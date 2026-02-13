„A fájdalom, amit érzek, még mindig nem a határom” – mélyebbre süllyedne a magyar világbajnok

Törőcsik Zsófia a 300 méteres világrekorddal olyan lélektani határ tört át, amelyet sohasem fog elfelejteni: mindig is ő lesz az a nő, aki először 300 métert úszott egyetlen levegővel, és ezzel 16 méterrel megjavította az addigi csúcsot.

Törőcsik Zsófia egy levegővel hatszor úszta végig az ötvenes medencét a csengtui Világjátékokon Fotó: MOB

– Amikor beszálltam a vízbe kint, Kínában, akkor döntöttem el, hogy megpróbálom a 300 métert. Azt viszont megfogadtam, hogy folyamatosan monitorozni fogom magam, figyelni fogom magam, és hogyha nem vagyok teljesen biztos benne, hogy sikerülni fog, akkor kijövök hamarabb. Viszont az az úszás, én azt gondolom így visszatekintve, hogy talán a legösszeszedettebb voltam az addigi időt tekintve. A legjobban képben voltam fejben, végig tisztában voltam vele, hogy mit csinálok és miért csinálom.

És emlékszem, hogy az utolsó fordulónál, 250 méternél már sejtettem, hogy meglesz. Nyilván nem voltam biztos benne akkor még, de akkor olyan állapotban voltam még mindig

– mondta a világbajnok magyar az Origónak. – Annyira fejben egyben voltam, és annyira azt éreztem, hogy az a fájdalom, amit érzek, még mindig nem a határom, hogy ott 750-nél abban biztos voltam, hogy a feléig el fog tudni menni, és amikor ilyen 275-280 méternél jártam, akkor pedig rágyorsítottam, tehát akkor egy picit a savat megpróbáltam kihajtani, és emlékszem, hogy amikor megfogtam a falat a víz alatt 300 méternél, akkor tudtam, hogy ez megvan.

Törőcsik Zsófia a jég alatti merülést is kipróbálja

Most a meleg tengerek után a Bajkál-tó lékjei várják. Mínusz 20 fok, jégpáncél és a jéghideg ismeretlen. Sokan mondják Törőcsikre, hogy nem normális, ő csak mosolyog: számára a víz alatti lét nem küzdelem, hanem a teljes szabadság megélése.

– Nem tudom, ha az emberek a korábbiakat extrémnek gondolják, akkor erről mit fognak gondolni. Valószínűleg azt, hogy nem vagyok normális. Ez egy Bajkál-tavi merülés lenne, illetve lesz valószínűleg ilyen 2 fok körüli vízben. Nyilván neoprén lesz rajtunk, de ugyanúgy mélységi merülés lesz, csak egy picit hidegebben. Néhány nappal hamarabb megyünk ki, mint ahogy a verseny kezdődik, úgyhogy pont ezért, hogy legalább egyszer-kétszer lássuk, hogy egyébként milyenek a körülmények és hogy viseljük ezt a hideget.

Igazából nincs elvárásom magammal szemben, elképzelni nyilván elképzeltem, azt tudom, hogy borzasztóan sötét lesz, tehát nem hasonlítható össze a tengeri merülésekhez nyáron jó időben.

Nagyon hamar át fog fordulni sötétben a helyzet, ami egyébként valószínűleg plusz nehezítés lesz, azért mentálisan az elég nagy feladat, azt kibírni, hogy egy 2 fokos vízben elindulsz lefelé, aminek az a vége, hogy 15 métertől, 20 métertől kezdve koromsötétben próbálsz egy kötelet figyelni az arcod előtt és zuhansz lefelé a sötétségbe, és még hideg is van – mondta a magyar világbajnok. A vele készült teljes beszélgetés a cikk alján található videóban megtekinthető.