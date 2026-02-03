Rendkívüli

Orbán Viktor február 14-én tartja évértékelőjét

kézilabda ebmagyar férfi kézilabda-válogatottMagyar Kézilabda Szövetség

Kiábrándító volt megélni a két német bíró utolsó ítéletét a svédek ellen a kézilabda Eb-n

Sem kétségbeesés, sem számonkérés nincs és nem is lesz azok után, hogy a magyar férfiválogatott elmaradt az előzetes célkitűzéstől és tizedik helyen végzett a sportág leghektikusabb versenyén. A kézilabda Eb sok tanulsággal szolgált, a csapatot a szerencse is elhagyta, de most már minden szem a májusi vb-selejtezőre szegeződik.

Lantos Gábor
2026. 02. 03. 12:01
A magyar férfikézilabda-válogatott a tizedik helyen végzett az Európa-bajnokságon Fotó: JOHAN NILSSON Forrás: TT NEWS AGENCY
Két nappal a férfikézilabda Európa-bajnokság döntője után a Magyar Kézilabda-szövetség találkozóra hívta az újságírókat Budapesten az immár szokásos Kézikedd rendezvény keretében. Az eseményen természetesen a kézilabda Eb történései szerepeltek a középpontban. Itt volt a szövetség elnöke, Ilyés Ferenc, a válogatott szövetségi kapitánya, Chema Rodríguez, a szövetség elnökségi tagja, Nagy László és a csapat egyik játékosa, Imre Bence is. Ám a szövetség operatív igazgatója, Novák András más fontos témákról is szót ejtett.

Imre Bence, a kézilabda Eb egyik legjobb magyar játékosa Fotó: JOHAN NILSSON / TT NEWS AGENCY

A kézilabda Eb tizedik helye és ami mögötte van

Ilyés Ferenc, az MKSZ elnöke szerint a kézilabda Eb tanulságos versenysorozat volt, de nem élte meg csalódásként a tizedik helyet. – Az alapelvárást, a csoportból való továbbjutást a csapat teljesítette. 

Bánhidi Bence nagyon hiányzott az együttesből, ezt nehezen viselte el a válogatott. Az Eb-k mindig kiszámíthatatlanok, ezért nem lehet csalódott, mert bár a középdöntőben gyűjtöttünk pontokat, mégsem sikerült a nyolc közé jutás. 

De a fiatalok csapatba építése jól halad, ez mindenképpen előremutató. Ez lehet a jövő alapja, éppen ezért nem kell fejet lehajtva közlekedni – jelentette ki az MKSZ elnöke.

A magyarok nem voltak mentálisan gyengék

Nagy László szerint lassan ülepednek le az emberben a dolgok. – Akár csalódott is lehetnék, mert az előzetes célkítűzést nem sikerült teljesíteni. Ugyanakkor az Eb-n a 6-12. helyen végzett csapatok között nagyon kicsik a különbségek. A magyar csapat egysége ugyanakkor kiemelkedő volt. Erre lehet építeni, s kell is alapozni. 

A válogatott játékosok embertelen munkát végeztek.

Nem azért kaptunk ki, mert fizikálisan vagy mentálisan gyengébbek lettünk volna a vetélytársaknál. Mégis, miben lehet előrelépni? A meccsek hajrájában jobban oda kell figyelnünk, mert ezek az időszakok nem sikerültek jól a csapatnak – mondta Nagy László. Azt is hozzátette, hogy a csapat állapota az Eb-n rendben volt, nem kell aggódni a jövő miatt. A magyar válogatottban továbbra is rengeteg a potenciál. Nem véletlen töretlen a bizalom Chema Rodríguez iránt. Vele kell ezen az úton továbbmenni.

Őrült esemény volt a kézilabda Eb

Chema Rodríguez szövetségi kapitány is elmondta a véleményét: – Mindenkinek nagyon köszönöm, aki támogatott bennünket az Eb alatt. Őrült napokon vagyunk túl, egy őrült eseményen, ahol nagyon nehéz volt a helytállás. Akár a Svájc elleni meccset emelem ki, amely egészen elképesztő volt számunkra. Nem volt mindezt egyszerű átélni, de a csapat szerintem jó úton halad. 

Többször mondtam már, hogy a szerencse ezen az Eb-n nagyon elkerült bennünket.

Ugyanakkor minden játékosom mindent megtett, ezért aztán nem tudok negatívan nyilatkozni erről az Eb-ről. Mindenki minden meccset szeretett volna megnyerni, de ez természetesen nem sikerülhetett. Ahogy ezek a srácok a játékhoz viszonyultak, példaértékű. Izland ellen mindent beletettünk, semmi sem sikerült. Svájc ellen az első félidő az egész kapitánykodásom legrosszabb 30 perce volt. 

Chema Rodríguez Malmö, 2026. január 28. Chema Rodríguez, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének 4. fordulójában, a II. csoportban játszott Horvátország - Magyarország mérkőzésen a svédországi Malmö Arénában 2026. január 28-án. MTI/Hegedüs Róbert
Chema Rodríguez, a magyar válogatott szövetségi kapitánya Fotó: Hegedüs Róbert / MTI 

Ami a bírókat illeti: nem szeretném őket minősíteni, de voltak olyan döntéseik, amelyeknek köszönhettük a tizedik helyet. De még egyszer: nem fognám rájuk ezt. A világ legjobb csapatai mögött vagyunk, felzárkóztunk. Ancsin, Bánhidi és Lékai hiányát egyelőre nehéz pótolni, de ezt a csapatot semmi másra nem cserélném el.

Imre Bence szerint nagyon rossz volt, hogy az Eb utolsó részét a tévéből nézhette csak. – Nagy szomorúság volt, hogy nem jutottunk el Herningbe. Jó lett volna ott lenni Dániában, kicsiken múlt ez. 

A bírókról nem szeretnék most szólni, a sors talán majd visszaadja azt, amit elvett tőlünk.

Örülök, hogy szakmailag jó meccseket játszottunk. A tizedik hely reális, de nem ezért utaztunk ki erre az eseményre. Minden támogatást megkaptunk, amit ezúton is köszönök.

Horváth Gabriella, az MKSZ főtitkára beszélt a svédek elleni meccs utolsó bírói döntéséről, amelynél a két német bíró nem ítélt hétméterest a magyaroknak, pedig Szita Zoltánnal szemben belülvédekezett a svéd játékos. 

A főtitkár szerint kiábrándító volt megélni, hogy ez a mérkőzés így ért véget.

A szövetség levelet ír az EHF-nek, mert nem szeretné, ha ez az ítélet nyom nélkül tűnjön el a ködben. De azt fontos tudni, hogy az elmaradt hetes nem óvási alap. Mást a szövetség ebben az ügyben nem tud tenni.

A szerbek elleni vb-selejtező sorsdöntő lesz az olimpia szempontjából

A magyar válogatott a 2027-es németországi vb-re nagyon nehéz sorsolást kapott a selejtezőkben. Minden bizonnyal Szerbia ellen kell majd küzdeni (a szerbek az előselejtezőben a gyengébb litvánokat kapták, onnan minden bizonnyal továbbjutnak majd) Imre Bence bizakodva tekint erre a párharcra, szerinte képesek lehetünk két meccsen a szerb csapat ellen továbbjutni. Chema Rodríguez azt mondta, hogy nehéz a helyzet, mert nagyon kemény ellenfelet kaptunk. Láttuk a szerbeket az Eb-n, megverték azt a német csapatot, amely ezüstérmes lett. A lehető legnehezebb ellenfelet kaptuk, nagyon bízik abban, hogy ott leszünk a világbajnokságon.

Miért lesz sorsdöntő ez a vb-selejtező?

Mert a 2028-as nyári olimpiára a 2027-es vb-n keresztül vezet az út, azaz az olimpiai selejtezőre a németországi vb-ről lehet a legkönnyebben eljutni. Arról a világbajnokságról a torna győztese közvetlenül kijut az olimpiára, a 2-7. helyezettek pedig olimpiai selejtezőt játszhatnak. Akik erről a vb-ről lemaradnak, azoknak sokkal nehezebb lesz ez az út. A 2028-as Európa-bajnokságról is el lehet érni az olimpiai kvalifikációt, de ez már iszonyatosan nehéz feladat.

Ne kelljen az IHF-hez folyamodni a szabadkártyáért

A Magyar Nemzet azt kérdezte, mi a helyzet a világbajnokságra az IHF tanácsa által kiosztható két szabadkártyával, mert várhatóan vagy a magyar vagy a szerb együttes közül az egyik lemarad a vb-ről. Ilyés Ferenc szerint nagyon jó lenne elkerülni azt, hogy a magyar szövetségnek egyáltalán foglalkoznia kelljen ezzel a kérdéssel. Nagy László szerint a csapat minden támogatást megkap azért, hogy sikeres legyen a vb-selejtezőn. 

Ugyanakkor azt is fontos tudni, hogy ezt a szabadkártyát az IHF nem elsősorban az európai csapatoknak tartogatja, hanem olyan országoknak, ahol a kézilabda nem olyan magas szintű, mint Európában.

A magyar férfikézilabda-válogatottnak most már minden idegszálával a májusi vb-selejtezőre kell koncentrálnia. Az, hogy mikor és hol rendezik ezeket a meccseket, később derül ki. Az biztos, hogy a magyarok a második mérkőzést játsszák hazai pályán, ez talán némi előnyt jelenthet.

Újra lesz Szuperkupa

Novák András, az MKSZ operatív igazgatója fontos bejelentést tett. Az idei évben újra lesz Szuperkupa. Mind a nőknél, mind a férfiaknál a bajnok és a kupagyőztes csap majd össze egymással, de a szövetség egésznapos eseményt szervez – mégpedig Székesfehérváron. Augusztus utolsó vasárnapján kerül erre sor, s az eseményt igyekeznek úgy szervezni, hogy ez legyen az idény első mérkőzése. 

Idén augusztus 30-án lesz tehát ez az esemény, amelynek a MET Aréna ad majd otthont

(itt játszik amúgy az Alba Fehérvár jégkorongcsapata), s ezt az eseményt minden évben ugyanitt szeretnék megrendezni. Amennyiben a bajnokságot és a Magyar Kupát is azonos csapat nyeri meg, akkor a bajnokság második helyezettje léphet pályára a Szuperkupáért.

