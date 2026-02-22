Kulcsemberből kérdőjel – mi történt a Liverpool világbajnokával?

Alexis Mac Allister 2024–2025-ös idénye egészen káprázatos volt: a világbajnok argentin válogatott középpályás remek teljesítménye mellett több fontos góllal és gólpasszal segítette Premier League-aranyéremig a Liverpool csapatát, s így nem véletlen, hogy a liga legjobb játékosai között emlegették. Ezzel szemben a most zajló évadban a mutatott teljesítmény és a statisztikai adatok is arra világítanak rá, hogy a 27 éves argentin futballista nem találja a korábbi ritmust. Adódik a kérdés: mi változott meg, hogy a korábbi kulcsember nem tudja hozni a tavalyi szintet?

Alexis Mac Allister nem azt a teljesítményt nyújtja Liverpoolban, mint amit elvárnak tőle. Fotó: AFP/Darren Staples

A Liverpool mellett neki sem megy

A Liverpool rendkívül küzdelmes és ingadozó idényt fut: hiába kezdte öt győzelemmel az angol bajnokságot a csapat, azóta több olyan sorozata is volt, amikor hosszú időn keresztül nyeretlen maradt. A Vörösök így a bajnoki címért zajló csatába aligha tudnak beleszólni, de a Bajnokok Ligája-szereplésért is meg kell majd küzdeni. A BL-ben legalább meglett az egyenes ági továbbjutás a nyolcaddöntőbe, és az FA-kupában is áll még a csapat, ám ez így sem úgy néz ki, mint ahogy azt a nyáron a Liverpool-szurkolók elképzelték.

A jelenlegi helyzetet tökéletesen szemlélteti a Manchester Cityvel szemben 2-1-re elveszített rangadó hajrája: Arne Slot együttese Szoboszlai Dominik pazar szabadrúgásgóljával előnybe került, az egyéni hibákat követően mégis a vendégeké lett a három pont. A 2023-ban igazolt Mac Allister visszaesése itt is megmutatkozott: az első gól előtt Rayan Cherki beadását gyenge kísérlettel próbálta megakadályozni, míg a City tizenegyesét megelőzően Curtis Jones és ő is csak nézte, ahogy Matheus Nunes betör a tizenhatoson belülre, hogy aztán a kifutó Alisson elkaszálja.

A kapott gólokhoz vezető egyéni hibák száma jelentősen megnőtt a szezonban, mindemellett a Vörösök középpályája sem a korábbiakhoz hasonlóan teljesít, és ez tökéletesen megmutatkozik a kontrollhiányban. Ellenpélda persze akad a több poszton is klasszis teljesítményt nyújtó Szoboszlai Dominik személyében, ugyanakkor Mac Allister formája már sokkal aggasztóbb.