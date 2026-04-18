dibusz dénesgyőrferencváros

Dibusz elmondta, mit gondol Gróf Dávidról, és hogy kin és miért van nyomás

Dibusz Dénes őszintén beszélt arról, hogyan élte meg a sérülése miatti kényszerpihenőt, mit gondolt arról, hogy Gróf Dávid közben stabil teljesítményt nyújtott, és hogyan tekint a Győri ETO elleni sorsdöntő bajnokira. A Ferencváros kapusa egyértelművé tette: sosem drukkolt csapattársa hibájának, a vasárnapi rangadó előtt pedig úgy látja, a valódi teher a Győr vállát nyomja.

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 8:41
Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ETO FC–Ferencváros rangadó előtt Dibusz Dénes volt a Fradi zóna podcast vendége. A 35 éves, 47-szeres válogatott kapus az alábbi témákról beszélt:

  • a sérülése, visszatérése
  • a viszonya Gróf Dáviddal
  • a Győr–FTC meccs lélektana
  • az ETO méltatása
  • az újabb bajnoki cím esélye.
Gróf Dávid és Dibusz Dénes jól megérti egymást. Sokkal inkább csapat-, mint vetélytársak. A Győr–FTC meccs a bajnoki címről dönthet (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A riporter először arról faggata Dibuszt, volt-e benne vívódás, amikor azt látta, hogy a Ferencváros Gróf Dáviddal is eredményesen szerepel. A válogatottban korábban hosszú ideig Gulácsi Péter mögött második számú kapusként is szereplő futballista azt mondta, pontosan tudja, milyen helyzet az, amikor valaki megkapja a lehetőséget, él vele, a csapatnak pedig megy a játék.

Nem akarta, hogy Gróf hibázzon

Ezért nem is várta, hogy csak azért változzon a kapusposzton a helyzet, mert ő felépült. Mint fogalmazott:

Teljes mértékben fel voltam készülve arra, hogyha úgy szerepel a csapat, hogy nyilván a vezetőedzőnek semmi oka nincs arra, hogy ebbe belenyúljon és változtasson, akkor azért nekem nagyon nehéz lesz visszakerülni.

Végül az élet gyorsan megoldotta ezt a kérdést, mert Gróf Dávid a Braga elleni visszavágón bokasérülést szenvedett, így néhány hétre kidőlt.

A Fradi kapusa külön kiemelte, egyszer sem volt benne olyan gondolat, hogy csapattársa hibája könnyebbé tehetné a saját visszakerülését. Szerinte az nem lenne igazi visszatérés, ha valaki így jutna újra lehetőséghez.

Dibusz hangsúlyozta, mindig abban hitt, hogy a kapuba annak kell bekerülnie, akiben az edző adott pillanatban jobban bízik, akit jobb formában lát. Úgy véli, a kapusposzton sem helyes előre kijelölni az első számú játékost, mert ugyanúgy a napi munkának és a teljesítménynek kell döntenie, mint a mezőnyjátékosok esetében. Saját karrierjét is végig erre a felfogásra építette: minden edzésen és minden meccsen bizonyítani kell, hogy legközelebb is számíthassanak rá.

Dibusz szerint a Győrön van a teher

A Győr–Fradi rangadó előtt Dibusz felidézte, hogy tavaly is hasonló helyzetben utaztak Győrbe, akkor is komoly bajnoki tétje volt a találkozónak. Most abban bízik, hogy a Ferencváros erőt meríthet az előző idény hajrájából, és abból a tapasztalatból, hogy már bizonyította: képes nyomás alatt is behúzni a bajnoki címet.

A kapus szerint ugyanakkor a lélektani helyzet most inkább az ETO számára nehezebb:

Valamilyen szinten a teher nyilván a Győrön van, hiszen nekik kell nyerni. Nem sokszor fordul elő velünk, azért akár ha itthon, akár ha idegenben játszunk, hogy az ellenfelünknek győzelmi kényszerben kell pályára lépni.

Dibusz szerint kérdés, ez a helyzet mit hoz ki a győriekből, mert a feszültség mellett óriási motivációt is adhat nekik, hogy sok néző előtt, a szezon végén ekkora lehetőség küszöbén futballozhatnak.

Elismerően beszélt a Győrről

A ferencvárosi kapus külön dicsérte a Győri ETO-t, amely szerinte az elmúlt másfél évben meghatározó csapattá vált az NB I-ben. Úgy látja, a győriek játéka jól felépített, világos rendszerben működik, a futballisták pontosan tudják a feladatukat, és Borbély Balázs olyan szisztémát alakított ki, amely jól illeszkedik a játékosok adottságaihoz.

Dibusz emlékeztetett rá, hogy feljutóként még az esélytelenség nyugalmával játszhattak, de ahogy gyűjtötték a pontokat, egyre világosabb lett, hogy érett, stabil csapatról van szó. Ebben szerinte a Fradi is szerepet játszott azzal, hogy főleg hazai pályán túl sok pontot hullajtott el, így az ETO mellé tudott érni a tabellán.

 

A Fradi kapusa hisz az újabb bajnoki címben

Dibusz összességében azt mondta, bízik a Ferencváros rutinjában, tapasztalatában és tudásában, és abban, hogy ezeket a rangadón is érvényesíteni tudják. Szerinte komoly mérkőzés várható, amelyet a nézők is élvezni fognak, de a cél egyértelmű: ismét a Fradinak kell megnyernie az aranycsatát.

A kapus ezt egy mondatban így foglalta össze:

Ennek a hátra levő néhány mérkőzésnek az lesz a feladata, hogy azért megmutassuk, még előttük vagyunk, és ezt a bajnokságot be tudjuk húzni.

Esélylatolgatás a Szpíker korneren a Győr–Fradi rangadó előtt:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kiss Károly
Csatlakoztunk Európához

Az elmúlt tizenhat évet a magyar történelem sikeres korszakának tartom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu