Gattuso démonokkal küzd, azt is elárulta, gyógyszerekre szorul a feszültség miatt

A menetrend ismert: tizenkét csapat, négy ág, egymeccses elődöntő és döntő, a négy győztes csatlakozhat a nyári világbajnokság negyvennyolc csapatos mezőnyéhez. Az A ágon egyértelműen Olaszország a favorit. A négyszeres világbajnok ma Észak-Írországot fogadja Bergamóban, s ha Gennaro Gattuso csapata győz, akkor a Wales–Bosznia-Hercegovina párharc nyertesével játszik vasárnap a vb-részvételért. A B ág tűnik a legkiegyensúlyozottabbnak, itt Ukrajna–Svédország és Lengyelország–Albánia az elődöntő párosítása, a C-ben a két favorit, Törökország és Románia már az elődöntőben összekerült, a D ág pedig Dánia–Csehország döntőt ígér.

Gennaro Gattuso, Gianluigi Buffon és Luigi Riccio az olasz himnuszt énekli extázisban. Olaszország harmadik nekifutásra jutna ki a világbajnokságra a pótselejtezőből, Észak-Írország az első ellenfél

Gennaro Gattuso a megszokott temperamentummal vezeti csapatát. A kapitány szűk kerettel dolgozik, kihagyott több ismert nevet – köztük Zaniolót, Bernardeschit és Orsolinit –, Chiesát pedig „kisebb dolgok” miatt már a táborból küldte haza, mondván, inkább a csapategység számít, mint a hangzatos egyéniségek. „Ez a társaság megérdemli a sikert az elmúlt hónapok munkája után. Tiszta fejjel, de nagy szívvel kell játszanunk” – lelkesítette az olaszokat Gattuso, a szerdai sajtótájékoztatón aztán ennél is érzelmesebben beszélt.

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy amikor este lehajtom a fejem a párnára, nem hallom a hangokat, amelyek azt mondják: Juttass ki minket a világbajnokságra, juttass ki minket a világbajnokságra, juttass ki minket a világbajnokságra!

– árulta el Gattuso, igaz, mosolyogva.

Ami azért is érdekes, mert az olasz szövetségi kapitány játékosként közismerten küzdött azzal, hogy nem tudott jól aludni. Minderről így vallott:

– Szerencsére az orvosaink adnak nekem tablettákat. Játékosként idegenkedtem az ilyesmitől, de mostanra jobban elfogadom a segítséget, különben hajnali fél ötkor úgy kipattan a szemem, mint egy denevéré!

Gattuso az Észak-Írország elleni meccs jelentőségéről sem akart mellébeszélni. – Ez edzői pályafutásom legfontosabb mérkőzése – jelentette ki.

Majd hozzátette: – Pozitívan akarok gondolkodni. Most nem a múltról kell beszélnünk. Ki kell jutnunk erre a világbajnokságra, mert ez alapvető fontosságú számunkra. Az a célunk, hogy visszatérjünk oda, ahol hosszú éveken át voltunk – méghozzá ismét főszereplőként.