Marco Rossimagyar labdarúgó–válogatottfelkészülési mérkőzésSzlovéniamagyar válogatott

Marco Rossi döntött, így pótolja Varga Barnabást a válogatott első meccsén

A magyar válogatott a idei első mérkőzésén Szlovéniát fogadja felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában. A találkozó előtt nagy kérdés volt, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány mennyire forgatja fel a korábban megszokott kezdőcsapatát, hány új játékost dob be a mélyvízbe, ki pótolja Varga Barnabást. Minderre választ kaptunk a kezdés előtt.

2026. 03. 28. 16:49
Marco Rossi kényszerűségből is változtat az írek elleni kezdőcsapatán a szlovén meccsen
Marco Rossi kényszerűségből is változtat az írek elleni kezdőcsapatán a szlovén meccsen Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztőség
A magyar labdarúgó-válogatott szombaton 18 órától (tv: M4 Sport) Szlovéniát fogadja a Puskás Arénában felkészülési mérkőzésen. Az év első találkozója előtt igazból az volt a legérdekesebb kérdés, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány milyen kezdőcsapatot jelöl, hiszen most van itt az ideje a próbálgatásoknak. Rossi dolgát némiképp nehezíti, hogy sérülés miatt Varga Barnabás és a szerb Vojvodina védője, Szűcs Kornél nem bevethető, míg a védelem oszlopa, Willi Orbán csak a hét közepén csatlakozott a kerethez. 

A magyar válogatott idei első mérkőzése előtt a hangulatra nem volt panasz Telkiben, Szoboszlai Dominik is jókedvűen készül
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Marco Rossi a kezdőcsapatban biztos változtat

Viszonyításképpen érdemes megnézni a legutóbbi, írek elleni vb-selejtezőn a magyar válogatott kezdőjét. 

  • Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Szoboszlai – Tóth A., Sallai – Lukács, Varga B

Az tehát már előre borítékolható volt, hogy két helyen biztosan változik a kezdő – Dibusz Dénes és Varga Barnabás –, Rossi a pénteki sajtótájékoztatón az összeállítás kapcsán beavatott minket némiképp a részletekbe. A szövetségi kapitány újságírói kérdésre elmondta hogy a középpályás Vitális Milán és a támadó Lukács Dániel a kezdőcsapatban lesz – a felcsúti játékos akár Vargát is helyettesítheti elől –, egyúttal jelezte, az összeállításban vannak még kérdőjelek, amelyek a pénteki, utolsó edzésen kerülnek megválaszolásra. 

Magyar–szlovén: a kezdőcsapatok

Az MLSZ a kezdés előtt bő másfél órával hozta nyílvánosságra a magyar kezdőcsapatot, amely a Blackburn kapusa, Tóth Balázs nevével kezdődik, és természetesen ott van Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is, Rossi tehát nem hazudott, amikor pénteken kiosztóan válaszolt Arne Slot pihentetéséről szóló kérésére.

A győri Vitális először kezd a nemzeti csapatban, illetve ahogy Rossi megígérte, Lukács Dániel a center, így ő pótolja Varga Barnabást. 

Rossi a rendelkezésre álló játékosok közül a legerősebb kezdő tizenegyet tette fel a pályára, így meglepetésről nem lehet beszélni.

  • A magyar válogatott kezdőcsapata: Tóth B. -Bolla, Orbán, Dárdai, Kerkez – Tóth A., Schäfer, Vitális – Sallai, Szoboszlai – Lukács

A túloldalt a szlovénoknál az már bizonyos volt a hét elején, hogy a két legnagyobb sztár, az Atlético Madrid kapusa, Jan Oblak és a Manchester United támadója, Benjamin Sesko nem jön Budapestre, így a kispadon debütáló Bostjan Cesarnak némiképp meg volt kötve a keze.

A mérkőzés tehát 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában, ahol a magyar válogatott többek között az elmúlt időszak rossz hazai mérlegét is lezárná.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu