Márciusi bajnoki cím? Koeman és Seedorf is mindent megtett a rekorddöntés ellen

A holland labdarúgó-bajnokság 28. fordulójának vasárnapi játéknapján akár be is biztosíthatta volna bajnoki címét a PSV Eindhoven. Ezt végül két dolog is megakadályozta: a Feyenoord pontszerzése után a címvédő az újonc Telstar otthonában nem tudott nyerni. Utóbbi eredményben szerepet játszott Ronald Koeman Jr. és Jelani Seedorf is.

Wiszt Péter
2026. 03. 23. 11:13
Ronald Koeman Jr. védései is kellettek: a Telstar oda-vissza legyőzte a PSV-t Fotó: NurPhoto/Marcel van Dorst
A Telstar tavaly nyáron majdnem ötven év után jutott fel a holland élvonalbeli bajnokságba, és hat fordulóval az Eredivisie-idény előtt a 14., bennmaradást érő helyen áll. Ehhez az is szükséges, hogy a velseni csapat augusztusban idegenben, majd vasárnap odahaza is nyert a kétszeres címvédő PSV Eindhoven ellen. Peter Bosz vezetőedző együttese alighanem így is megszerzi majd a bajnoki címet, amit akár már vasárnap is bebiztosíthatott volna – az újonc ellen emberhátrányban elszenvedett 3-1-es vereség, valamint a második helyezett Feyenoord Ajax elleni pontszerzése (1-1) miatt azonban erre legkorábban április közepéig várni kell. Márciusban ezelőtt még sosem dőlt el a holland aranyérem sorsa, és Ronald Koeman Jr. is sokat tett azért, hogy idén se legyen így. Ahogy a Telstar három gólszerzője is, akikben közös, hogy nemrég még mind az amatőr ligában szereplő Quick Boys együttesében játszottak.

Ronald Koeman Jr. csapattársa, Jelani Seedorf is a Telstar PSV Eindhoven elleni győzelmének örülhetett  (Fotó: NurPhoto/Peter Lous)

Koeman és Seedorf a Telstar sikerét ünnepli a PSV ellen

Ronald Koeman Jr. 1995-ben Barcelonában született, hiszen játékosként a holland válogatottal Európa-bajnok és a katalánok mellett a PSV-vel is(!) BEK-győztes édesapja akkor éppen a spanyol klub futballistája volt. A jelenleg harmincéves kapus 2021 óta a Telstar játékosa, és egyre jobban teljesít, 

a holland szövetségi kapitányként dolgozó édesapja akár még a válogatott meghívón is elgondolkodhatott vele kapcsolatban. 

A Telstar kapusa a PSV ellen még jobban összeszedte magát, az eindhoveniek elleni két találkozón összesen 12 védést mutatott be, és mindkétszer csapata (egyik) legjobbja volt.

A holland újonc vasárnapi összeállítását figyelve Koemanén kívül egy másik vezetéknév is ismerős lehet egy rokon miatt: a 2-1-es előnyben csereként beállt Jelani Seedorf Clarence Seedorf unokaöccse. A 21 éves támadó az idénybeli hetedik bajnokiján lépett pályára a Telstarban, és alighanem amiatt is büszkévé tette a Milannal, a Real Madriddal és az Ajaxszal is BL-győztes nagybátyját, hogy éppen az amszterdamiak ősi riválisának számító PSV ellen volt győztes csapat tagja.

Az idényben mindkétszer legyőzte a Telstar a PSV-t:

A BL-alapszakasz végén kiesett PSV-t 2023 nyara óta irányító Peter Bosz a vasárnapi vereség után bosszankodott, nem volt elégedett az eindhoveniek teljesítményével, de jól szórakoztatta magát azzal, hogy az újságírókon gúnyolódott. A vezetőedző ugyanis többször is utalt a médiában megjelent ellenséges véleményekre és arra, hogy ideje lenne kirúgni őt csak azért, mert márciusban még nem biztosította be a bajnoki címet csapata – a távozását a gesztusai alapján természetesen nem gondolta komolyan.

A 16., már osztályozós helyen álló Excelsiorhoz hasonlóan 27 ponttal rendelkező Telstar a Groningen, míg a Feyenoord előtt 15 pontos előnnyel éllovas PSV az Utrecht ellen folytatja a bajnokságot április elején, miután a válogatottszünetben a világbajnokságra készülő Hollandia Norvégiát és Ecuadort fogadja.

 

