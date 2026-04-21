Rendkívüli

Erre nem kellett sokat várni Magyar Péteréknek: Brüsszel bírósága elkaszálta a magyar gyermekvédelmi törvényt

Novak DjokovicsteniszCarlos AlcarazRoland Garros

Djokovics és a bekötött kezű Alcaraz is nyilatkozott a Roland Garros-indulásról

Novak Djokovics és Carlos Alcaraz nélkül zajlik a madridi tenisztorna. A két teniszklasszis egyaránt sérüléssel bajlódik, de Djokovics az optimistább. A szerb akár már két hét múlva, Rómában is versenyezhet, Alcaraz esetében a Roland Garros-indulás is kérdéses, hamarosan elvégzik a sorsdöntő tesztet.

Koczó Dávid
2026. 04. 21. 11:40
Az idei első Grand Slam-tornán Carlos Alcaraz és Novak Djokovics vívta a döntőt, a második, a Roland Garros előtt mindketten sérüléssel bajlódnak
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Madridban rendezik a salakszezon első olyan csúcseseményét, amikor egy helyszínen játszanak a világ legjobb férfi és női játékosai. Akadnak nagy hiányzók, közülük kiemelendő Carlos Alcaraz és Novak Djokovics, akik hétfő este Madridban a Laureus-gálán jelentek meg, eltérő szerepkörben. A sérüléssel bajlódó két teniszklasszist persze arról is megkérdezték, mikor térnek vissza a pályára, a reakciók közül Djokovics válasza biztatóbb volt, mint Alcaraz helyzetértékelése.

Carlos Alcaraz tavaly meccslabdákról fordította meg a Jannik Sinner elleni Roland Garros-döntőt, idén a spanyol párizsi indulása is kérdéses, Novak Djokovics is sérüléssel küzd. Fotó: NurPhoto via AFP/Szaniszló Róbert

Alcaraz esetében a Madrid utáni, de a Roland Garros előtti helyszín, Róma szóba sem került, az ottani indulása honfitársa, Feliciano López szavai alapján kizártnak tekinthető.

Alcaraz feláldozhatja a Roland Garrost a jövő oltárán

Valószínűségi százalékot nem volt hajlandó mondani Alcaraz, de a szavai alapján egyelőre az a valószínűbb, hogy címvédőként ki kell hagynia a párizsi Grand Slam-tornát.

– Az első teszt határeset volt, úgyhogy kis idő múlva még egyszer elvégezzük, meglátjuk, hogy egy hét pihenés után mennyit változik a helyzet – árulta el Alcaraz, aki kötéssel a csuklóján jelent meg a gálán.

Ha erőltetem a Roland Garrost, az visszaüthet a későbbi tornákon. Inkább térek vissza később, de egészségesen, mint túl korán, sérülten. Vigyázni kell magamra, egy teniszező karrierje hosszú lehet.

Alcaraz nem is titkolja, hogy hosszú és sikeres pályafutásban bízik, s nem ez lenne az első alkalom, hogy ennek érdekében lemond Grand Slam-tornáról: 2023-ban az Australian Opent hagyta ki, az lehetett volna az első GS-verseny, ahol világelsőként indul.

Djokovics Roland Garros-indulása szinte biztosra vehető

Alcaraz távolmaradása növelné a riválisok, például Novak Djokovics esélyét is a Grand Slam-trófeára. Ugyanakkor a 38 éves szerb klasszis állapota is kérdéses, több mint egy hónapja nem vívott hivatalos mérkőzést, Miamitól, Monte-Carlótól és Madridtól is visszalépett.

– Szeretnék ott lenni Rómában, de nem tudok jósolni, a sérülésem alakulásán múlik. De a Roland Garrosra készen fogok állni – mondta eltökélten Djokovics, azaz, ha csak nem történik váratlan és kedvezőtlen fordulat, a szerb idén is ütőt ragad a párizsi Grand Slam-tornán.

Magyar teniszsikerek Madridban

Hétfőn mindhárom érdekelt magyar játékos győzelemmel kezdett a madridi torna selejtezőjében. A kvalifikációban negyedik kiemelt Udvardy Panna az amerikai Julieta Pareja legyőzése (6:4, 6:1) után kedden az olasz Tyra Grant ellen vív a főtáblára jutásért. A selejtező nyolcadik kiemeltje, Gálfi Dalma a spanyol Leyre Romerót verte (6:1, 6:3), a cseh Darja Vidmanova lesz a keddi ellenfele. A férfiak selejtezőjében Piros Zsombor a chilei Tomás Barrios elleni bravúr (6:3, 7:5) után a horvát Dino Prizmiccsel meccsel, utóbbi hétfőn három és fél órás csatában nyert.

A nőknél már főtáblás meccseket is rendeznek kedden, Bondár Anna pályára is lép a svájci Viktorija Golubic ellen, a továbbjutóra a hetedik kiemelt ukrán Elina Szvitolina vár. A férfiaknál alanyi jogon főtáblás játékosaink közül Marozsán Fábián az amerikai Ethan Quinn, Fucsovics Márton a spanyol Pablo Carreno Busta ellen játszik majd az első fordulóban.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
