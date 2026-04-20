Hatszor maradt el a kiállítás? Bognár György inkorrekt játékvezetésről beszélt

Eseménydús mérkőzést játszott egymással Bognár György együttese a Puskás Akadémiával: a Paksi FC az első negyedóra végén Hahn János révén kihagyott egy tizenegyest, Böde Dániel góljának köszönhetően azonban mégis előnnyel vonulhatott a szünetre. A 62. percben emberhátrányba került a hazai csapat Szabó János kiállítása miatt, a vendégek azonban így sem tudtak egyenlíteni, s ezzel a Paks továbbra is versenyben van a harmadik helyért az NB I-ben.

Bognár György a játékvezetést kritizálta

A győzelem ellenére nem volt teljesen boldog Bognár György, aki az M4 Sportnak leszögezte, érzése szerint nem volt jogos Szabó János piros lapja.

– Nem lehet egy mezőnyütközéssel belenyúlni a mérkőzésbe, szerintem ez teljesen inkorrekt volt.

Nagy Zsolt hat ilyet csinált a meccsen, és lapot sem kapott, Gollát ki kellett volna állítani: tizenegyest hoz össze, nem kap semmit, szabadrúgást csinál, kap egy sárgát.

Ha valaki durva a meccsen, az nincs kiállítva… Na mindegy, hagyjuk, nagy hátrányba kerültünk a második félidőre ezzel a kiállítással. Jó meccs lehetett volna, de elvették ezt a lehetőséget nemcsak tőlünk, hanem a nézőktől is – mondta a 64 esztendős szakember, hozzátéve, hétről hétre kell gondolkodniuk, „nem fogja végiglökni a Paksot ez az 1-0-s győzelem a bajnokságon”.

A győztes gólt jegyző Böde kiemelte, nagyon fontos volt a győzelem csapatának, mert a dobogó elérése a céljuk: – Bévárdi remekül ívelte elém a labdát, egyérintőből kapura rúgtam, igaz, kellett hozzá Szapi (Szappanos Péter – a szerk.) ügyetlenkedése, de a lényeg, hogy gól lett – tekintett vissza góljára a paksi támadó, aki hozzátette, nagy szerepe volt a csapategységnek abban, hogy sikerült megtartaniuk előnyüket Szabó János kiállítása után. – Három mérkőzés van hátra, az egyik riválist itthon fogadjuk, bízom benne, hogy jól jövünk ki ezekből a meccsekből.

Hornyák Zsolt a Paks elleni vereségről

A Puskás Akadémia részéről Hornyák Zsolt elmondta, noha rengeteg helyzetet ki tudtak alakítani, azok kihasználása már problémát jelentett, és végül ez vezetett a vereséghez. – Ha szerényen számolom, négy százszázalékos ziccer és egy kapufa, az nagyon sok, Pakson ennyi helyzetünk életünkben nem volt még. Nehéz meccset játszottunk, de nyugodtan vezethettünk volna 2-0-ra, de sajnos belecsúsztak hibák a meccsbe. Szappanos Peti tizenegyest védett, ő rendben volt, de ilyen helyzetkihasználásnál az ember annyira tehetetlen, nem tud segíteni a játékoson, csak jobban be kell fejezni – mondta a felcsútiak edzője.