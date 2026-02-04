ArsenalAngol LigakupaMikel ArtetaPaul MersonJamie RedknapptriplázásChelseadöntő

A Chelsea edzője reagált a kíméletlen kritikára, az Arsenal esetében már történelmi siker a téma

Megvan a Ligakupa első finalistája. Miután három héttel ezelőtt 3-2-re nyert az Arsenal a Chelsea otthonában a Ligakupa elődöntőjének első mérkőzésén, kedd este hazai pályán, a visszavágón 1-0-ra diadalmaskodtak az Ágyúsok, így bejutottak a kupasorozat döntőjébe. Jamie Redknapp nem lát okot arra, miért ne triplázhatna ebben az idényben az Arsenal, még Paul Merson a Chelsea hozzáállását kritizálta. A két vezetőedző, Mikel Arteta és Liam Rosenior is megszólalt a meccs után.

2026. 02. 04. 7:42
Döntős az Arsenal.
Az Arsenal hat év után döntőzhet újra bármilyen sorozatban. (Fotó:ADRIAN DENNIS / AFP)
Nem tartogatott túl sok izgalmat a Ligakupa elődöntőjének visszavágóján a londoni derbi. Az Arsenal és a Chelsea is komótosan játszott, különösebb intenzitás nélkül, ez a vendégek részéről volt teljesen érthetetlen. A rendes játékidő utolsó percéig mindkét csapat egyetlen kaput eltaláló lövéssel „büszkélkedhetett”. Végül a 97. percben, az összecsapás egyik utolsó mozzanataként betalált volt klubja ellen Kai Havertz, ezzel megnyerve a mérkőzést az Arsenalnak, amely 4-2-es összesítéssel harcolta ki a döntőbe jutást. Az ágyúsok hat év után döntőzhetnek újra. Ma este 21 órától fejeződik be a Manchester City Newcastle elleni elődöntős párharca, Pep Guardiola 2-0-s előnyről várja a hazai visszavágót.

Kai Havertz ünnepel, a Chelsea kiejtésével Ligakupa-döntős az Arsenal
Egy jó formába lendülő Kai Havertz nagy segítség lehet az Arsenalnak. (Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP)

Miért ne triplázhatna az Arsenal?

Jamie Redknapp nagy szavakkal dobálózott, miután az Arsenal a Ligakupa döntőjébe jutott. Az Ágyúsok vezetik a Premier League tabelláját, valamint bejutottak a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe és az FA-kupa negyedik fordulójába.

— Az Arsenal készen áll a győzelemre. Eljutni egy kupadöntőbe, hat ponttal az élen állni a Premier League-ben, és a Bajnokok Ligája élcsapatának lenni, ez abszolút hihetetlen erőfeszítés – mondta a Sky Sportsnak a szakértő, aki hozzátette, hogy meglátása szerint a játékoskeret, annak mélysége és a játékstílus alapján messze az Arsenal a legjobb csapat.

Nincs okuk arra, hogy ne nyerhessenek két, sőt akár három trófeát is.

Mikel Arteta kapcsán elmondta Jamie Redknapp, hogy hihetetlen munkát végez, győztes gépezetet kreált.

Hat év után vezette döntőbe az Arsenalt Mikel Arteta

Az Arsenal hat év után döntőzhet ismét: 2020-ban már Mikel Arteta irányította az Ágyúsokat, és meg is nyerték az FA-kupát.

– Nagyon boldogok vagyunk – mondta az Arsenal vezetőedzője a meccs után. A spanyol szakvezető meglátása szerint a két meccset tekintve megérdemelten jutottak tovább, ebben pedig a játékosok és a stáb munkája is benne volt.

Azt hiszem, mindannyian megérdemeljük, hogy ott legyünk Wembleyben.

– hangsúlyozta Arteta, majd a sérüléséből visszatért, győztes gólt szerző Kai Havertzre is kitért. – A mai nap különleges pillanat volt számára, és remélem, hogy élvezte, mert teljes mértékben megérdemli. Azt hiszem, a csapattársai is élvezték.

Mikel Arteta hat év után vezette ismét döntőbe az Arsenalt. (Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP)
Esélye sem volt a Chelseanek

Paul Merson szerint a Chelsea túl konzervatív megközelítést alkalmazott a meccsen, annak ellenére, hogy hátrányban volt az odavágó után.

Megdöbbentem, el sem hiszem, amit most láttam. A Chelsea nem a tabella utolsó öt csapata között található, vannak világbajnokaik

– mondta a Sky Sportsnak a szakértő, aki szerint így nem lehet kiesni, ugyanis esélye sem volt a Chelseanek.

A Chelsea trénere nem hagyta szó nélkül a kritikát

Liam Rosenior, a Chelsea menedzsere visszavágott a csapata hozzáállását ért kritikákra.

– Utólag könnyű bármit mondani. Ha támadunk és nagyon magasan játszunk, az emberek megkérdezik, hogy mit csinálok. A munkám valósága az, hogy ha meccseket veszítek, akkor kritizálni fognak, ha nyerek, zseni vagyok. Azt hiszem, általában valahol a kettő között van az igazság – fogalmazott, majd hozzátette, hogy a párharc pszichológiai aspektusa is nagyon fontos volt.

Nem értük el, amit szerettünk volna, de nem a tervről van szó, hanem az eredményekről.

