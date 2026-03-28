Marco Rossi döntött, így pótolja Varga Barnabást a válogatott első meccsén

A magyar labdarúgó-válogatott szombaton 18 órától (tv: M4 Sport) Szlovéniát fogadja a Puskás Arénában felkészülési mérkőzésen. Az év első találkozója előtt igazból az volt a legérdekesebb kérdés, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány milyen kezdőcsapatot jelöl, hiszen most van itt az ideje a próbálgatásoknak. Rossi dolgát némiképp nehezíti, hogy sérülés miatt Varga Barnabás és a szerb Vojvodina védője, Szűcs Kornél nem bevethető, míg a védelem oszlopa, Willi Orbán csak a hét közepén csatlakozott a kerethez.
Marco Rossi a kezdőcsapatban biztos változtat
Viszonyításképpen érdemes megnézni a legutóbbi, írek elleni vb-selejtezőn a magyar válogatott kezdőjét.
- Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Szoboszlai – Tóth A., Sallai – Lukács, Varga B
Az tehát már előre borítékolható volt, hogy két helyen biztosan változik a kezdő – Dibusz Dénes és Varga Barnabás –, Rossi a pénteki sajtótájékoztatón az összeállítás kapcsán beavatott minket némiképp a részletekbe. A szövetségi kapitány újságírói kérdésre elmondta hogy a középpályás Vitális Milán és a támadó Lukács Dániel a kezdőcsapatban lesz – a felcsúti játékos akár Vargát is helyettesítheti elől –, egyúttal jelezte, az összeállításban vannak még kérdőjelek, amelyek a pénteki, utolsó edzésen kerülnek megválaszolásra.
Magyar–szlovén: a kezdőcsapatok
Az MLSZ a kezdés előtt bő másfél órával hozta nyílvánosságra a magyar kezdőcsapatot, amely a Blackburn kapusa, Tóth Balázs nevével kezdődik, és természetesen ott van Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is, Rossi tehát nem hazudott, amikor pénteken kiosztóan válaszolt Arne Slot pihentetéséről szóló kérésére.
