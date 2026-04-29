Kane a védekezést dicsérte a kilencgólos thriller után, nagy vitát robbantva ki ezzel

A korábbi kiváló futballista hozzátette, őrült és kaotikus összecsapást láthattunk: – Luis Enrique elsőrangú edző. Amikor 5-2-es előnyre tettek szert, csak annyit kellett volna mondania, hogy rendezzék hátrébb a soraikat. Ők azonban több gólt akartak, márpedig ez veszélyes Vincent Kompany rendkívül támadó felfogású Bayernje ellen. A védekezés többször is éretlen volt, ami számomra elképesztő.

Carragher és Henry más véleményen

A Rooney által szóba hozott, a Sky Sports szakértőjeként tevékenykedő Jamie Carragher árnyaltabban közelített, ugyanakkor ő sem a védekezést emelte ki: – Alapvetően azt szoktam mondani, ha látok egy ilyen mérkőzést, hogy nem volt elég jó a védekezés vagy nem felelt meg a labdarúgás ezen szintjének. Most azonban azt mondanám, hogy minden egyes támadó nyolcas vagy kilences teljesítményt nyújtott a tízes skálán. Ha visszanézem a gólokat, nem láthattunk kapushibát vagy butaságot a védőktől. Egytől egyig nagyszerű gólok voltak. A védők nem csináltak bolondot magukból. Olyan magas szintű volt a támadójáték, hogy szinte lehetetlen lett volna megakadályozni a gólokat – nyilatkozta Carragher.

A mérkőzés történelmi jelentőségét jól mutatja, hogy még sohasem fordult elő a Bajnokok Ligája-elődöntőben, hogy mindkét csapat legalább négy gólt szerezzen egy mérkőzésen. Ami pedig ezt az idényt illeti, a PSG már 43, míg a Bayern 42 gólnál jár a BL-ben, amik egészen döbbenetes számok.

– Rengeteget beszéltünk olyan csapatokról, melyek nem vállalnak elég kockázatot. Inkább arra figyelnek, hogy ne veszítsék el az adott meccset, nem pedig arra, hogy megnyerjék. Ma bőven volt kockázatvállalás. A védekezést nézve talán megőrülsz a látottaktól, de nem érdekel. Az emberek amiatt panaszkodnak, hogy a futball unalmas. Na ez a meccs nem volt az, inkább őrült sok szakaszban – értékelt Thierry Henry, a CBS Sports szakértője.