Kenderesi megrázó vallomással tért vissza, miközben már csak önmagán nevet

Kenderesi Tamás visszatért a képernyőre. A doppingügye miatt az elmúlt három évben a nyilvánosság elől gyakorlatilag teljesen visszavonuló úszó az Exatlon Hungary showműsorában szerepel, ahol újra sportol. Mindezt azért kell kiemelni, mert Kenderesi maga vallotta be, hogy az elmúlt évek annyira megrázták, hogy fizikai állapota jelentősen romlott. Egyelőre az Exatlonban is ezt mutatják a számok, ugyanakkor bármennyire is rosszul kezdett, az első kieső nem lehet a 2016-ban olimpiai bronzérmes, ma még mindig csak 29 éves sportoló.

Perlai Bálint
2026. 03. 27. 18:00
Kenderesi Tamás egyelőre keresi a helyét az Exatlon műsorában a bajnokoknál Forrás: TV2
Noha Kenderesi Tamás hivatalosan a mai napig nem vonult vissza, a 2016-os riói olimpián 200 méteres pillangóúszásban bronzérmes úszó pályafutása gyakorlatilag 2022-ben véget ért. Ki ne tudná, hogy 2022 októberében kapott értesítést arról Kenderesi, hogy atipikusnak minősített biológiai útlevele alapján doppingeljárás alá vonták, és később el is tiltották a versenyzéstől. A 29 éves sportoló minden vádat tagadott, a végsőkig kitartott az igaza mellett, még Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz is elment, hogy a Svájci Szövetségi Legfelsőbb Bíróság döntését hatályon kívül helyezze, miszerint bűnös. A CAS ezt nem tette meg, így 2025 októberében négyéves eltiltása jogerősre emelkedett. Mindez azért is volt mélyütés számára, mert nem csupán erkölcsileg hurcolták meg, hanem anyagilag is, Kenderesinek tetemes adósságot kell rendeznie.

Kenderesi Tamás az Exatlon Hungary műsorában, az első nap a vizes pályán kellett bizonyítania  Fotó: TV2

Mindezek után érünk el a jelenbe, 2026 márciusába, amikor Kenderesi Tamás újra a képernyőn van. A TV2 showműsoráról, az Exatlon Hungaryról van szó, amelyben bajnokok és kihívók mérik össze tudásukat ügyességi és gyorsasági pályákon a Dominikai Köztársaságban. A forgatás néhány hete kezdődött, a héten pedig az első adások is képernyőre kerültek Palik László műsorvezetésével – minden hétköznap 20 órától. A bajnokok csapatában Kenderesi mellett ott van például Jakabos Zsuzsanna klasszis úszó, vagy a parasport kiemelkedő alakja, Ekler Luca – kettős idáig a kép, négy adás után: Ekler remekel, a kihívók (értsd: hobbisportolók) még le sem győzték, míg Jakabos a másik véglet, a héten akár ki is eshet, miután női versenyző búcsúzik, és a pénteki adás előtt az is biztos, hogy a bajnokoktól. A hétfői, első adásban a versenyzők bemutatása volt először terítéken, itt Kenderesi őszintén beszélt az elmúlt éveiről.

Kenderesi Tamás teljesen megváltozott, meggyötörték az elmúlt évek

A magyar sportoló kezdésnek az ifjúsági eredményeiről beszélt, és kiemelte, hogy későn érős típus volt, 17 évesen lett országos bajnok, majd innentől nem volt megállás, 20 évesen lett bronzérmes a 2016-os olimpián, amely után jöhetett – hogy szó szerint idézzük – pár sajtburesz.

– Én nagyon nehezen tudtam feldolgozni, hogy az ügyemben végig tehetetlen voltam. 

Én csak egy sportoló vagyok, nem értek a jogi és orvosi részhez. Eléggé lent voltam, ez belső szorongást váltott ki. Ennek meglátszódtak a fizikai jelei, tudom azt, hogy jelenleg nem is vagyok olyan jó formában

 – kezdte Kenderesi, aki Storynak ennél pontosabban fogalmazott. – Nagyjából fél év alatt több mint 20 kilót híztam, aminek egyértelműen lelki okai voltak. Azóta szerencsére már jobb a helyzet. Még mindig nem vagyok csúcsformában, de már legalább jó úton járok.

A TV2-s interjúban sejtelmesen fogalmazott ezután Kenderesi: – Kellett két év, hogy a jövőmbe tudjak tekinteni. A részemről azonban nincs ez még lezárva, erről most kevesebbet mondanék…

Kenderesi Tamás teljes nyilatkozata:

Kenderesi Tamás idáig az Exatlon mezőnyének végén kullog

A 29 éves úszó visszafogottan célnak azt tűzte ki, hogy valahol a középmezőnybe szeretne zárni a húszfős bolyban. Ezek reális célok, a végső győzelem esélyéről szó sincs. Kenderesinek nem is indult könnyen az Exatlon, noha az első nap pont egy vizes pálya volt, ahol úszni is kellett, ellenfelei így is csúnyán lehagyták őt az akadálypályán, a futam végén ő is csak kinevette magát. A két futamból egyet azonban így is megnyert Kenderesi.

Az Exatlon nézői, ahogy az eddigi négy évadban, úgy most is statisztikát vezetnek arról, hogy melyik versenyző hogyan teljesít. Ez egyébként fontos is, ugyanis az adott héten a leggyengébb női vagy férfi versenyző a vesztes csapatból biztosan párbajozik, azaz kieshet az Exatlonból.

Az egész férfimezőnyben Kenderesi a második leggyengébb idáig, csak csapattársa, Valkusz Milán teniszező áll rosszabb mutatókkal. 

  • Kenderesi nyolc futásából kettőt nyert meg (ez azt jelenti, hogy a pályák végén található ügyességi résszel hamarabb végzett), 
  • míg Valkusz hétből mind a hétszer alulmaradt. 

Az olimpiai bronzérmes futásait megnézve – nem megbántva – a többiekhez képest tényleg kisebb túlsúllyal küzd, ez pedig az akadályfutásoknál meg is látszik, ahol sokszor akkora hátrányt szed össze, amit a végén nem tud behozni. Minderre pedig a kihívók rá is játszanak, hiszen jelenleg Kenderesi a bajnokok egyik gyenge láncszeme, így folyamatosan kihívják, ezért is futott már nyolcszor, míg Ekler Luca például csak ötször.

Ugyanakkor hiba lenne máris leírni Kenderesit és a benne élő bajnokot. Ebből a szempontból is érdemes lesz figyelni, hogy az úszó teljesítménye milyen pályát fog leírni a műsorban.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
