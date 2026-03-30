A kiugrott tiszás szerint Magyar Péterék újabb, energiapolitikai tervet akarnak eltitkolni

Történelmi diadal: Sinner Federert idézte a legutóbbi tornagyőzelmével

Újabb trófeával gazdagította pályafutását Jannik Sinner, aki megnyerte a 2026-os miami tenisztornát, és ezzel történelmet írt: első játékosként vitte véghez a Sunshine Double-t – azaz az Indian Wells-i és a miami Masters megnyerését – úgy, hogy közben egyetlen játszmát sem veszített. Jannik Sinner a döntőben a cseh Jiri Lehecka ellen diadalmaskodott 6:4, 6:4 arányban, egy esőszünetekkel tarkított mérkőzésen.

Magyar Nemzet
2026. 03. 30. 7:35
Az olasz Jannik Sinner ezúttal sem talált legyőzőre Fotó: Getty Images North America/AFP/Matthew Stockman
A miami finálé ugyan nem hozott drámai fordulatokat, de annál inkább demonstrálta Jannik Sinner dominanciáját: stabil adogatójáték, kiváló fogadások és higgadt helyzetkihasználás jellemezte teljesítményét. Az esőszünet miatt késleltetett, majd félbe is szakadt teniszmérkőzés során Sinner különösen az első szerváival volt hatékony, és valamennyi bréklabdát hárítani tudta, miközben a kulcspillanatokban könyörtelenül kihasználta Lehecka megingásait. A sikere után aztán az autó- és motorsportrajongó olasz játékos honfitársai – a Forma–1-es Japán Nagydíjon győztes Andrea Kimi Antonelli és a MotoGP Amerikai Nagydíját megnyerő Marco Bezzecchi – vasárnapi sikerére is megemlékezett a kamera előtt a „Bez Kimi Italia" felkiáltásával.

Jannik Sinner és Jiri Lehecka a miami teniszdöntő után
Jannik Sinner (balra) és Jiri Lehecka a miami teniszdöntő után. Fotó: Getty Images North America/AFP/Carmen Mandato

Példátlan sorozat, elit társaságban Jannik Sinner  

A győzelemmel Sinner nemcsak pályafutása újabb ATP Masters 1000-es trófeáját szerezte meg, hanem bekerült a sportág legnagyobbjai közé is. Ő lett a nyolcadik játékos, aki ugyanabban az évben meg tudta nyerni az Indian Wells-i és a miami férfitornát, olyan legendák nyomdokaiba lépve, mint Roger Federer vagy Novak Djokovics – legutóbb épp a svájcinak sikerült ez, még 2017-ben.

Ami azonban igazán különlegessé teszi ezt a sikert: Sinner az egész Sunshine Double során veretlen maradt a szettek tekintetében – ilyen teljesítményre korábban még senki sem volt képes a tenisztörténelemben. Ráadásul elképesztő sorozatot produkál: már több mint harminc egymást követő megnyert szettnél jár az 1000-es Masters-tornákon.

Új csillag születőben

A döntő vesztese, Jiri Lehecka számára ugyanakkor így is pályafutása eddigi legnagyobb sikere volt a fináléba jutás. A cseh játékos először szerepelt Masters 1000-es döntőben, és a torna során egészen a fináléig nem veszítette el az adogatójátékát.  

Lehecka agresszív játéka és kiváló szervái a döntőben is okoztak nehézségeket, ám Sinner komplexebb tenisze végül felőrölte ellenállását. A cseh játékos elismerte, hogy ellenfele minden téren fölé nőtt a döntő kulcspillanataiban. A menetelésnek viszont meglesz az eredménye: Lehecka hétfőtől a karriercsúcsot jelentő 14. helyen áll a legfrissebb világranglistán.

A nőknél szintén létrejött a Sunshine Double: a világelső Arina Szabalenka a Coco Gauff ellen megnyert fináléval Indian Wells után Miamiban is ünnepelhetett. A fehérorosz teniszező a nők között az ötödik duplázó lett, legutóbb Iga Swiatek érte ezt el 2022-ben.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bogár László
idezojelekvilágháború

Kimaradni a világháborúból

Bogár László avatarja

A mai Magyarország harmadik világháborúból való kimaradásának, és ami ezzel egyet jelent, az újabb történelmi katasztrófa elkerülésének az alapvető feltételei ma is ugyanazok. A most zajló világrendszerváltás lényegét felismerő narratíva, a bátor cselekvés, de legfőképpen az ezt megérteni képes nemzet egysége.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
