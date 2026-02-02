Az Epstein-aktákban került elő a 2028-as nyári olimpia főszervezőjének a neve

Az Amerikai Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma a közelmúltban több millió oldalnyi dokumentumot hozott nyilvánosságra az Epstein-aktákból. Ezek olyan iratok, e-mailek, képek és feljegyzések, amelyek Jeffrey Epsteinről készültek, és amelyek hosszú ideje rejtve voltak a nyilvánosság elől. Jeffrey Epstein befolyásos amerikai üzletember volt, akit kiskorúak szexuális kizsákmányolásával és emberkereskedelemmel is vádoltak. 2019-ben letartóztatták, majd öngyilkosságot követett el börtönben, mielőtt újabb nemzetközi és szövetségi pereket indíthattak volna ellene. De azt kevesen hitték, hogy a 2028-as olimpia szervezőbizottságának elnöke, Casey Wasserman is komoly bajba kerül.

Ghislaine Maxwell és Jeffrey Epstein. Fotó: Getty Images

A napokban egy új botrány kapcsán ismét előkerültek ezek az akták, miután kiderült: a 2028-as Los Angeles-i olimpiai játékok szervezőbizottságának elnöke, Casey Wasserman több mint húsz évvel ezelőtt erotikus hangvételű e-mailt váltott Ghislaine Maxwell-lel, aki Epstein legközelebbi kapcsolata és segítője volt. Ghislaine Maxwell gyakorlatilag kerítőnőként dolgozott Epstein mellett, az ő feladata volt becserkészni és behálózni a későbbi áldozatokat.

A most kiadott dokumentumok között szerepelnek olyan 2003-as e-mailek, amelyeket Wasserman és Ghislaine Maxwell váltott. Ezekben a levelekben személyes, flörtölős és szexuális utalásokat is találni, például arról, hogyan szeretné Wasserman Maxwellt látni bizonyos ruhában vagy hogyan beszélgetnek masszázsról.

Az előkerült levelek megdöbbentőek. Néhány részlet ezekből: „Hol vagy? Annyira hiányzol. Mikorra tudjuk időzíteni a következő masszázst?” – ezeket írta többek között az akkor már nős Wassermann Maxwellnek. A nő így válaszolt:

Már a gondolattól is eláll a lélegzetem. Őszintén szólva nem tudom, hogy bírod ki nélkülem azt a nagy felhajtást, amiben benne vagy.

„Van néhány olyan fogás, ami nyilvánvalóan őrület, ezeket mind kipróbálnám rajtad.”

Egy másik levélben Ghislaine Maxwell azzal bombázta az olimpiai főnököt, hogy bár nem alkalmas az időpont, de mindig rá gondol. A férfi erre így válaszolt: „Állandóan rád gondolok.”

Mit kellene tennem, hogy egy szűk bőrruhában lássalak?

„Ma este New Yorkban vagyok, te nem vagy itt – mit kellene tennem?” A válasz nem is késett soká:

Casey – holnap késő délután érek vissza New Yorkba. Szűk bőr overált fogok viselni.

Casey Wasserman a sajnálatát fejezte ki, mondván, ezek a levelek olyan időből származnak, amikor még nem ismerték Maxwell későbbi bűncselekményeit, és hangsúlyozta, hogy soha nem volt személyes vagy üzleti kapcsolata Jeffery Epsteinnel.