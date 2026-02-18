Slot váratlanul nagy pofont kapott, ebben az esetben távozhat a Liverpool edzője

A Liverpool jelenlegi idénye komoly csalódás : a címvédő mindössze a hatodik helyen áll, 15 ponttal lemaradva az éllovas Arsenaltól. Arne Slot helyzete emiatt egyre bizonytalanabbnak tűnik. Most Wayne Rooney, a Manchester United legendás csatára osztott ki a hollandnak egy váratlanul nagy pofont a The Overlap Fan Debate műsorban, amiből a Daily Mail szemlézte a szavait.

Arne Slot nem teszi zsebre, amit Wayne Rooney mondott róla. Fotó: AFP

– Furcsa arról beszélni, hogy Slot tulajdonképpen küzd az állásáért, miközben nemrég még bajnokságot nyert – kezdte Rooney, aki aztán Jürgen Klopphoz hasonlította a hollandot, amiből Slot nem jött ki túl jól. – Találkoztam vele párszor, de szerintem a Liverpoolnál nincs meg benne a kellő kisugárzás. Lehet, hogy azért, mert Klopp után jött, ami bárkinek nehéz feladat lenne, de egyszerűen nem érzem rajta azt a kisugárzást – jelentette ki Rooney.

Wayne Rooney szerint Slot távozhat a Liverpool éléről

Rooney egyértelműen fogalmazott Slot jövőjéről is: szerinte ha nem végeznek az első ötben a bajnokságban, az edző biztosan elveszíti az állását:

Őrültség ilyet mondani egy friss bajnokról, de ha nem jutnak be a top ötbe, mennie kell.

A Manchester United legendája azt is megpróbálta megmagyarázni, miért esett vissza ennyire a csapat teljesítménye. Véleménye szerint kulcsjátékosok gyengébb formája és több fontos távozó is hozzájárult a problémákhoz. Rámutatott, hogy Mohamed Szalah és Virgil van Dijk nem a legjobb formájukat hozzák, a Real Madridba távozó Trent Alexander-Arnold hiányzik, Andy Robertson keveset játszott Kerkez Milos miatt, Luiz Díaz a Bayernbe távozott, és Diogo Jota halála sem segített.

Rooney szerint a Liverpool jelentős játékosmozgáson ment keresztül, és most tulajdonképpen egy átmeneti, újjáépítési időszakot él meg.