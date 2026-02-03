Kiábrándító volt megélni a két német bíró utolsó ítéletét a svédek ellen a kézilabda Eb-n

Két nappal a férfikézilabda Európa-bajnokság döntője után a Magyar Kézilabda-szövetség találkozóra hívta az újságírókat Budapesten az immár szokásos Kézikedd rendezvény keretében. Az eseményen természetesen a kézilabda Eb történései szerepeltek a középpontban. Itt volt a szövetség elnöke, Ilyés Ferenc, a válogatott szövetségi kapitánya, Chema Rodríguez, a szövetség elnökségi tagja, Nagy László és a csapat egyik játékosa, Imre Bence is. Ám a szövetség operatív igazgatója, Novák András más fontos témákról is szót ejtett.

Imre Bence, a kézilabda Eb egyik legjobb magyar játékosa Fotó: JOHAN NILSSON / TT NEWS AGENCY

A kézilabda Eb tizedik helye és ami mögötte van

Ilyés Ferenc, az MKSZ elnöke szerint a kézilabda Eb tanulságos versenysorozat volt, de nem élte meg csalódásként a tizedik helyet. – Az alapelvárást, a csoportból való továbbjutást a csapat teljesítette.

Bánhidi Bence nagyon hiányzott az együttesből, ezt nehezen viselte el a válogatott. Az Eb-k mindig kiszámíthatatlanok, ezért nem lehet csalódott, mert bár a középdöntőben gyűjtöttünk pontokat, mégsem sikerült a nyolc közé jutás.

De a fiatalok csapatba építése jól halad, ez mindenképpen előremutató. Ez lehet a jövő alapja, éppen ezért nem kell fejet lehajtva közlekedni – jelentette ki az MKSZ elnöke.

A magyarok nem voltak mentálisan gyengék

Nagy László szerint lassan ülepednek le az emberben a dolgok. – Akár csalódott is lehetnék, mert az előzetes célkítűzést nem sikerült teljesíteni. Ugyanakkor az Eb-n a 6-12. helyen végzett csapatok között nagyon kicsik a különbségek. A magyar csapat egysége ugyanakkor kiemelkedő volt. Erre lehet építeni, s kell is alapozni.

A válogatott játékosok embertelen munkát végeztek.

Nem azért kaptunk ki, mert fizikálisan vagy mentálisan gyengébbek lettünk volna a vetélytársaknál. Mégis, miben lehet előrelépni? A meccsek hajrájában jobban oda kell figyelnünk, mert ezek az időszakok nem sikerültek jól a csapatnak – mondta Nagy László. Azt is hozzátette, hogy a csapat állapota az Eb-n rendben volt, nem kell aggódni a jövő miatt. A magyar válogatottban továbbra is rengeteg a potenciál. Nem véletlen töretlen a bizalom Chema Rodríguez iránt. Vele kell ezen az úton továbbmenni.