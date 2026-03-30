Szándékosan kaphatott ki a Fradit kiejtő csapat, miután legyőzte a kétszeres BL-döntőst

Hétvégén lezárult a dán férfi-kézilabdabajnokság alapszakasza. A szebb időszakot is megélt Bjerringbro-Silkeborg a Grindsted elleni vereséggel hangolt a rájátszásra, ám Dánia-szerte felvetődött a gyanú, hogy nem véletlenül kapott ki a csapat az utolsó helyezett otthonában. A Silkeborg kézilabdacsapatánál tagadják a vádakat.

Magyar Nemzet
2026. 03. 30. 9:25
A vereség ellenére lehet ok az örömre a dán Silkeborg kézilabdázóinál Forrás: Instagram.com/bjerringbrosilkeborg
A 2016-ban dán bajnok és többszörös Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős Bjerringbro-Silkeborg az elmúlt években rendre európai kupaszereplő volt, a legutóbbi, sikerrel megvívott nemzetközi párharca éppen a Ferencváros elleni Európa-liga-selejtező volt az előző idényben. Bár tavaly nem tudott dobogóra állni hazája bajnokságában, de a Silkeborg így is még a dán élmezőnyhöz tartozik. Ezt mutatja az is, hogy szerdán 38-37-re legyőzte az addig százszázalékos mérleggel éllovas, kétszeres címvédő és BL-negyeddöntőre készülő Aalborg kézilabdacsapatát. Ezek után különösen váratlan volt, hogy három nappal később 27-26-ra kikapott az addig nyeretlenül utolsó, és már biztosan kieső Grindsted otthonában. 

A Bjerringbro-Silkeborg nem bánkódhatott túlságosan, hogy vereséggel zárta a dán kézilabda-bajnokság alapszakaszát (Forrás: Instagram.com/bjerringbrosilkeborg)

A Silkeborg rájátszásának jót tehetett a vereség

Az exveszprémi, jelenleg sérüléssel bajlódó Rasmus Laugét is a soraiban tudó Silkeborg a vereségnek köszönhetően a hetedik helyen zárta az alapszakaszt. Ezzel pedig könnyebb út vár rá a rájátszásban: a Skanderborg, a Holstebro és a Mors-Thy ellen kell megmérkőznie az elődöntőbe jutásért, míg a másik kvartettben a kétszeres BL-döntős Aalborg mellett a GOG, a Skjern és a Fredericia szerepel – utóbbi négy együttes mindegyike ismerős lehet az elmúlt évek BL-kiírásaiból.

A legjobb csapat elleni győzelmet tehát a leggyengébb gárda elleni vereség, és ezáltal egy kedvezőbb sorsolás követte. Ám amiatt is gyanakodnak a szándékos vereségért Dániában, mert a Grindsted ellen a második félidő elején még öt góllal vezetett a Silkeborg, ezt követően pedig látványosan rosszul kezdett játszani Simon Sörensen vezetőedző együttese – 20-15-ös vezetés után hét eladott labda és 12 elrontott lövés volt a mérleg.

– Az utolsó húsz percben a Silkeborg négy gólt szerzett. Az addig teljesen kézben tartott mérkőzésen ez minden szempontból megbocsáthatatlan teljesítmény, nehéz nem azt érezni, hogy nem akart pontot szerezni a csapat. 

Pláne, hogy néhány befejezés egyenesen kínosan sikerült, a máskor kiváló játékosok méterekkel mellédobtak vagy meggondolatlan lövéseket vállaltak el

– nyilatkozta a dán kézilabda ismert szakértője, Bent Nyegaard.

Magnus Rahbek hét lövésből négy gólt dobott (Forrás: Instagram.com/bjerringbrosilkeborg)

A korábban a dán válogatottal világbajnoki bronzérmes Claus Möller Jakobsen a második félidőt látva sem merte határozottan kijelenteni, hogy a vendégek szándékosan veszítettek, Peter Bruun Jörgensen viszont nem fogta vissza magát: – Az én következtetésem az, hogy lefeküdtek és szándékosan veszítettek. Amikor ilyen kaliberű játékosok ilyen döntéseket hoznak és ennyire rosszul fejezik be a támadásokat... Ez semmilyen módon nem tesz jót a kézilabdának, és teljesen ellentétes a sportszerűséggel, mert a pályára azért lépsz, hogy nyerj, nem azért, hogy veszíts – mondta.

A dán kézilabda-bajnokság lebonyolításában változás kéne?

A silkeborgi Midtjyllands Avis lap tudósítója már a mérkőzés közben arról írt, hogy „idegörlő és tragikomikus”, ahogy egyáltalán nem tűnnek győzelemre éhesnek a vendégek, és bár ez a körülmények miatt érthető, egy csapatnak soha nem lenne szabad olyan helyzetbe kerülnie, hogy megérje neki a vereség.

A Grindsted edzője, Jacob Vinholt Pedersen nem szeretett volna véleményt formálni az ügyben, a riválist irányító Simon Sörensen viszont határozottan közölte, hogy nem szándékosan kapott ki csapata. 

Sörensen azt ugyanakkor megjegyezte, hogy valóban benne lehetett játékosai fejében, hogy nem ez az idény legfontosabb mérkőzése, 

bár hozzátette, ő nem feltétlenül érzi könnyebbnek azt a csoportot, amelybe a hetedik hely által a Silkeborg került.

A szándékos vereség bizonyítékainak hiányában az esetet alighanem büntetés nélkül megúszó Silkeborg szombaton a Skanderborg elleni hazai találkozóval kezdi meg a felsőház küzdelmeit a rájátszásban.

idezojelekvilágháború

