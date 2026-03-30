Történelmi diadal: Sinner Federert idézte a legutóbbi tornagyőzelmével

A miami finálé ugyan nem hozott drámai fordulatokat, de annál inkább demonstrálta Jannik Sinner dominanciáját: stabil adogatójáték, kiváló fogadások és higgadt helyzetkihasználás jellemezte teljesítményét. Az esőszünet miatt késleltetett, majd félbe is szakadt teniszmérkőzés során Sinner különösen az első szerváival volt hatékony, és valamennyi bréklabdát hárítani tudta, miközben a kulcspillanatokban könyörtelenül kihasználta Lehecka megingásait. A sikere után aztán az autó- és motorsportrajongó olasz játékos honfitársai – a Forma–1-es Japán Nagydíjon győztes Andrea Kimi Antonelli és a MotoGP Amerikai Nagydíját megnyerő Marco Bezzecchi – vasárnapi sikerére is megemlékezett a kamera előtt a „Bez Kimi Italia" felkiáltásával.

Jannik Sinner (balra) és Jiri Lehecka a miami teniszdöntő után. Fotó: Getty Images North America/AFP/Carmen Mandato

Példátlan sorozat, elit társaságban Jannik Sinner

A győzelemmel Sinner nemcsak pályafutása újabb ATP Masters 1000-es trófeáját szerezte meg, hanem bekerült a sportág legnagyobbjai közé is. Ő lett a nyolcadik játékos, aki ugyanabban az évben meg tudta nyerni az Indian Wells-i és a miami férfitornát, olyan legendák nyomdokaiba lépve, mint Roger Federer vagy Novak Djokovics – legutóbb épp a svájcinak sikerült ez, még 2017-ben.

Ami azonban igazán különlegessé teszi ezt a sikert: Sinner az egész Sunshine Double során veretlen maradt a szettek tekintetében – ilyen teljesítményre korábban még senki sem volt képes a tenisztörténelemben. Ráadásul elképesztő sorozatot produkál: már több mint harminc egymást követő megnyert szettnél jár az 1000-es Masters-tornákon.

Új csillag születőben

A döntő vesztese, Jiri Lehecka számára ugyanakkor így is pályafutása eddigi legnagyobb sikere volt a fináléba jutás. A cseh játékos először szerepelt Masters 1000-es döntőben, és a torna során egészen a fináléig nem veszítette el az adogatójátékát.

Lehecka agresszív játéka és kiváló szervái a döntőben is okoztak nehézségeket, ám Sinner komplexebb tenisze végül felőrölte ellenállását. A cseh játékos elismerte, hogy ellenfele minden téren fölé nőtt a döntő kulcspillanataiban. A menetelésnek viszont meglesz az eredménye: Lehecka hétfőtől a karriercsúcsot jelentő 14. helyen áll a legfrissebb világranglistán.