Rendkívüli

Kiszivárogtak a Medián valódi számai: ők is kényelmes fideszes többségre számítanak

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 689,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

labdarúgásVideoton FCpető tamásNikolics NemanjaNB II

Szerződést hosszabbított vezetőedzőjével a Videoton

Szerződést hosszabbított vezetőedzőjével a labdarúgó Merkantil Bank-ligában szerepelő Videoton. Nikolics Nemanja sportigazgató szerint egyértelmű volt, hogy mindkét fél folytatni akarja a közös munkát, ezért Pető Tamás új megállapodást köthetett.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 15:48
Nagy az egyetértés Pető tamás vezetőedző és Nikolics Nemanja sportigazgató között, és ez is az oka a szerződéshosszabbításnak. Forrás: vidi.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A székesfehérvári klub honlapjának keddi híre szerint Pető Tamás vezetőedzőnek a mostani szezon végéig volt megállapodása a csapattal, az új szerződése pedig 2028 nyaráig szól.

Pető Tamás marad a Videoton edzője
Pető Tamás nyugodtan dolgozhat a Vidi kispadján. Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

„Nagyon könnyen sikerült megegyeznünk Pető Tamással a folytatásról, mindkét fél számára egyértelmű volt, hogy folytatni szeretnénk a megkezdett közös munkát. A stabilitáshoz elengedhetetlen, 

hogy higgyünk a folyamatban és a megkezdett munkában, és ehhez szükséges egy olyan vezetőedző, akiben teljes mellszélességgel bízunk és támogatjuk.

 Tomi nehéz időszakban vette át a csapat irányítását, azóta jelentős előrelépést értünk el a tabellán, de természetesen ez még nem az út vége, folyamatosan közösen dolgozunk azon, hogy sikerüljön még előrébb lépnünk" – idézte a honlap Nikolics Nemanja sportigazgatót.

 

Pető Tamás bizonyított

A korábbi tizennégyszeres válogatott Pető Tamás először 2024 június és 2025 április között 27 NB I-es bajnokin irányította a fehérváriakat, majd novemberben kapott ismét vezetőedzői megbízást a klubtól. A gárda közel öt hónapja, 13 forduló után a 12. helyen állt a 16 csapatos mezőnyben, azóta nyolc bajnokin 19 pontot gyűjtött, és már a hatodik a tabellán. A klub felhívta a figyelmet arra, hogy tavasszal közel hét éve nem látott győzelmi sorozatot produkált a Videoton, amikor öt egymást követő bajnokin gyűjtötte be a három pontot, jelenleg pedig hét NB II-es meccs óta veretlen.

– Örülök, hogy az elmúlt hónapok munkája alapján hosszú távon is bizalmat szavazott nekem a klub vezetése. Nehéz helyzetben vettük át a csapatot Nikolics Nemanja sportigazgatóval, de ez a rövid idő is elég volt arra, hogy bizonyítsuk, tudunk előrelépést elérni. 

Köszönöm a bizalmat a vezetőknek, azon fogunk dolgozni, hogy minél sikeresebbek legyünk a jövőben. Azt gondolom, jó az út, amin járunk, megtettünk már pár lépcsőfokot, de tovább kell haladnunk,

és a célunk egyértelmű, hogy egy olyan csapat alapjait tegyük le a következő szezonra, amelynek már célja lehet, hogy a bajnokság élén végezzen – mondta a szerződéshosszabbítás után Pető Tamás vezetőedző.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Napok hordaléka

Bayer Zsolt avatarja

Az én hordalékom mindössze két nap termése. És elborzasztó, mint egy mérgező szeméthegy.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.