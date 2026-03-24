Slot tényleg Rossinak üzent volna? A Liverpoolnál nem Szoboszlai és Kerkez miatt aggódnak

A magyar sajtót is bejárta Arne Slot azon nyilatkozata a Brighton–Liverpool Premier League-mérkőzés után – ahol a Vörösök 2-1-re kikaptak –, amelyben a válogatott élén álló szövetségi kapitányokat kérte meg, hogy a Liverpool játékosait amennyire lehet pihentesse: – A játékosoknak nagyobb szükségük van pihenésre, mint az edzőknek. Reméljük, hogy a válogatottak szövetségi kapitányaik is megértik, hogy a Liverpool-játékosok rengeteg percet töltöttek a pályán, akárcsak más kluboknál, de azt hiszem, más csapatok többet tudnak rotálni, mint én. Remélem, vannak olyan szövetségi kapitányok, akik nem fogják 180 percet játszatni a játékosaimat – mondta Slot.

A Liverpool felnőttcsapatának két magyarja, Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik Fotó: AFP/Peter Powell

Marco Rossi pihenőt fog adni Szoboszlainak és Kerkeznek?

Mi, magyarok persze egyből Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos duójára gondolhattunk, akik a magyar válogatottal két hazai felkészülési mérkőzést fognak játszani a napokban.

Március 28-án, szombaton 18 órától Szlovénia ellen,

míg három nappal később Görögország látogat a Puskás Arénába.

Utóbbin egyébként a szintén Liverpool-játékos, de a mostani idényt az AS Románál kölcsönben töltő Kosztasz Cimikasz is pályára léphet.

Nem látunk bele Marco Rossi fejébe, de a mostani és a júniusi válogatott-mérkőzések tökéletes alkalmak lehetnek új dolgok kipróbálására, emellett arra is, hogy a kulcsjátékosokat pihentesse. Persze nem kell arra gondolni, hogy Szoboszlai Dominik ne játszana ezen mérkőzéseken, de arra azért jó esély van, hogy a mérkőzés vége felé lecseréli őt vagy Kerkezt. Cikkünkben annak járunk utána, hogy a Liverpool többi játékosára milyen válogatottbeli kötelesség vár a következő napokban.