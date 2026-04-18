Dibusz elmondta, mit gondol Gróf Dávidról, és hogy kin és miért van nyomás

Az ETO FC–Ferencváros rangadó előtt Dibusz Dénes volt a Fradi zóna podcast vendége. A 35 éves, 47-szeres válogatott kapus az alábbi témákról beszélt:

a sérülése, visszatérése

a viszonya Gróf Dáviddal

a Győr–FTC meccs lélektana

az ETO méltatása

az újabb bajnoki cím esélye.

Gróf Dávid és Dibusz Dénes jól megérti egymást. Sokkal inkább csapat-, mint vetélytársak. A Győr–FTC meccs a bajnoki címről dönthet (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A riporter először arról faggata Dibuszt, volt-e benne vívódás, amikor azt látta, hogy a Ferencváros Gróf Dáviddal is eredményesen szerepel. A válogatottban korábban hosszú ideig Gulácsi Péter mögött második számú kapusként is szereplő futballista azt mondta, pontosan tudja, milyen helyzet az, amikor valaki megkapja a lehetőséget, él vele, a csapatnak pedig megy a játék.

Nem akarta, hogy Gróf hibázzon

Ezért nem is várta, hogy csak azért változzon a kapusposzton a helyzet, mert ő felépült. Mint fogalmazott:

Teljes mértékben fel voltam készülve arra, hogyha úgy szerepel a csapat, hogy nyilván a vezetőedzőnek semmi oka nincs arra, hogy ebbe belenyúljon és változtasson, akkor azért nekem nagyon nehéz lesz visszakerülni.

Végül az élet gyorsan megoldotta ezt a kérdést, mert Gróf Dávid a Braga elleni visszavágón bokasérülést szenvedett, így néhány hétre kidőlt.

A Fradi kapusa külön kiemelte, egyszer sem volt benne olyan gondolat, hogy csapattársa hibája könnyebbé tehetné a saját visszakerülését. Szerinte az nem lenne igazi visszatérés, ha valaki így jutna újra lehetőséghez.

Dibusz hangsúlyozta, mindig abban hitt, hogy a kapuba annak kell bekerülnie, akiben az edző adott pillanatban jobban bízik, akit jobb formában lát. Úgy véli, a kapusposzton sem helyes előre kijelölni az első számú játékost, mert ugyanúgy a napi munkának és a teljesítménynek kell döntenie, mint a mezőnyjátékosok esetében. Saját karrierjét is végig erre a felfogásra építette: minden edzésen és minden meccsen bizonyítani kell, hogy legközelebb is számíthassanak rá.

Dibusz szerint a Győrön van a teher

A Győr–Fradi rangadó előtt Dibusz felidézte, hogy tavaly is hasonló helyzetben utaztak Győrbe, akkor is komoly bajnoki tétje volt a találkozónak. Most abban bízik, hogy a Ferencváros erőt meríthet az előző idény hajrájából, és abból a tapasztalatból, hogy már bizonyította: képes nyomás alatt is behúzni a bajnoki címet.