Djokovics és a bekötött kezű Alcaraz is nyilatkozott a Roland Garros-indulásról

Madridban rendezik a salakszezon első olyan csúcseseményét, amikor egy helyszínen játszanak a világ legjobb férfi és női játékosai. Akadnak nagy hiányzók, közülük kiemelendő Carlos Alcaraz és Novak Djokovics, akik hétfő este Madridban a Laureus-gálán jelentek meg, eltérő szerepkörben. A sérüléssel bajlódó két teniszklasszist persze arról is megkérdezték, mikor térnek vissza a pályára, a reakciók közül Djokovics válasza biztatóbb volt, mint Alcaraz helyzetértékelése.

Carlos Alcaraz tavaly meccslabdákról fordította meg a Jannik Sinner elleni Roland Garros-döntőt, idén a spanyol párizsi indulása is kérdéses, Novak Djokovics is sérüléssel küzd. Fotó: NurPhoto via AFP/Szaniszló Róbert

Alcaraz esetében a Madrid utáni, de a Roland Garros előtti helyszín, Róma szóba sem került, az ottani indulása honfitársa, Feliciano López szavai alapján kizártnak tekinthető.

Alcaraz feláldozhatja a Roland Garrost a jövő oltárán

Valószínűségi százalékot nem volt hajlandó mondani Alcaraz, de a szavai alapján egyelőre az a valószínűbb, hogy címvédőként ki kell hagynia a párizsi Grand Slam-tornát.