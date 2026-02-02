Rendkívüli

A magyarok többsége Orbán Viktort tartja a legalkalmasabb miniszterelnöknek

Megőrült a hírhedt bukaresti futballvezér, trágár kirohanás Székelyföld ellen a román bíró miatt

Újabb botrányos epizóddal gazdagította hírhedt életművét Gigi Becali. A FCSB (korábbi nevén Steaua) tulajdonosa a Csíkszereda elleni, fagyos körülmények között lejátszott, 1-0-s győzelemmel véget ért meccs után példátlan hangnemben esett neki a játékvezetőnek, majd burkoltan Székelyföldnek is. A román futball egyik legismertebb figurája olyan hangnemben vádaskodott, amire nem mentség, hogy a mérkőzés után feszült hangulatban volt, ráadásul a kifogásai ismét csupán ócska hazugságok.

2026. 02. 02. 9:11
Gigi Becali, az FCSB hírhedt tulajdonosa Forrás: gsp.ro
A vasárnap este játszott FCSB–FK Csíkszereda román bajnoki futballmérkőzés lefújása után Gigi Becali a román televíziók kamerái előtt előbb saját csapatát dicsérte, majd pillanatok alatt átváltott vádbeszédbe. A bukaresti klubtulajdonos szerint Cristian Moldoveanu játékvezető „tönkre akarta tenni” az FCSB-t, ezért kezdeményezni akarja kizárását a román játékvezetői keretből.

Cristian Moldoveanu a játékosokkal pacsizik az FCSB-FK Csíkszereda meccs előtt. Gigi Becali gusztustalan támadása Székelyföld ellen
Cristian Moldoveanu a játékosokkal pacsizik az FCSB-FK Csíkszereda meccs előtt. Gigi Becali gusztustalan támadása Székelyföld ellen Forrás: Gsp.ro

Becali minősíthetetlenül esett neki a játékvezetőnek

Becali sérelmezte, hogy a 15. percben nem ítéltek büntetőt David Miculescu javára, amikor szerinte egyértelmű szabálytalanság történt. Mielőtt még elfogultságra gyanakodnánk, jegyezzük meg, a Steaua kapott 11-est a meccsen – az FK Csíkszereda nem –, igaz, a fővárosiak azt kihagyták. A tulajdonos ezen túl vitatta a Csíkszereda javára megítélt több szabadrúgás jogosságát is, különösen a hajrában, amikor szerinte „kitalált” szabálytalanságokkal hozták helyzetbe a vendégeket.

A hangnem azonban messze túllépte a sportszerűség határát: Becali a játékvezetőt „nyomorultnak”, „bűnözőnek”, sőt „életveszélyes embernek” nevezte, és olyan kijelentéseket tett, amelyekért más országokban súlyos szankciók járnának. Jellemző, hogy Becali vádjait a korábbi elismert román játékvezető, Marius Avram is visszautasította.

Székelyföld a célkeresztben

A kirohanás különösen visszás eleme, hogy Becali székely összeesküvést akart „leleplezni”, abból kiindulva, hogy a játékvezető, Cristian Moldoveanu Sfantu Gheorghe-i születésű. Nos, a város magyar neve Sepsiszentgyörgy, Háromszék központja. 

Becalit az sem zavarja, hogy Cristian Moldoveanu a neve alapján véletlenül sem magyar, így a Székelyföld elleni burkolt támadás még a saját logikáján belül is nehezen értelmezhető.

A Csíkszereda maga is székelyföldi, magyar identitású klub, így Becali mondatai óhatatlanul politikai és etnikai felhangot kaptak, függetlenül attól, hogy ezt a bukaresti klubvezér nyíltan kimondta-e vagy sem. A román futball egyik leggazdagabb és leghangosabb szereplője ismét olyan területre tévedt, ahol a sport már csak ürügy.

Fagy, hó, üres stadion – a bukaresti meccs furcsaságai

Az indulatokat tovább árnyalja, hogy a találkozót a több mint 55 ezer férőhelyes bukaresti Nemzeti Arénában rendezték, ám mindössze 2642 néző volt kíváncsi az összecsapásra. A mérkőzést hóesésben, mínusz négy fokban játszották, a pálya állapota pedig erősen megkérdőjelezhető volt.

Ilyés Róbert, az FK Csíkszereda vezetőedzője a lefújás után egyértelműen fogalmazott: szerinte a játéktér alkalmatlan volt futballra, és a körülmények nem tették lehetővé a minőségi játékot. A szakember ugyanakkor önkritikus maradt, elismerte, hogy csapata nem használta ki eléggé az FCSB fáradtságát, amely a Fenerbahce elleni európai kupamérkőzés után érződött a fővárosiakon.

Borzalmas körülmények volt az FCSB-FK Csíkszereda román bajnoki mérkőzésen
Borzalmas körülmények voltak az FCSB-FK Csíkszereda román bajnoki mérkőzésen

Csíkszeredai reakció: kritika, de mértékkel

Ilyés Róbert a játékvezetést sem hagyta szó nélkül, ám éles kontrasztban Becali stílusával, kiegyensúlyozottan és higgadtan fogalmazott. Kifogásolta az eltérő mércét a testi kontaktusoknál, valamint a túlzott színészkedést, ugyanakkor hangsúlyozta: nem vitatja az FCSB győzelmét, csupán következetes ítélkezést várna el.

A Csíkszereda edzője szerint még Bukarestben, a román futball „szentélyében” sincsenek meg mindig a megfelelő feltételek, ami sokat elmond az élvonal aktuális állapotáról. A székelyföldi csapat ugyan vereséget szenvedett, de teljesítménye és reakciója jóval többet árult el a futballról, mint a bukaresti klubvezér tombolása.

A csapatban még nem kapott szerepet a két friss igazolás, a magyar válogatott Kleinheisler László és Tajti Mátyás. Az FK Csíkszereda legközelebb február 4-én ismét a fővárosban lép pályára a Metaloglobus vendégeként.

 

