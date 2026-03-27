Kenderesi megrázó vallomással tért vissza, miközben már csak önmagán nevet

Noha Kenderesi Tamás hivatalosan a mai napig nem vonult vissza, a 2016-os riói olimpián 200 méteres pillangóúszásban bronzérmes úszó pályafutása gyakorlatilag 2022-ben véget ért. Ki ne tudná, hogy 2022 októberében kapott értesítést arról Kenderesi, hogy atipikusnak minősített biológiai útlevele alapján doppingeljárás alá vonták, és később el is tiltották a versenyzéstől. A 29 éves sportoló minden vádat tagadott, a végsőkig kitartott az igaza mellett, még Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz is elment, hogy a Svájci Szövetségi Legfelsőbb Bíróság döntését hatályon kívül helyezze, miszerint bűnös. A CAS ezt nem tette meg, így 2025 októberében négyéves eltiltása jogerősre emelkedett. Mindez azért is volt mélyütés számára, mert nem csupán erkölcsileg hurcolták meg, hanem anyagilag is, Kenderesinek tetemes adósságot kell rendeznie.

Kenderesi Tamás az Exatlon Hungary műsorában, az első nap a vizes pályán kellett bizonyítania Fotó: TV2

Mindezek után érünk el a jelenbe, 2026 márciusába, amikor Kenderesi Tamás újra a képernyőn van. A TV2 showműsoráról, az Exatlon Hungaryról van szó, amelyben bajnokok és kihívók mérik össze tudásukat ügyességi és gyorsasági pályákon a Dominikai Köztársaságban. A forgatás néhány hete kezdődött, a héten pedig az első adások is képernyőre kerültek Palik László műsorvezetésével – minden hétköznap 20 órától. A bajnokok csapatában Kenderesi mellett ott van például Jakabos Zsuzsanna klasszis úszó, vagy a parasport kiemelkedő alakja, Ekler Luca – kettős idáig a kép, négy adás után: Ekler remekel, a kihívók (értsd: hobbisportolók) még le sem győzték, míg Jakabos a másik véglet, a héten akár ki is eshet, miután női versenyző búcsúzik, és a pénteki adás előtt az is biztos, hogy a bajnokoktól. A hétfői, első adásban a versenyzők bemutatása volt először terítéken, itt Kenderesi őszintén beszélt az elmúlt éveiről.

Kenderesi Tamás teljesen megváltozott, meggyötörték az elmúlt évek

A magyar sportoló kezdésnek az ifjúsági eredményeiről beszélt, és kiemelte, hogy későn érős típus volt, 17 évesen lett országos bajnok, majd innentől nem volt megállás, 20 évesen lett bronzérmes a 2016-os olimpián, amely után jöhetett – hogy szó szerint idézzük – pár sajtburesz.