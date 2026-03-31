Micsoda igazolás! Elüldözték Újpestről, Dárdai most visszacsalogatta a lilákhoz

Az Újpestet korábban játékosként több korszakban is segítő Fehér Csaba érkezhet a lila-fehérek akadémiájának az élére – írta a saját értesüléseire hivatkozva a klub ügyeiben rendre jól értesülő Lila Sector Facebook-oldal . A bejegyzés szerint a csapattal 1998-ban bajnoki címet nyert korábbi válogatott labdarúgó nyártól veheti át az utánpótlás-igazgatói posztot, azaz a sportigazgató Dárdai Pál egyik beosztottja lesz fontos pozícióban.
Fehér Csaba és Dárdai Pál pályafutásában sok közös pont van. Akárcsak Dárdai Pál, Fehér Csaba is pécsi gyökerekkel rendelkezik, sőt 1992 és 1995 között csapattársak is voltak a PMFC-nél. Majd mindketten külföldön értek el sikereket.
Dárdai Pál sorra csábítja vissza Újpestre a korábbi hírességeket
Amióta kinevezték Dárdai Pált a fővárosi klub sportigazgatójának, Szélesi Zoltán és Egressy Gábor után Fehér Csaba már a harmadik korábbi híres játékos, aki vezetőként tér vissza a lila-fehérekhez. Szélesi a vezetőedzői pozícióban próbál minél jobb eredményeket kicsikarni a csapatból, Egressy szakmai tanácsadóként segíti őt, most Fehér Csaba ugyancsak kulcspozíciót kap az utánpótlás élén.
Fehér Csaba is tagja volt a legutóbbi bajnokcsapatnak
Csakúgy, mint Szélesi Zoltán, Fehér Csaba is tagja volt az Újpest legutóbbi bajnokcsapatának 1998-ban. Aztán Hollandiában futballozott tizenegy éven át, a PSV Eindhovennel egészen a Bajnokok Ligája negyeddöntőjéig jutott. Komoly nemzetközi tapasztalatokkal is rendelkezik tehát, miként arra a Lila Sector is utal.
„Mindamellett, hogy Hollandiából csatornázhat be kapcsolatrendszert és nemzetközi tapasztalatot az utánpótlásképzésbe (korábban a PSV Eindhovent, a Willem II-t és a NAC Bredát is erősítette), játékosként is tudja, mit jelent a lila-fehér mezért küzdeni.”
Csúnya botrány után távozott, most visszatér
Fehér Csaba 2011-ben visszatér a Újpesthez, de csupán néhány hétre. A 41-szeres magyar válogatott hátvéd botrányos körülmények között távozott a klubtól, az akkori ügyvezető igazgató, jelenleg a Veszprém kézilabdacsapatánál sportigazgatókén dolgozó Bartha Csabával is komoly vitába keveredett.
