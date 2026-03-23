Márciusi bajnoki cím? Koeman és Seedorf is mindent megtett a rekorddöntés ellen

A Telstar tavaly nyáron majdnem ötven év után jutott fel a holland élvonalbeli bajnokságba, és hat fordulóval az Eredivisie-idény előtt a 14., bennmaradást érő helyen áll. Ehhez az is szükséges, hogy a velseni csapat augusztusban idegenben, majd vasárnap odahaza is nyert a kétszeres címvédő PSV Eindhoven ellen. Peter Bosz vezetőedző együttese alighanem így is megszerzi majd a bajnoki címet, amit akár már vasárnap is bebiztosíthatott volna – az újonc ellen emberhátrányban elszenvedett 3-1-es vereség, valamint a második helyezett Feyenoord Ajax elleni pontszerzése (1-1) miatt azonban erre legkorábban április közepéig várni kell. Márciusban ezelőtt még sosem dőlt el a holland aranyérem sorsa, és Ronald Koeman Jr. is sokat tett azért, hogy idén se legyen így. Ahogy a Telstar három gólszerzője is, akikben közös, hogy nemrég még mind az amatőr ligában szereplő Quick Boys együttesében játszottak.

Ronald Koeman Jr. csapattársa, Jelani Seedorf is a Telstar PSV Eindhoven elleni győzelmének örülhetett (Fotó: NurPhoto/Peter Lous)

Ronald Koeman Jr. 1995-ben Barcelonában született, hiszen játékosként a holland válogatottal Európa-bajnok és a katalánok mellett a PSV-vel is(!) BEK-győztes édesapja akkor éppen a spanyol klub futballistája volt. A jelenleg harmincéves kapus 2021 óta a Telstar játékosa, és egyre jobban teljesít,

a holland szövetségi kapitányként dolgozó édesapja akár még a válogatott meghívón is elgondolkodhatott vele kapcsolatban.

A Telstar kapusa a PSV ellen még jobban összeszedte magát, az eindhoveniek elleni két találkozón összesen 12 védést mutatott be, és mindkétszer csapata (egyik) legjobbja volt.

A holland újonc vasárnapi összeállítását figyelve Koemanén kívül egy másik vezetéknév is ismerős lehet egy rokon miatt: a 2-1-es előnyben csereként beállt Jelani Seedorf Clarence Seedorf unokaöccse. A 21 éves támadó az idénybeli hetedik bajnokiján lépett pályára a Telstarban, és alighanem amiatt is büszkévé tette a Milannal, a Real Madriddal és az Ajaxszal is BL-győztes nagybátyját, hogy éppen az amszterdamiak ősi riválisának számító PSV ellen volt győztes csapat tagja.