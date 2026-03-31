Szerződést hosszabbított vezetőedzőjével a Videoton

A székesfehérvári klub honlapjának keddi híre szerint Pető Tamás vezetőedzőnek a mostani szezon végéig volt megállapodása a csapattal, az új szerződése pedig 2028 nyaráig szól.

Pető Tamás nyugodtan dolgozhat a Vidi kispadján. Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

„Nagyon könnyen sikerült megegyeznünk Pető Tamással a folytatásról, mindkét fél számára egyértelmű volt, hogy folytatni szeretnénk a megkezdett közös munkát. A stabilitáshoz elengedhetetlen,

hogy higgyünk a folyamatban és a megkezdett munkában, és ehhez szükséges egy olyan vezetőedző, akiben teljes mellszélességgel bízunk és támogatjuk.

Tomi nehéz időszakban vette át a csapat irányítását, azóta jelentős előrelépést értünk el a tabellán, de természetesen ez még nem az út vége, folyamatosan közösen dolgozunk azon, hogy sikerüljön még előrébb lépnünk" – idézte a honlap Nikolics Nemanja sportigazgatót.

Pető Tamás bizonyított

A korábbi tizennégyszeres válogatott Pető Tamás először 2024 június és 2025 április között 27 NB I-es bajnokin irányította a fehérváriakat, majd novemberben kapott ismét vezetőedzői megbízást a klubtól. A gárda közel öt hónapja, 13 forduló után a 12. helyen állt a 16 csapatos mezőnyben, azóta nyolc bajnokin 19 pontot gyűjtött, és már a hatodik a tabellán. A klub felhívta a figyelmet arra, hogy tavasszal közel hét éve nem látott győzelmi sorozatot produkált a Videoton, amikor öt egymást követő bajnokin gyűjtötte be a három pontot, jelenleg pedig hét NB II-es meccs óta veretlen.

– Örülök, hogy az elmúlt hónapok munkája alapján hosszú távon is bizalmat szavazott nekem a klub vezetése. Nehéz helyzetben vettük át a csapatot Nikolics Nemanja sportigazgatóval, de ez a rövid idő is elég volt arra, hogy bizonyítsuk, tudunk előrelépést elérni.

Köszönöm a bizalmat a vezetőknek, azon fogunk dolgozni, hogy minél sikeresebbek legyünk a jövőben. Azt gondolom, jó az út, amin járunk, megtettünk már pár lépcsőfokot, de tovább kell haladnunk,

és a célunk egyértelmű, hogy egy olyan csapat alapjait tegyük le a következő szezonra, amelynek már célja lehet, hogy a bajnokság élén végezzen – mondta a szerződéshosszabbítás után Pető Tamás vezetőedző.