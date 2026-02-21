Rendkívüli

Orbán Viktor: Mindenhol összegyűjtöttük az ajánlásokat + videó

Senki sem tudja, mi történt az olasz sportolóval, aki az élről állt ki az olimpiai versenyén

Hazai drámát hozott a milánói–cortinai téli olimpia utolsó férfi sílövő versenyszáma. Az olasz Tommaso Giacomel két lövészet után az ötfős élcsoportban haladt a tömegrajtos versenyen, majd hirtelen eltűnt az éremért küzdők mellől, s hamarosan fel is adta a versenyt. Maga Giacomel sem tudott magyarázatot adni arra, hogy mi történt vele. A verseny kettős norvég sikert hozott, Johannes Dale-Skjevdal nyert az olimpián korábban botrányt okozó Sturla Holm Laegreid előtt.

2026. 02. 21. 10:10
Tommaso Giacomel a biatlon tömegrajtos versenyének felénél az élcsoportban haladt, aztán egyszer csak kiállt, egyéni érem nélkül zárja a milánói–cortinai téli olimpiát Fotó: AFP/Marco Bertorello
Tommaso Giacomel nagy reményekkel várta a hazai olimpiáját. A 25 éves olasz sílövő élete formájában versenyzett az idényben, négy világkupaversenyt nyert, s a vk-pontverseny második helyén áll. Giacomel a milánói–cortinai játékokat sem kezdte rosszul, a vegyes váltóval ezüstérmes lett, az egyéni versenyeken viszont nem jött össze neki az érem. A 20 kilométeres egyéni indításos versenyen elért hatodik hely volt a legjobbja, ám az utolsó számában, a tömegrajtos versenyben úgy tűnt, javíthat ezen.

Tommaso Giacomel a biatlon vegyes váltóval ezüstérmes lett a milánói–cortinai téli olimpián, a jó kezdést azonban gyengébb folytatás és drámai feladás követte
Tommaso Giacomel a biatlon vegyes váltóval ezüstérmes lett a milánói–cortinai téli olimpián, a jó kezdést azonban gyengébb folytatás, majd drámai feladás követte (Fotó: AFP/Franck Fife)

Két lövészet után Giacomel az ötfős élcsoport tagja volt, ám mielőtt a hazai közönség túlságosan beleélhette volna magát az éremesélybe, megtörtént a dráma.

Miért állt ki Tommaso Giacomel?

Giacomel kiállt az élről, s bár rövid ideig még küzdött a sífutókörön, végül fel is adta a versenyt. Senki sem értette, hogy mi történt, s az olasz később adott nyilatkozata alapján előtte is rejtély, hogy mi állhatott az elgyengülése hátterében.

Jól vagyok, ha lehet ilyet mondani, miután feladtam az élről egy olimpiai versenyt…

nyugtatta meg a csalódott Giacomel az egészségéért aggódókat. – A második lövészet után a testem nem működött tovább megfelelően, nagyon nehezemre esett a levegővétel és a mozgás is. Életemben nem éreztem magam ilyen rosszul. A következő napokban kivizsgáltatom magam, hátha kiderül, mi történt.

Giacomel reménykedve hozzátette: négy év múlva is lesz olimpia. Igaz, számára nem hazai pályán.

Téli olimpia: Norvégia aranyrekordja

Giacomel kiállása után végül kettős norvég győzelem született: a váltóból kihagyott Johannes Dale-Skjevdal nyert, neki így az egyetlen érme arany az olimpiáról, a botrányos nyilatkozatával hírhedtté vált Sturla Holm Laegreid lett a második, ő arany nélkül, viszont öt éremmel távozhat a biatlonversenyek helyszínéről, Antholzból.

Dale-Skjevdal sikerével Norvégia már tizenhét aranyéremnél jár a milánói–cortinai játékokon, ennyit korábban soha egyetlen ország sem szerzett egyetlen téli olimpián sem.

