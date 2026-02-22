Rendkívüli

Terrortámadás rázta meg Nyugat-Ukrajnát + videó

Kulcsemberből kérdőjel – mi történt a Liverpool világbajnokával?

Nem úgy alakul a Liverpool labdarúgócsapatának idénye, ahogy azt a szurkolók várták az előző évad és a nyári erősítések után. A visszafogott teljesítmény miatt több játékos formája is negatív kritikákat kapott. Az egyik ilyen Alexis Mac Allister, aki egy évvel korábban az egyik legfontosabb eleme volt a bajnoki címig menetelő együttesnek, most viszont sokszor csupán árnyéka önmagának az argentin világbajnok.

Bacsinszki Ádám
2026. 02. 22. 6:20
A Liverpool argentin középpályásának, Alexis Mac Allisternek a formája igencsak ingadozó ebben az idényben
A Liverpool argentin középpályásának, Alexis Mac Allisternek a formája igencsak ingadozó ebben az idényben Fotó: NurPhoto/AFP/José Breton
Alexis Mac Allister 2024–2025-ös idénye egészen káprázatos volt: a világbajnok argentin válogatott középpályás remek teljesítménye mellett több fontos góllal és gólpasszal segítette Premier League-aranyéremig a Liverpool csapatát, s így nem véletlen, hogy a liga legjobb játékosai között emlegették. Ezzel szemben a most zajló évadban a mutatott teljesítmény és a statisztikai adatok is arra világítanak rá, hogy a 27 éves argentin futballista nem találja a korábbi ritmust. Adódik a kérdés: mi változott meg, hogy a korábbi kulcsember nem tudja hozni a tavalyi szintet?

Alexis Mac Allister nem azt a teljesítményt nyújtja Liverpoolban, mint amit elvárnak tőle
Alexis Mac Allister nem azt a teljesítményt nyújtja Liverpoolban, mint amit elvárnak tőle. Fotó: AFP/Darren Staples

A Liverpool mellett neki sem megy

A Liverpool rendkívül küzdelmes és ingadozó idényt fut: hiába kezdte öt győzelemmel az angol bajnokságot a csapat, azóta több olyan sorozata is volt, amikor hosszú időn keresztül nyeretlen maradt. A Vörösök így a bajnoki címért zajló csatába aligha tudnak beleszólni, de a Bajnokok Ligája-szereplésért is meg kell majd küzdeni. A BL-ben legalább meglett az egyenes ági továbbjutás a nyolcaddöntőbe, és az FA-kupában is áll még a csapat, ám ez így sem úgy néz ki, mint ahogy azt a nyáron a Liverpool-szurkolók elképzelték.

A jelenlegi helyzetet tökéletesen szemlélteti a Manchester Cityvel szemben 2-1-re elveszített rangadó hajrája: Arne Slot együttese Szoboszlai Dominik pazar szabadrúgásgóljával előnybe került, az egyéni hibákat követően mégis a vendégeké lett a három pont. A 2023-ban igazolt Mac Allister visszaesése itt is megmutatkozott: az első gól előtt Rayan Cherki beadását gyenge kísérlettel próbálta megakadályozni, míg a City tizenegyesét megelőzően Curtis Jones és ő is csak nézte, ahogy Matheus Nunes betör a tizenhatoson belülre, hogy aztán a kifutó Alisson elkaszálja.

A kapott gólokhoz vezető egyéni hibák száma jelentősen megnőtt a szezonban, mindemellett a Vörösök középpályája sem a korábbiakhoz hasonlóan teljesít, és ez tökéletesen megmutatkozik a kontrollhiányban. Ellenpélda persze akad a több poszton is klasszis teljesítményt nyújtó Szoboszlai Dominik személyében, ugyanakkor Mac Allister formája már sokkal aggasztóbb.

A túlterheltség áll a háttérben?

Tagadhatatlan, hogy az idényt megelőzően sérüléssel bajlódó, így a meccsfittségét csak később visszanyerő argentint nem segíti, hogy Slot ezúttal sokkal többet változtatja a csapatot mind az összeállítást, mind a szerepköröket illetően, a nyári érkezők beillesztése és a kulcsjátékosok szerepének optimalizálása különösen az őszi szezonban okozott látványosan problémákat.

Alexis Mac Allister maga is elismerte: az idény kezdetén túl sok változtatás történt a Liverpool keretében és taktikájában, ami még nem hozta meg a kívánt eredményeket: – Sokat változtattunk, de egy csapatként kellene működnünk — és nekünk ezen még dolgozni kell — fogalmazott a játékos egy interjúban.

A visszaesés a statisztikai mutatókban is visszaköszön: sokkal kevesebb labdát szerez, a párharcokban is a felére esett vissza a hatékonysága, a mérkőzésenkénti szerelések száma is megfeleződött, de nyomásgyakorlásban és megelőző szerelésekben is gyengébb, mint egy évvel korábban.

Támadásban szintén nem azt hozza, mint az előző idényben, a helyzetek kialakítása és a tizenhatoson belülre adott passzok száma is jóval alacsonyabb, a támadóharmadba eljuttatott labdák és a progresszív labdavezetések száma viszont javult, még ha nem is számottevően.

Alexis Mac Allister teljesítménye számokban 

Támadás

Védekezés

2024–2025 (Premier League, meccsenként)

 

2025–2026 (Premier League, meccsenként)

2024–2025 (Premier League, meccsenként)

 

2025–2026 (Premier League, meccsenként)

0,17

Gólok

0

5,11

Labdaszerzések

3,61

0,17

Gólpasszok

0,11

0,62

Labdaszerzések a támadóharmadban

0,33

1,55

Kialakított helyzetek

0,98

5,87

Megnyert párharcok

3,39

4,83

Tizenhatoson belülre adott passzok

2,41

0,66

Megnyert fejpárbajok

0,55

5,42

Passzok a támadóharmadba

6,73

5,21

Megnyert földi párharcok

2,84

4,56

Progresszív labdavezetések

5,14

3,28

Szerelések

1,82

6,66

A védelmet megbontó passzok

6,02

36,84

Nyomásgyakorlások

34,14

1,48

Sikeres cselek

0,88

0,76

Megelőző szerelések

0,66

A csapathoz hasonlóan az ő formája is erősen ingadozik, ha éppen megtalálja a ritmust – például a Qarabag elleni duplája vagy a Real Madrid elleni mérkőzése alkalmával –, utána mindig jön egy vagy több gyengébb teljesítmény. Az idény elején ezt még lehetett arra fogni, hogy fizikailag utol kell érnie magát, azóta viszont kiderült, hogy nem feltétlenül ebben gyökerezik a probléma: Alexis Mac Allister meccsenként átlagosan megtett távolsága nagyjából megegyezik az előző idényben látottal, míg sprintjei száma nőtt, így a hozzáállását és az elszántságát nem érheti kritika.

A túlterheltség persze így is okozhat gondot, a posztján Slotnak nincs igazán más bevethető embere Curtis Jones-on kívül, vagy ha van, abban nem igazán bízik a holland. 

Bár még csak februárt írunk, már 40 mérkőzés van a lábában a válogatottbeli találkozókat is figyelembe véve, 

utóbbi téren az sem segíti, hogy a nemzetközi utak hosszúak és megterhelőek: emlékezetes, amikor Jürgen Klopp utolsó idényében az egyik válogatottszünetet követő bajnokin annyira lassú volt, hogy a német trénernek le kellett cserélnie őt a szünetben. Klopp a meccs után elismerte, játékosa megkönnyebbült a lecserélése miatt.

Jürgen Klopp egy idényen át dolgozott együtt az argentin játékossal, Liverpool's German manager Jurgen Klopp (L) reacts as Liverpool's Argentinian midfielder #10 Alexis Mac Allister is sent off during the English Premier League football match between Liverpool and Bournemouth at Anfield in Liverpool, north west England on August 19, 2023. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Jürgen Klopp egy idényen át dolgozott együtt az argentin játékossal. Fotó: AFP/Darren Staples

Amennyiben Mac Allisternek pihenőre van szüksége, arra nem mostanában fog sor kerülni: a Liverpool a bajnokság mellett a Bajnokok Ligájában és az FA-kupában is érdekelt, a nyáron pedig minden bizonnyal ott lesz az argentinok világbajnoki keretében.

Mit hoz Alexis Mac Allister jövője?

A formaingadozás ellenére Mac Allister helye megkérdőjelezhetetlen a Liverpoolnál, a klub nem szeretné elveszíteni a középpályást, aki iránt a Real Madrid mellett immár a Manchester United is érdeklődik. Jelenlegi szerződése 2028-ban jár le, így ha a Vörösök esetleg mégis az eladásában gondolkodnának, ez a nyár lehet a legmegfelelőbb arra, hogy sok pénzt kapjon érte a klub. Erre azonban semmilyen jel nem utal, és a játékos édesapja, egyben ügynöke sem erősítette az esetleges csapatváltás szálát: – Alexis jelenleg kizárólag a Liverpoolra koncentrál. 

Várjuk az ajánlatot a szerződése meghosszabbításához. Meglátjuk, mik a klub tervei vele

– mondta Carlos Mac Allister.

A jelek tehát arra utalnak, hogy Mac Allister a Liverpool színeiben találhat ismét önmagára, és ha így tesz, annak klubja, valamint az argentinok világbajnoki szereplése lehet a legnagyobb nyertese. A formajavulást akár a vasárnap 15 órakor kezdődő nottinghami bajnokin is elkezdheti.

 

