Kane a védekezést dicsérte a kilencgólos thriller után, nagy vitát robbantva ki ezzel

A labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első felvonása minden várakozást felülmúlt: a Paris Saint-Germain 5-4-re legyőzte a Bayern München egy elképesztő iramú és nagy fordulatokat hozó mérkőzésen, amely már most a sorozat modern kori klasszikusai közé emelkedett. A lefújás után a bajorok első gólját jegyző Harry Kane meglepő módon kiemelte a védekezést, meglátása azonban nem aratott osztatlan sikert.

Magyar Nemzet
2026. 04. 29. 7:43
A Bayern München támadójának nem volt könnyű dolga a PSG ellen Fotó: KMSP via AFP/Hervio Jean-Marie
A korábbi kiváló futballista hozzátette, őrült és kaotikus összecsapást láthattunk: – Luis Enrique elsőrangú edző. Amikor 5-2-es előnyre tettek szert, csak annyit kellett volna mondania, hogy rendezzék hátrébb a soraikat. Ők azonban több gólt akartak, márpedig ez veszélyes Vincent Kompany rendkívül támadó felfogású Bayernje ellen. A védekezés többször is éretlen volt, ami számomra elképesztő.

 

A Rooney által szóba hozott, a Sky Sports szakértőjeként tevékenykedő Jamie Carragher árnyaltabban közelített, ugyanakkor ő sem a védekezést emelte ki: – Alapvetően azt szoktam mondani, ha látok egy ilyen mérkőzést, hogy nem volt elég jó a védekezés vagy nem felelt meg a labdarúgás ezen szintjének. Most azonban azt mondanám, hogy minden egyes támadó nyolcas vagy kilences teljesítményt nyújtott a tízes skálán. Ha visszanézem a gólokat, nem láthattunk kapushibát vagy butaságot a védőktől. Egytől egyig nagyszerű gólok voltak. A védők nem csináltak bolondot magukból. Olyan magas szintű volt a támadójáték, hogy szinte lehetetlen lett volna megakadályozni a gólokat – nyilatkozta Carragher.

A mérkőzés történelmi jelentőségét jól mutatja, hogy még sohasem fordult elő a Bajnokok Ligája-elődöntőben, hogy mindkét csapat legalább négy gólt szerezzen egy mérkőzésen. Ami pedig ezt az idényt illeti, a PSG már 43, míg a Bayern 42 gólnál jár a BL-ben, amik egészen döbbenetes számok.

– Rengeteget beszéltünk olyan csapatokról, melyek nem vállalnak elég kockázatot. Inkább arra figyelnek, hogy ne veszítsék el az adott meccset, nem pedig arra, hogy megnyerjék. Ma bőven volt kockázatvállalás. A védekezést nézve talán megőrülsz a látottaktól, de nem érdekel. Az emberek amiatt panaszkodnak, hogy a futball unalmas. Na ez a meccs nem volt az, inkább őrült sok szakaszban – értékelt Thierry Henry, a CBS Sports szakértője.

A visszavágót jövő szerdán rendezik Münchenben. A másik ágon az angol Arsenal és a spanyol Atlético Madrid találkozik egymással. A BL-döntőt május 30-án a budapesti Puskás Arénában rendezik.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
