Szándékosan kaphatott ki a Fradit kiejtő csapat, miután legyőzte a kétszeres BL-döntőst

A 2016-ban dán bajnok és többszörös Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős Bjerringbro-Silkeborg az elmúlt években rendre európai kupaszereplő volt, a legutóbbi, sikerrel megvívott nemzetközi párharca éppen a Ferencváros elleni Európa-liga-selejtező volt az előző idényben. Bár tavaly nem tudott dobogóra állni hazája bajnokságában, de a Silkeborg így is még a dán élmezőnyhöz tartozik. Ezt mutatja az is, hogy szerdán 38-37-re legyőzte az addig százszázalékos mérleggel éllovas, kétszeres címvédő és BL-negyeddöntőre készülő Aalborg kézilabdacsapatát. Ezek után különösen váratlan volt, hogy három nappal később 27-26-ra kikapott az addig nyeretlenül utolsó, és már biztosan kieső Grindsted otthonában.

A Bjerringbro-Silkeborg nem bánkódhatott túlságosan, hogy vereséggel zárta a dán kézilabda-bajnokság alapszakaszát (Forrás: Instagram.com/bjerringbrosilkeborg)

A Silkeborg rájátszásának jót tehetett a vereség

Az exveszprémi, jelenleg sérüléssel bajlódó Rasmus Laugét is a soraiban tudó Silkeborg a vereségnek köszönhetően a hetedik helyen zárta az alapszakaszt. Ezzel pedig könnyebb út vár rá a rájátszásban: a Skanderborg, a Holstebro és a Mors-Thy ellen kell megmérkőznie az elődöntőbe jutásért, míg a másik kvartettben a kétszeres BL-döntős Aalborg mellett a GOG, a Skjern és a Fredericia szerepel – utóbbi négy együttes mindegyike ismerős lehet az elmúlt évek BL-kiírásaiból.

A legjobb csapat elleni győzelmet tehát a leggyengébb gárda elleni vereség, és ezáltal egy kedvezőbb sorsolás követte. Ám amiatt is gyanakodnak a szándékos vereségért Dániában, mert a Grindsted ellen a második félidő elején még öt góllal vezetett a Silkeborg, ezt követően pedig látványosan rosszul kezdett játszani Simon Sörensen vezetőedző együttese – 20-15-ös vezetés után hét eladott labda és 12 elrontott lövés volt a mérleg.

– Az utolsó húsz percben a Silkeborg négy gólt szerzett. Az addig teljesen kézben tartott mérkőzésen ez minden szempontból megbocsáthatatlan teljesítmény, nehéz nem azt érezni, hogy nem akart pontot szerezni a csapat.

Pláne, hogy néhány befejezés egyenesen kínosan sikerült, a máskor kiváló játékosok méterekkel mellédobtak vagy meggondolatlan lövéseket vállaltak el

– nyilatkozta a dán kézilabda ismert szakértője, Bent Nyegaard.