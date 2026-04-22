Megkezdődött a tisztogatás, válogatott focistát is száműztek a kieső csapatból

Három fordulóval az NB I vége előtt matematikailag is biztossá vált, hogy a Kazincbarcika mellett a DVTK is kiesik. Nem várták meg a szezon végét Diósgyőrben, ahol egyszerre statuálnak példát, másrészt készülnek fel arra, hogy a másodosztályban – ha igényt tartanak a központi támogatásra – kizárólag magyar játékosokkal szerepelhetnek. Ennek jegyében drasztikus lépésre szánták el magukat a borsodi vármegyeszékhelyen: három légióst is kitettek a csapat keretéből.

Ivan Saponjics és Lirim Kastrati már csak a tartalékok között rúghat labdába a DVTK-nál Fotó: Facebook/DVTK

Peter Ambrose, Lirim Kastrati és Ivan Saponjics nem szerepel a jövő évi elképzeléseinkben, így a maradék három bajnokin sem lépnek már pályára. A három légiósnak a DVTK második csapatában biztosítunk edzéslehetőséget, és helyettük újabb diósgyőri akadémisták látogatják Takács Péter foglalkozásait

– jelentette be Vincze Richárd, a DVTK sportigazgatója. A tavasszal kinevezett sportvezető szerda délelőtt még a hétvégén, az eddigi másodedző, Takács Péter vezetőedzői megbízatásának bejelentésekor előrebocsátotta, hogy a kiesés után nem vesztegethetnek el egyetlen percet sem, nekik nem a bajnokság hajrájára, hanem a következő idényre és évekre kell készülniük. A klublegenda, Vitelki Zoltán irányította NB III-as együttesben csupa fiatal szerepel, s a fenti mondatok értelmében, ott sem játszhatnak, csak edzhetnek a száműzöttek, akikkel szemben nyilván nem kívánnak szerződésszegést elkövetni.

Takács Péter (balról a második) lett a DVTK megbízott vezetőedzője Fotó: Facebook/DVTK

DVTK-légiósdömping

Megvizsgáltuk, mekkora szerepük lehetett a gyenge szereplésben az említett trió tagjainak. A koszovói válogatott, újpesti színekben kupadöntőn győztes gólt szerző Lirim Kastrati a télen érkezett úgy, hogy előtte fél évig nem volt csapata. A 27 éves jobboldali védő 6 mérkőzésen kevesebb mint 400 percet töltött a pályán. Az Újpesten szintén megfordult Peter Ambrose a skót Aberdeentől érkezett februárban kölcsönbe. A nigériai támadónak is 6 fellépés jutott, nulla góllal hálálta meg. A korábbi szerb utánpótlás-válogatott csatár, Ivan Saponjics tavaly a Videotonnal, most a DVTK-val esett ki, s vált feleslegessé az NB II-ben. A szezonban 17 bajnokin három gólt tett a közösbe, de legutóbb augusztusban volt eredményes, az utóbbi időben sokszor a meccskeretbe sem került be.

Egyértelmű, hogy nem kulcsemberek az első áldozatok, s vélhetően hasonló sors vár Diósgyőrben Aboubakar Keitára, Yohan Croizet-Kollárra, Ante Roguljicra, valamint a lejáró szerződésű Alex Vallejóra és Karlo Sentic kapusra.

Értelemszerűen a Felcsútról kölcsönvett, jó rajt után visszaesett Lamine Colley, és a ZTE-től átvett Anderson Esiti szolgálataira sem tart majd igényt az élvonaltól 2021 után ismét búcsúzó klub.