Megőrült a hírhedt bukaresti futballvezér, trágár kirohanás Székelyföld ellen a román bíró miatt

A vasárnap este játszott FCSB–FK Csíkszereda román bajnoki futballmérkőzés lefújása után Gigi Becali a román televíziók kamerái előtt előbb saját csapatát dicsérte, majd pillanatok alatt átváltott vádbeszédbe. A bukaresti klubtulajdonos szerint Cristian Moldoveanu játékvezető „tönkre akarta tenni” az FCSB-t, ezért kezdeményezni akarja kizárását a román játékvezetői keretből.

Cristian Moldoveanu a játékosokkal pacsizik az FCSB-FK Csíkszereda meccs előtt. Gigi Becali gusztustalan támadása Székelyföld ellen Forrás: Gsp.ro

Becali minősíthetetlenül esett neki a játékvezetőnek

Becali sérelmezte, hogy a 15. percben nem ítéltek büntetőt David Miculescu javára, amikor szerinte egyértelmű szabálytalanság történt. Mielőtt még elfogultságra gyanakodnánk, jegyezzük meg, a Steaua kapott 11-est a meccsen – az FK Csíkszereda nem –, igaz, a fővárosiak azt kihagyták. A tulajdonos ezen túl vitatta a Csíkszereda javára megítélt több szabadrúgás jogosságát is, különösen a hajrában, amikor szerinte „kitalált” szabálytalanságokkal hozták helyzetbe a vendégeket.

A hangnem azonban messze túllépte a sportszerűség határát: Becali a játékvezetőt „nyomorultnak”, „bűnözőnek”, sőt „életveszélyes embernek” nevezte, és olyan kijelentéseket tett, amelyekért más országokban súlyos szankciók járnának. Jellemző, hogy Becali vádjait a korábbi elismert román játékvezető, Marius Avram is visszautasította.

Székelyföld a célkeresztben

A kirohanás különösen visszás eleme, hogy Becali székely összeesküvést akart „leleplezni”, abból kiindulva, hogy a játékvezető, Cristian Moldoveanu Sfantu Gheorghe-i születésű. Nos, a város magyar neve Sepsiszentgyörgy, Háromszék központja.

Becalit az sem zavarja, hogy Cristian Moldoveanu a neve alapján véletlenül sem magyar, így a Székelyföld elleni burkolt támadás még a saját logikáján belül is nehezen értelmezhető.

A Csíkszereda maga is székelyföldi, magyar identitású klub, így Becali mondatai óhatatlanul politikai és etnikai felhangot kaptak, függetlenül attól, hogy ezt a bukaresti klubvezér nyíltan kimondta-e vagy sem. A román futball egyik leggazdagabb és leghangosabb szereplője ismét olyan területre tévedt, ahol a sport már csak ürügy.