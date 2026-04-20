Hatszor maradt el a kiállítás? Bognár György inkorrekt játékvezetésről beszélt

A labdarúgó NB I 30. fordulójának vasárnap délutáni mérkőzésén a második félidő nagy részében emberhátrányban futballozó Paks 1-0-ra legyőzte a Puskás Akadémiát. A paksiakat irányító Bognár György a lefújás után értetlenségét fejezte ki Szabó János kiállításával kapcsolatban.

2026. 04. 20. 8:27
A Paksi FC vezetőedzője, Bognár György nem volt elégedett a játékvezetéssel Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
Eseménydús mérkőzést játszott egymással Bognár György együttese a Puskás Akadémiával: a Paksi FC az első negyedóra végén Hahn János révén kihagyott egy tizenegyest, Böde Dániel góljának köszönhetően azonban mégis előnnyel vonulhatott a szünetre. A 62. percben emberhátrányba került a hazai csapat Szabó János kiállítása miatt, a vendégek azonban így sem tudtak egyenlíteni, s ezzel a Paks továbbra is versenyben van a harmadik helyért az NB I-ben.

Böde Dániel volt Bognár György csapatának a hőse. Forrás: Paksifc.hu

Bognár György a játékvezetést kritizálta

A győzelem ellenére nem volt teljesen boldog Bognár György, aki az M4 Sportnak leszögezte, érzése szerint nem volt jogos Szabó János piros lapja.

– Nem lehet egy mezőnyütközéssel belenyúlni a mérkőzésbe, szerintem ez teljesen inkorrekt volt.

Nagy Zsolt hat ilyet csinált a meccsen, és lapot sem kapott, Gollát ki kellett volna állítani: tizenegyest hoz össze, nem kap semmit, szabadrúgást csinál, kap egy sárgát.

Ha valaki durva a meccsen, az nincs kiállítva… Na mindegy, hagyjuk, nagy hátrányba kerültünk a második félidőre ezzel a kiállítással. Jó meccs lehetett volna, de elvették ezt a lehetőséget nemcsak tőlünk, hanem a nézőktől is – mondta a 64 esztendős szakember, hozzátéve, hétről hétre kell gondolkodniuk, „nem fogja végiglökni a Paksot ez az 1-0-s győzelem a bajnokságon”.

A győztes gólt jegyző Böde kiemelte, nagyon fontos volt a győzelem csapatának, mert a dobogó elérése a céljuk: – Bévárdi remekül ívelte elém a labdát, egyérintőből kapura rúgtam, igaz, kellett hozzá Szapi (Szappanos Péter – a szerk.) ügyetlenkedése, de a lényeg, hogy gól lett – tekintett vissza góljára a paksi támadó, aki hozzátette, nagy szerepe volt a csapategységnek abban, hogy sikerült megtartaniuk előnyüket Szabó János kiállítása után. – Három mérkőzés van hátra, az egyik riválist itthon fogadjuk, bízom benne, hogy jól jövünk ki ezekből a meccsekből.

Hornyák Zsolt a Paks elleni vereségről

A Puskás Akadémia részéről Hornyák Zsolt elmondta, noha rengeteg helyzetet ki tudtak alakítani, azok kihasználása már problémát jelentett, és végül ez vezetett a vereséghez. – Ha szerényen számolom, négy százszázalékos ziccer és egy kapufa, az nagyon sok, Pakson ennyi helyzetünk életünkben nem volt még. Nehéz meccset játszottunk, de nyugodtan vezethettünk volna 2-0-ra, de sajnos belecsúsztak hibák a meccsbe. Szappanos Peti tizenegyest védett, ő rendben volt, de ilyen helyzetkihasználásnál az ember annyira tehetetlen, nem tud segíteni a játékoson, csak jobban be kell fejezni – mondta a felcsútiak edzője.

A Paks a bajnoki címért küzdő Ferencváros vendége lesz a következő fordulóban, míg a Puskás Akadémia az Újpestet látja majd vendégül.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
