„Szégyen, az ilyen sosem büntető" – a Bayern helyett más reklamál a BL-elődöntő után

Nem előzte meg les a PSG–Bayern utolsó gólját

A VAR-szobának később még egy fontosabb feladata volt: a 68. percben Luis Díaz gólját Guadalupe Porras Ayuso jelzésére les miatt először érvénytelenítette Sandro Schärer, ám a videózás alapján néhány centiméterrel Marquinhos mögött volt a kolumbiai támadó, így a játékvezető utólag megadta a mérkőzés kilencedik találatát.

✅Correct VAR intervention in the PSG vs. Bayern Munich Champions League match.



📸 Luis Díaz was not offside in the build-up to Bayern's fourth goal. pic.twitter.com/lzlkkY5oHh — FutOffsides (@FutOffsides) April 28, 2026

A visszavágót jövő szerdán rendezik Münchenben. A másik ágon az angol Arsenal és a spanyol Atlético Madrid találkozik egymással. A BL-döntőt május 30-án a budapesti Puskás Arénában rendezik.