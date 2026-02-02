Epstein-botrányLos Angelesolimpia

Az Epstein-aktákban került elő a 2028-as nyári olimpia főszervezőjének a neve

A 2028-as nyári olimpiai játékok főszervezője komoly gondba került. Casey Wasserman neve most először bukkant fel az Epstein-aktákban.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 17:08
Casey Wasserman, a 2028-as nyári olimpia szervező bizottságának elnöke Fotó: FREDERIC J. BROWN Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Amerikai Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma a közelmúltban több millió oldalnyi dokumentumot hozott nyilvánosságra az Epstein-aktákból. Ezek olyan iratok, e-mailek, képek és feljegyzések, amelyek Jeffrey Epsteinről készültek, és amelyek hosszú ideje rejtve voltak a nyilvánosság elől. Jeffrey Epstein befolyásos amerikai üzletember volt, akit kiskorúak szexuális kizsákmányolásával és emberkereskedelemmel is vádoltak. 2019-ben letartóztatták, majd öngyilkosságot követett el börtönben, mielőtt újabb nemzetközi és szövetségi pereket indíthattak volna ellene. De azt kevesen hitték, hogy a 2028-as olimpia szervezőbizottságának elnöke, Casey Wasserman is komoly bajba kerül.

Casey Wasserman
Ghislaine Maxwell és Jeffrey Epstein. Fotó: Getty Images

A napokban egy új botrány kapcsán ismét előkerültek ezek az akták, miután kiderült: a 2028-as Los Angeles-i olimpiai játékok szervezőbizottságának elnöke, Casey Wasserman több mint húsz évvel ezelőtt erotikus hangvételű e-mailt váltott Ghislaine Maxwell-lel, aki Epstein legközelebbi kapcsolata és segítője volt. Ghislaine Maxwell gyakorlatilag kerítőnőként dolgozott Epstein mellett, az ő feladata volt becserkészni és behálózni a későbbi áldozatokat.

A most kiadott dokumentumok között szerepelnek olyan 2003-as e-mailek, amelyeket Wasserman és Ghislaine Maxwell váltott. Ezekben a levelekben személyes, flörtölős és szexuális utalásokat is találni, például arról, hogyan szeretné Wasserman Maxwellt látni bizonyos ruhában vagy hogyan beszélgetnek masszázsról. 

Az előkerült levelek megdöbbentőek. Néhány részlet ezekből: „Hol vagy? Annyira hiányzol. Mikorra tudjuk időzíteni a következő masszázst?” – ezeket írta többek között az akkor már nős Wassermann Maxwellnek. A nő így válaszolt: 

Már a gondolattól is eláll a lélegzetem. Őszintén szólva nem tudom, hogy bírod ki nélkülem azt a nagy felhajtást, amiben benne vagy.

„Van néhány olyan fogás, ami nyilvánvalóan őrület, ezeket mind kipróbálnám rajtad.”

Egy másik levélben Ghislaine Maxwell azzal bombázta az olimpiai főnököt, hogy bár nem alkalmas az időpont, de mindig rá gondol. A férfi erre így válaszolt: „Állandóan rád gondolok.”

Mit kellene tennem, hogy egy szűk bőrruhában lássalak?

„Ma este New Yorkban vagyok, te nem vagy itt – mit kellene tennem?” A válasz nem is késett soká: 

Casey – holnap késő délután érek vissza New Yorkba. Szűk bőr overált fogok viselni.

Casey Wasserman a sajnálatát fejezte ki, mondván, ezek a levelek olyan időből származnak, amikor még nem ismerték Maxwell későbbi bűncselekményeit, és hangsúlyozta, hogy soha nem volt személyes vagy üzleti kapcsolata Jeffery Epsteinnel. 

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem kívánt részletesen nyilatkozni, de hangsúlyozták, hogy a játékok szellemiségét nem befolyásolja a botrány azok ellenére sem, hogy a téma elvonta a figyelmet a sporteseményekről.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekcsík miklós

Ez egyszerűen vérlázító!

Bayer Zsolt avatarja

Ha ez következmények nélkül marad, akkor itt tényleg mindennek vége!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.