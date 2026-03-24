LiverpoolAlexis Mac AllisterArne SlotMarco RossiKerkez MilosSzoboszlai Dominik

Slot tényleg Rossinak üzent volna? A Liverpoolnál nem Szoboszlai és Kerkez miatt aggódnak

A klubfutball most két hétig háttérbe szorul, és a válogatottak kerülnek fókuszba. Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője már a szombati mérkőzés után üzent is a válogatottak szövetségi kapitányainak, hogy amennyire lehet, pihentessék a játékosokat az őrült hajrá előtt. Slot kikre is gondolhatott igazán? Aligha Szoboszlai Dominikra és Kerkez Milosra.

Perlai Bálint
2026. 03. 24. 4:50
Marco Rossi válogatottja először március 28-án, szombaton játszik az évben
Marco Rossi belenyúlt a keretbe
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar sajtót is bejárta Arne Slot azon nyilatkozata a Brighton–Liverpool Premier League-mérkőzés után – ahol a Vörösök 2-1-re kikaptak –, amelyben a válogatott élén álló szövetségi kapitányokat kérte meg, hogy a Liverpool játékosait amennyire lehet pihentesse: – A játékosoknak nagyobb szükségük van pihenésre, mint az edzőknek. Reméljük, hogy a válogatottak szövetségi kapitányaik is megértik, hogy a Liverpool-játékosok rengeteg percet töltöttek a pályán, akárcsak más kluboknál, de azt hiszem, más csapatok többet tudnak rotálni, mint én. Remélem, vannak olyan szövetségi kapitányok, akik nem fogják 180 percet játszatni a játékosaimat – mondta Slot

A Liverpool felnőttcsapatának két magyarja, Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik

Marco Rossi pihenőt fog adni Szoboszlainak és Kerkeznek?

Mi, magyarok persze egyből Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos duójára gondolhattunk, akik a magyar válogatottal két hazai felkészülési mérkőzést fognak játszani a napokban.

  • Március 28-án, szombaton 18 órától Szlovénia ellen,
  • míg három nappal később Görögország látogat a Puskás Arénába.

Utóbbin egyébként a szintén Liverpool-játékos, de a mostani idényt az AS Románál kölcsönben töltő Kosztasz Cimikasz is pályára léphet. 

Nem látunk bele Marco Rossi fejébe, de a mostani és a júniusi válogatott-mérkőzések tökéletes alkalmak lehetnek új dolgok kipróbálására, emellett arra is, hogy a kulcsjátékosokat pihentesse. Persze nem kell arra gondolni, hogy Szoboszlai Dominik ne játszana ezen mérkőzéseken, de arra azért jó esély van, hogy a mérkőzés vége felé lecseréli őt vagy Kerkezt. Cikkünkben annak járunk utána, hogy a Liverpool többi játékosára milyen válogatottbeli kötelesség vár a következő napokban.

Chiesát hazaküldték, a többiek felkészülési mérkőzéseket játszanak

Európában a két magyarhoz hasonlóan a legtöbb Liverpool-játékosra nem vár tétmérkőzés, ez főként annak köszönhető, hogy válogatottjaik már kijutottak a nyári világbajnokságra.

A holland kontingens – Virgil van Dijk, Ryan Gravnberch, Cody Gakpo és Jeremie Frimpong – március 27-én a szintén vb-résztvevő Norvégiát, majd három nappal később a hasonló cipőben járó Ecuadort fogadja. 

A franciákra egy amerikai túra vár, csütörtökön a brazilok elleni vb-döntőnek beillő meccset játszanak Foxborough-ban, majd vasárnap Kolumbia ellen lépnek pályára a Washington külvárosában, Landoverben. Az viszont nagy kérdés, hogy a liverpooli hugo Ekitiké játszhat-e, ugyanis a Brighton ellen már a kilencedik percben le kellett cserélni , igaz Slot elmondása szerint a csatárnak csak görcse volt a sok mérkőzés miatt, így sokat nem kell kihagynia. Didier Deschamps részéről szintén nagy talány, hogy bevesse-e Ibrahima Konatét, akinek a játéka továbbra is rendkívül hullámzó. Bár, így hogy William Saliba a vasárnapi Ligakupa-döntőn megsérült és kikerült a keretből, Konaté esélyei most nőttek – a vb-n azonban Saliba párja jó eséllyel a Bayern München védője, Dayot Upamecano lesz.

A legnagyobb téttel bíró meccseken Federico Chiesa szerepelhetett volna az olasz válogatottal. 

Gennaro Gattuso hívását most már a szélső elfogadta, de az Azzurri hétfői közleménye szerint Chiesa fizikai állapota nem megfelelő, ezért visszatér Angliába. 

Az olaszok március 26-én az északíreket fogadják a vb-pótselejtező elődöntőjében, győzelem esetén a Wales–Bosznia-Hercegovina győztesével találkoznának idegenben, ez utóbbi ígérkezik igen kemény összecsapásnak Gattuso válogatottjának.

Florian Wirtz a szombati vereség után egyből Németországba utazott, Julian Nagelsmann válogatottja is már a nyári tornára készül, márciusban előbb Bázelben a svájciak ellen, majd 30-án Ghána ellen Stuttgartban. 

A skótok csapatkapitánya, Andy Robertson is nyugodtan mehet a válogatottszünetre, hiszen közel 30 év után jutott ki a válogatott a vb-re. Skócia előbb Japánt fogadja Glasgowban, majd Elefántcsontpart ellen március 31-én az Everton stadionjában játszik.

Szoboszlaiékhoz hasonlóan már az őszi Nemzetek Ligája-sorozatra készül Georgia is, a kapuban minden bizonnyal Giorgi Mamardasvilivel, aki Alisson sérülése miatt ismét a Liverpool első számú kapusa lett.

Ráférne a pihenés Alexis Mac Allisterre a márciusi válogatottszünetben

Arne Slot és a Liverpool Alexis Mac Allisterért aggódhat igazán

Neuralgikus pont a válogatottszüneteknél, hogy a dél-amerikai játékosok játszanak a legkésőbb, majd rájuk vár a leghosszabb út vissza Európába. Most pedig a Liverpool azért is foghatja a fejét, mert következőnek április negyedikén, szombaton helyi idő szerint 12.45-kor lép pályára a Manchester City ellen az FA-kupa negyeddöntőjében idegenben. Vagyis a legkorábbi időpontban, ami szinte csak létezhet.

Slot szavai tehát sokkal inkább szólhattak az argentin szövetségi kapitánynak, Lionel Scaloninak, ugyanis a vb-címvédő magyar idő szerint április elsején éjjel fogadja Zambiát felkészülési mérkőzésen. 

Tehát Mac Allisternek innen hazatérve kevesebb mint három napja lesz regenerálódnia a City elleni meccsig. Az argentinok eredetileg a spanyolokkal játszottak volna a Finalissima keretein belül Katarban, csakhogy az iráni háború ezt átírta.

Mac Allister idei teljesítményének visszaeséséről már írtunk, ami főként a sok párharc elvesztésében jelentkezett. Mindez az előző idény nagy hajtása és egy elhúzódó sérülés okozott. Az argentin világbajnok aztán februárban megérkezett, egy hét leforgása alatt két gólt is szerzett a Nottingham Forest – ezt gyakorlatilag ő nyert meg a Liverpoolnak – és a West Ham United ellen. Az elmúlt hetekben viszont ahogy a Pool teljesítménye, intenzitása visszaesett (a Galatasaray elleni BL-visszavágó kivétel), úgy Mac Allister is gyengébb volt, ráférne a pihenés. Kérdés, Scaloni hogyan látja mindezt.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekpanyi szabolcs

A nem titkos ügynök

Gajdics Ottó avatarja

Panyi kertelés nélkül beismerte, hogy a felvételen ő hallható. Ebből több súlyos következtetés is levonható.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
