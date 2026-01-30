Meghökkentő és totális blama, szénné égett Hollandia

A múlt század hetvenes éveinek totális holland futballja után itt van a totális holland égés. Másképpen nehezen lehetne jellemezni azt, ami a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában történt. Hollandia fejre állt, s ezt senki sem gondolta volna.

Anton Gaaei, az Ajax játékosa a kiesés után. Hollandia totális égése mindenkit meglepett (Fotó: NurPhoto/Peter Lous)

Hollandia: ez a totális szégyen

A két sorozatban összesen öt holland csapat szerepelt az alapszakaszban (másképpen nevezve a főtáblán), de mind az öt kiesett. Elég hosszú a szégyenpad, lássuk, kik ülnek rajta:

PSV Eindhoven (BL)

Ajax (BL)

Go Ahead Eagles (El)

Feyenoord (El)

Utrecht (El)

Van még egy holland csapat, az AZ, amely a Konferencialigában indult, ott a 14. helyen zárt, így aztán egyedüli holland együttesként várhatja ebben a kupában a folytatást.

A holland sajtó katasztrófális éjszakáról írt. Nem véletlenül. Ez a hihetetlen és előre nem látható bukássorozat azt is jelentheti, hogy Hollandia nem tudja megtartani a jelenlegi hatodik helyét az UEFA országok közötti rangsorában. Ez pedig azt jelenti, hogy 2027-től a Bajnokok Ligájában nem kettő, hanem csak egy holland csapat indulhat majd.

A hollandoknak különösen a Bajnokok Ligájában szereplő PSV és Ajax gyatra szereplése fájt. Kiemelték, hogy a két csapat összesen négy mérkőzést (kettőt-kettőt) volt képes megnyerni az alapszakaszban. A hollandok most arról beszélnek, hogy az UEFA által kitalált új BL-rendszer igazságtalan. (Mi mást mondhatnának, amikor rosszul szerepelnek.) Arra hivatkoznak, hogy a korábbi lebonyolítás, amelyben négycsapatos csoportokban küzdöttek, s az első kettő jutott tovább (a harmadik meg leesett az Európa-ligába) igazságosabb volt. A hollandok rámutattak, hogy a régi rendszerben a csoportokba sorsolt ellenfelekkel kétszer is játszottak. Most viszont erre nincs lehetőség. Az alapszakasz mérkőzéseinek száma hatról nyolcra emelkedett és minden ellenféllel csak egyszer kellett megküzdeni. Ugyanakkor sok holland ezt nevetségesnek tartja. Kiemelték, hogy az Ajax sorsolása nevetségesen könnyű volt, innen tovább kellett volna jutni.

Az Ajax eredményei a BL-alapszakaszban:

Ajax–Internazionale 0-2

Marseille–Ajax 4-0

Chelsea–Ajax 5-1

Ajax–Galatasaray 0-3

Ajax–Benfica 0-2

Qarabag–Ajax 2-4

Villareal–Ajax 1-2

Ajax–Olimpiakosz 1-2

Nos, ez valóban nem az a sorsolás, amelyet nem lehetett volna megoldani. Az Ajax azonban megbukott, csakúgy, mint az összes holland csapat a BL-ben és az El-ben.