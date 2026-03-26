Gattuso démonokkal küzd, azt is elárulta, gyógyszerekre szorul a feszültség miatt

Elérkezett a pillanat, ami alkalmas arra, hogy ismét feltépje a magyar sebeket. Ma és csütörtökön játsszák a világbajnoki pótselejtezőket Európában – Magyarország nélkül, s ha egyetlen csapatot kellene kiemelni, akkor Olaszországgal a középpontban. Az olaszok zsinórban harmadszor próbálnak meg pótselejtezőn keresztül kijutni a vb-re, ha a négyszeres világbajnok most is elbukna, az példátlan sebet ejtene a futballnagyhatalom önérzetén. Gennaro Gattuso szövetségi kapitány már most démonokkal küzd, s edzői pályafutása legfontosabb mérkőzésére készül.

2026. 03. 26. 5:50
Gennaro Gattuso élete meccsének nevezte az Olaszország-Észak-Írország vb-pótselejtezőt Fotó: GIACOMO COSUA Forrás: NurPhoto
A menetrend ismert: tizenkét csapat, négy ág, egymeccses elődöntő és döntő, a négy győztes csatlakozhat a nyári világbajnokság negyvennyolc csapatos mezőnyéhez. Az A ágon egyértelműen Olaszország a favorit. A négyszeres világbajnok ma Észak-Írországot fogadja Bergamóban, s ha Gennaro Gattuso csapata győz, akkor a Wales–Bosznia-Hercegovina párharc nyertesével játszik vasárnap a vb-részvételért. A B ág tűnik a legkiegyensúlyozottabbnak, itt Ukrajna–Svédország és Lengyelország–Albánia az elődöntő párosítása, a C-ben a két favorit, Törökország és Románia már az elődöntőben összekerült, a D ág pedig Dánia–Csehország döntőt ígér.

Gennaro Gattuso, Gianluigi Buffon és Luigi Riccio az olasz himnuszt énekli extázisban. Olaszország harmadik nekifutásra jutna ki a világbajnokságra a pótselejtezőből, Észak-Írország az első ellenfél Fotó: DOMENICO CIPPITELLI NurPhoto

Gennaro Gattuso a megszokott temperamentummal vezeti csapatát. A kapitány szűk kerettel dolgozik, kihagyott több ismert nevet – köztük Zaniolót, Bernardeschit és Orsolinit –, Chiesát pedig „kisebb dolgok” miatt már a táborból küldte haza, mondván, inkább a csapategység számít, mint a hangzatos egyéniségek. „Ez a társaság megérdemli a sikert az elmúlt hónapok munkája után. Tiszta fejjel, de nagy szívvel kell játszanunk” – lelkesítette az olaszokat Gattuso, a szerdai sajtótájékoztatón aztán ennél is érzelmesebben beszélt.

Gattuso: Ez edzői pályafutásom legfontosabb mérkőzése

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy amikor este lehajtom a fejem a párnára, nem hallom a hangokat, amelyek azt mondják: Juttass ki minket a világbajnokságra, juttass ki minket a világbajnokságra, juttass ki minket a világbajnokságra!

árulta el Gattuso, igaz, mosolyogva.

Ami azért is érdekes, mert az olasz szövetségi kapitány játékosként közismerten küzdött azzal, hogy nem tudott jól aludni. Minderről így vallott:

– Szerencsére az orvosaink adnak nekem tablettákat. Játékosként idegenkedtem az ilyesmitől, de mostanra jobban elfogadom a segítséget, különben hajnali fél ötkor úgy kipattan a szemem, mint egy denevéré! 

Gattuso az Észak-Írország elleni meccs jelentőségéről sem akart mellébeszélni. – Ez edzői pályafutásom legfontosabb mérkőzése – jelentette ki.

Majd hozzátette: – Pozitívan akarok gondolkodni. Most nem a múltról kell beszélnünk. Ki kell jutnunk erre a világbajnokságra, mert ez alapvető fontosságú számunkra. Az a célunk, hogy visszatérjünk oda, ahol hosszú éveken át voltunk – méghozzá ismét főszereplőként.

Az olaszok nyolc éve a svédekkel szemben maradtak alul 1-0-s összesítéssel, négy esztendeje pedig már az elődöntőben kikaptak Észak-Macedóniától, ráadásul hazai pályán. A mostani sorozatban Norvégia mögött végeztek a második helyen, ezért kényszerülnek pótselejtezőre.

Bosnyák vádaskodás a walesiek ellen

Az A ág másik mérkőzése, a Wales–Bosznia-Hercegovina találkozó előtt feszültebb a felvezetés. Szergej Barbarez, a bosnyákok szövetségi kapitánya nyíltan nekiment a Bröndby edzőjének, Steve Coopernek, amiért szerinte a klub walesi származású trénere szándékosan mellőzte Benjamin Tahirovicet, nehogy jó formában lépjen pályára a válogatottban. A klub persze cáfol, Barbarez viszont nem tántorít a véleményétől.

A B ágon nehéz jósolni, Ukrajna dolgát ezúttal is megnehezíti, hogy nem játszhat hazai pályán. Bár csupán közvetve, de Lengyelország mégis az ukránok vetélytársa, ezért Szerhij Rebrov együttese ezúttal nem a keleti szomszédnál, hanem Spanyolországban, közelebbről Valenciában fogadja Svédországot.

Kapuskérdés a törökökhöz készülő románoknál

A C ágon a török–román meccs előtt Ionut Radu, a román válogatott kapusa körüli huzavona keltett indulatokat. A Celta Vigo játékosa az Alavés elleni bajnokin megsérült, majd több mint egy nap késéssel utazott haza a válogatotthoz, ami óriási visszhangot váltott ki. A sérülés végül nem bizonyult súlyosnak, ám a közvélemény és a sajtó egy emberként támadt rá, hogy miért a spanyol klubnál, nem pedig a válogatottnál intéztette a vizsgálatokat. Radu azért kulcsszereplő Mircea Lucescu csapatában, mert a kapusok közül Mihai Popa sem egészséges, a többiek pedig újoncoknak tekinthetők. 

A D jelű négyesben meglepetés lenne, ha nem Dánia és Csehország kerülne a fináléba. Mindkét csapat hazai pályán fogadja ellenfelét (Észak-Macedóniát, illetve Írországot), ami megkönnyítheti az útjukat a keddi döntőig.

Európai vb-pótselejtezők, csütörtöki elődöntők

A ág

  • Olaszország–Észak-Írország 20.45
  • Wales–Bosznia-Hercegovina 20.45

B ág

  • Ukrajna–Svédország 20.45
  • Lengyelország–Albánia 20.45

C ág

  • Törökország–Románia 18.00
  • Szlovákia–Koszovó 20.45

D ág

  • Dánia–Észak-Macedónia 20.45
  • Csehország–Írország 20.45

Európai idő szerint péntek hajnalban interkontinentális pótselejtezőket is rendeznek a döntőbe jutásért, a párosítás: Bolívia–Suriname, Új-Kaledónia–Jamaica.

 

 

