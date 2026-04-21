Djokovics és a bekötött kezű Alcaraz is nyilatkozott a Roland Garros-indulásról
Novak Djokovics és Carlos Alcaraz nélkül zajlik a madridi tenisztorna. A két teniszklasszis egyaránt sérüléssel bajlódik, de Djokovics az optimistább. A szerb akár már két hét múlva, Rómában is versenyezhet, Alcaraz esetében a Roland Garros-indulás is kérdéses, hamarosan elvégzik a sorsdöntő tesztet.
Jobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Madridban rendezik a salakszezon első olyan csúcseseményét, amikor egy helyszínen játszanak a világ legjobb férfi és női játékosai. Akadnak nagy hiányzók, közülük kiemelendő Carlos Alcaraz és Novak Djokovics, akik hétfő este Madridban a Laureus-gálán jelentek meg, eltérő szerepkörben. A sérüléssel bajlódó két teniszklasszist persze arról is megkérdezték, mikor térnek vissza a pályára, a reakciók közül Djokovics válasza biztatóbb volt, mint Alcaraz helyzetértékelése.
Alcaraz esetében a Madrid utáni, de a Roland Garros előtti helyszín, Róma szóba sem került, az ottani indulása honfitársa, Feliciano López szavai alapján kizártnak tekinthető.
Alcaraz feláldozhatja a Roland Garrost a jövő oltárán
Valószínűségi százalékot nem volt hajlandó mondani Alcaraz, de a szavai alapján egyelőre az a valószínűbb, hogy címvédőként ki kell hagynia a párizsi Grand Slam-tornát.
– Az első teszt határeset volt, úgyhogy kis idő múlva még egyszer elvégezzük, meglátjuk, hogy egy hét pihenés után mennyit változik a helyzet – árulta el Alcaraz, aki kötéssel a csuklóján jelent meg a gálán.
Ha erőltetem a Roland Garrost, az visszaüthet a későbbi tornákon. Inkább térek vissza később, de egészségesen, mint túl korán, sérülten. Vigyázni kell magamra, egy teniszező karrierje hosszú lehet.
Alcaraz nem is titkolja, hogy hosszú és sikeres pályafutásban bízik, s nem ez lenne az első alkalom, hogy ennek érdekében lemond Grand Slam-tornáról: 2023-ban az Australian Opent hagyta ki, az lehetett volna az első GS-verseny, ahol világelsőként indul.
Djokovics Roland Garros-indulása szinte biztosra vehető
Alcaraz távolmaradása növelné a riválisok, például Novak Djokovics esélyét is a Grand Slam-trófeára. Ugyanakkor a 38 éves szerb klasszis állapota is kérdéses, több mint egy hónapja nem vívott hivatalos mérkőzést, Miamitól, Monte-Carlótól és Madridtól is visszalépett.
– Szeretnék ott lenni Rómában, de nem tudok jósolni, a sérülésem alakulásán múlik. De a Roland Garrosra készen fogok állni – mondta eltökélten Djokovics, azaz, ha csak nem történik váratlan és kedvezőtlen fordulat, a szerb idén is ütőt ragad a párizsi Grand Slam-tornán.
Magyar teniszsikerek Madridban
Hétfőn mindhárom érdekelt magyar játékos győzelemmel kezdett a madridi torna selejtezőjében. A kvalifikációban negyedik kiemelt Udvardy Panna az amerikai Julieta Pareja legyőzése (6:4, 6:1) után kedden az olasz Tyra Grant ellen vív a főtáblára jutásért. A selejtező nyolcadik kiemeltje, Gálfi Dalma a spanyol Leyre Romerót verte (6:1, 6:3), a cseh Darja Vidmanova lesz a keddi ellenfele. A férfiak selejtezőjében Piros Zsombor a chilei Tomás Barrios elleni bravúr (6:3, 7:5) után a horvát Dino Prizmiccsel meccsel, utóbbi hétfőn három és fél órás csatában nyert.
A nőknél már főtáblás meccseket is rendeznek kedden, Bondár Anna pályára is lép a svájci Viktorija Golubic ellen, a továbbjutóra a hetedik kiemelt ukrán Elina Szvitolina vár. A férfiaknál alanyi jogon főtáblás játékosaink közül Marozsán Fábián az amerikai Ethan Quinn, Fucsovics Márton a spanyol Pablo Carreno Busta ellen játszik majd az első fordulóban.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!