A Chelsea edzője reagált a kíméletlen kritikára, az Arsenal esetében már történelmi siker a téma

Nem tartogatott túl sok izgalmat a Ligakupa elődöntőjének visszavágóján a londoni derbi. Az Arsenal és a Chelsea is komótosan játszott, különösebb intenzitás nélkül, ez a vendégek részéről volt teljesen érthetetlen. A rendes játékidő utolsó percéig mindkét csapat egyetlen kaput eltaláló lövéssel „büszkélkedhetett”. Végül a 97. percben, az összecsapás egyik utolsó mozzanataként betalált volt klubja ellen Kai Havertz, ezzel megnyerve a mérkőzést az Arsenalnak, amely 4-2-es összesítéssel harcolta ki a döntőbe jutást. Az ágyúsok hat év után döntőzhetnek újra. Ma este 21 órától fejeződik be a Manchester City Newcastle elleni elődöntős párharca, Pep Guardiola 2-0-s előnyről várja a hazai visszavágót.

Egy jó formába lendülő Kai Havertz nagy segítség lehet az Arsenalnak. (Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP)

Miért ne triplázhatna az Arsenal?

Jamie Redknapp nagy szavakkal dobálózott, miután az Arsenal a Ligakupa döntőjébe jutott. Az Ágyúsok vezetik a Premier League tabelláját, valamint bejutottak a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe és az FA-kupa negyedik fordulójába.

— Az Arsenal készen áll a győzelemre. Eljutni egy kupadöntőbe, hat ponttal az élen állni a Premier League-ben, és a Bajnokok Ligája élcsapatának lenni, ez abszolút hihetetlen erőfeszítés – mondta a Sky Sportsnak a szakértő, aki hozzátette, hogy meglátása szerint a játékoskeret, annak mélysége és a játékstílus alapján messze az Arsenal a legjobb csapat.

Nincs okuk arra, hogy ne nyerhessenek két, sőt akár három trófeát is.

Mikel Arteta kapcsán elmondta Jamie Redknapp, hogy hihetetlen munkát végez, győztes gépezetet kreált.

Hat év után vezette döntőbe az Arsenalt Mikel Arteta

Az Arsenal hat év után döntőzhet ismét: 2020-ban már Mikel Arteta irányította az Ágyúsokat, és meg is nyerték az FA-kupát.

– Nagyon boldogok vagyunk – mondta az Arsenal vezetőedzője a meccs után. A spanyol szakvezető meglátása szerint a két meccset tekintve megérdemelten jutottak tovább, ebben pedig a játékosok és a stáb munkája is benne volt.

Azt hiszem, mindannyian megérdemeljük, hogy ott legyünk Wembleyben.

– hangsúlyozta Arteta, majd a sérüléséből visszatért, győztes gólt szerző Kai Havertzre is kitért. – A mai nap különleges pillanat volt számára, és remélem, hogy élvezte, mert teljes mértékben megérdemli. Azt hiszem, a csapattársai is élvezték.