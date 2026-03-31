Micsoda igazolás! Elüldözték Újpestről, Dárdai most visszacsalogatta a lilákhoz

Az Újpestet korábban játékosként több korszakban is segítő Fehér Csaba érkezhet a lila-fehérek akadémiájának az élére – írta a saját értesüléseire hivatkozva a klub ügyeiben rendre jól értesülő Lila Sector Facebook-oldal . A bejegyzés szerint a csapattal 1998-ban bajnoki címet nyert korábbi válogatott labdarúgó nyártól veheti át az utánpótlás-igazgatói posztot, azaz a sportigazgató Dárdai Pál egyik beosztottja lesz fontos pozícióban.

Dárdai Pál korábbi pécsi csapattársa, Fehér Csaba készen áll az új feladatra Újpesten. Fotó: Havran Zoltán

Fehér Csaba és Dárdai Pál pályafutásában sok közös pont van. Akárcsak Dárdai Pál, Fehér Csaba is pécsi gyökerekkel rendelkezik, sőt 1992 és 1995 között csapattársak is voltak a PMFC-nél. Majd mindketten külföldön értek el sikereket.

Dárdai Pál sorra csábítja vissza Újpestre a korábbi hírességeket

Amióta kinevezték Dárdai Pált a fővárosi klub sportigazgatójának, Szélesi Zoltán és Egressy Gábor után Fehér Csaba már a harmadik korábbi híres játékos, aki vezetőként tér vissza a lila-fehérekhez. Szélesi a vezetőedzői pozícióban próbál minél jobb eredményeket kicsikarni a csapatból, Egressy szakmai tanácsadóként segíti őt, most Fehér Csaba ugyancsak kulcspozíciót kap az utánpótlás élén.

Fehér Csaba is tagja volt a legutóbbi bajnokcsapatnak

Csakúgy, mint Szélesi Zoltán, Fehér Csaba is tagja volt az Újpest legutóbbi bajnokcsapatának 1998-ban. Aztán Hollandiában futballozott tizenegy éven át, a PSV Eindhovennel egészen a Bajnokok Ligája negyeddöntőjéig jutott. Komoly nemzetközi tapasztalatokkal is rendelkezik tehát, miként arra a Lila Sector is utal.

„Mindamellett, hogy Hollandiából csatornázhat be kapcsolatrendszert és nemzetközi tapasztalatot az utánpótlásképzésbe (korábban a PSV Eindhovent, a Willem II-t és a NAC Bredát is erősítette), játékosként is tudja, mit jelent a lila-fehér mezért küzdeni.”

Csúnya botrány után távozott, most visszatér

Fehér Csaba 2011-ben visszatér a Újpesthez, de csupán néhány hétre. A 41-szeres magyar válogatott hátvéd botrányos körülmények között távozott a klubtól, az akkori ügyvezető igazgató, jelenleg a Veszprém kézilabdacsapatánál sportigazgatókén dolgozó Bartha Csabával is komoly vitába keveredett.