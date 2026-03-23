germain haewegeneúj - kaledóniajamaicakongó

Olyan játékos is kijuthat a labdarúgó-vb-re, aki 26 éves koráig el sem hagyott egy apró óceániai szigetet

El tudják-e képzelni, hogy egy olyan futballista is pályára lépjen a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon, aki 26 évig el sem hagyott egy apró, óceániai szigetországot? Pedig mindez megtörténhet. Germain Haewegene és Új-Kaledónia sztorija tényleg nem mindennapos.

2026. 03. 23. 21:15
Új-Kaledónia két lépésre van a vb-részvételtől Fotó: GRANT DOWN Forrás: AFP
Nem mindennapi lehetőség előtt áll az óceániai szigetvilág egyik apró országa, Új-Kaledónia. A kis állam felnőtt labdarúgó-válogatottja három nap múlva Mexikóban Jamaica ellen lép pályára az idei labdarúgó-világbajnokság interkontinentális pótselejtezőjében. Amennyiben Új-Kaledónia le tudná győzni Jamaicát, következhetne a Kongó elleni mindent eldöntő csata, ahol már a vb-részvétel lenne a tét. Ez az út borzalmasasan nehéz az óceániai csapat számára, szinte lehetetlen a küldetés, mert mind a jamaicai, mind a kongói együttes erősebb náluk. Ám Új-Kaledóniában nem így állnak hozzá ehhez a kérdéshez. Szentül hisznek abban, hogy bekövetkezhet a dupla csoda, és a kis ország ott lehet az idei világbajnokságon. Ha ott lesz, akkor Germain Haewegene is felléphet Amerikában. Az ember, aki 26 éves koráig el sem hagyta szülőföldjét.

Germain Haewegene, aki 26 éves koráig egyszer sem hagyta el szülőföldjét Fotó: FCF Media

Germain Haewegene romantikus története

Sokan drukkolnak most Új-Kaledóniának. Azok, akik még hisznek a romantikus futballtörténetekben és abban, hogy a végtelenül elüzletiesedett sportvilágban helyük van még a meséknek. 

Történjen bármi is a következő napokban Új-Kaledóniával, lesz egy játékos, aki akkor is csodaként éli meg a vele megesett dolgokat, ha országa elbukik Jamaica vagy Kongó ellen.

Germain Haewegene különleges alakja a nemzetközi futballvilágnak, de Új-Kaledónia válogatottjának is. Ő az az ember, aki 26 éven át egyszer sem hagyta el Új-Kaledóniát. Egészen addig, amíg 2022. március 21-én pályára nem lépett élete első válogatott meccsén Pápua Új-Guinea ellen. Germain Haewegene ekkor 26 éves volt. Életében először utazott külföldre, életében először hagyta el Új-Kaledóniát. Ez az ember most arra készül, hogy csapatával ott legyen a labdarúgó-világbajnokságon. 

Európában is egyszer járt. Akkor, amikor Új-Kaledónia válogatottja 2025. október 8-án Gibraltár ellen barátságos mérkőzést játszott – már a vb-pótselejtezőkre való felkészülés jegyében. 

Micsoda nap, micsoda meccs volt ez. Az óceániai kis ország csapata idegenben 2-0-ra nyert Gibraltár ellen. Ráadásul ezen a mérkőzésen a 90. percben Germain Haewegene lőtte Új-Kaledónia második gólját, bebiztosítva ezzel a csapat biztos győzelmét. 

A meccs után különös dolgok történtek az új-kaledóniai fiatalemberrel. Újságírók léptek elé, s faggatni kezdték. Kiderült, hogy az amerikai sporthíroldal, az ESPN munkatársa volt a kérdező. Germain Haewegene nem jött zavarba. Elmesélte, mennyire örül a gólnak. Majd arról tájékoztatta az amerikai újságírót, hogy hajnali 2.30-kor jön értük egy busz, amely elviszi a csapatot a repülőtérre. Megkezdődik az a 30 órán át tartó utazás, amely során a válogatott hazatér Új-Kaledóniába. Mindez 72 órával azok után történik, hogy a csapat egyszer már megtette ugyanezt az utat. Csak azért, hogy összecsapjon az európai kontinens leggyengébb együttesével, Gibraltárral. Mindez azonban nem zavarta hősünket. Az ESPN-nek a következőket mondta: „Öröm ebben a válogatottban focizni, és nagy öröm gólt szerezni. 

A gólt a fiamnak és a feleségemnek ajánlom. Büszke vagyok a hazámra és a csapattársaimra is, akik nagy munkát végeztek azért, hogy legyőzzük Gibraltárt.

Joggal merül fel a kérdés, hogy egy ilyen kis ország hogyan küzdhet a világbajnoki kijutásért? Az óceániai térség legerősebb csapata Új-Zéland, velük nem vehették fel a versenyt, az ottani selejtező döntőjében tőlük kaptak ki 3-0-ra. Ám Új-Kaledónia egy körrel korábban legyőzte Tahitit és ez a győzelem elég volt ahhoz, hogy az ország eljusson az interkontinentális pótselejtezőbe, Mexikóba. Germain Haewegene a nagy győzelem, Tahiti 3-0-s leverésekor a kispadon ült, nem cserélték be, nem kapott lehetőséget. Ez azonban nem tette őt kedvetlenné és szomorúvá sem.

Ráadásul ebben a pénz uralta sportvilágban Germain Haewegene azon kevesek közé tartozik, aki a régi idők fociját idézi fel. Magát semmiképpen sem nevezi profi futballistának – nem is az. 

Főállásban az ország paralimpiai bizottságában dolgozik, a vak és gyengénlátó futókat edzi. 2024-ben így vehetett részt edzőként a párizsi paralimpián is.

Ekkor már rutinos utazónak számított, ne feledjük, két évvel korábban hagyta el először Új-Kaledóniát. Ha idén nyáron labdarúgóként dolga lenne az Egyesült Államokban, az a világ legnagyobb csodája lenne.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Bayer Zsolt
idezojelekolaszország

Salvini is kimondta a lényeget!

Bayer Zsolt avatarja

Matteo Salvini kiállt a háborúellenes békepárti politika mellett, Orbán Viktort pedig Európa legbátrabb vezetőjének nevezte.

