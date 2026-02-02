FIFAGianni Infantinooroszország

A FIFA elnöke szerint az oroszokat vissza kell engedni a futballpályákra

Talán már nem is annyira meglepő, hogy a FIFA elnöke mennyire engedékeny lett ebben a kérdésben.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 17:50
Gianni Infantino visszaengedné az oroszokat és a fehéroroszokat is Fotó: Tasos Katopodis - FIFA Forrás: FIFA
A sportvezető szerint a négy éve fennálló részvételi tilalommal semmit nem értek el, sőt az még több frusztrációt és gyűlöletet eredményezett. Hozzátette: az orosz klubcsapatok és válogatottak visszaengedését az utánpótlásban kellene kezdeni. Oroszország és Fehéroroszország még nem reagált Gianni Infantino bejelentésére.

Az orosz és fehérorosz együtteseket az ukrajnai háború miatt tiltották ki a nemzetközi porondról 2022 februárjában.

Izrael esetleges kitiltása kapcsán Infantino hangsúlyozta: a FIFA alapszabályában rögzíteni kellene, hogy a politikai vezetők tettei miatt egyetlen ország labdarúgását se büntethessék ilyen módon.

