-es barcelonai és az 1996-os atlantai olimpián ezüstérmet nyert. 1990-ben a csehszlovákiai világbajnokságon aranyérmet, csakúgy, mint 1994-ben a portugáliai Eb-n. Minden idők egyik legnagyobb svéd sporthőse, akit nagyon sokan tisztelnek és szeretnek szerte a világon.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkötelező olvasmány

Kötelező olvasmány!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának vasárnapi blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.