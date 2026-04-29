„Szégyen, az ilyen sosem büntető" – a Bayern helyett más reklamál a BL-elődöntő után

Nem előzte meg les a PSG–Bayern utolsó gólját
A VAR-szobának később még egy fontosabb feladata volt: a 68. percben Luis Díaz gólját Guadalupe Porras Ayuso jelzésére les miatt először érvénytelenítette Sandro Schärer, ám a videózás alapján néhány centiméterrel Marquinhos mögött volt a kolumbiai támadó, így a játékvezető utólag megadta a mérkőzés kilencedik találatát.
A visszavágót jövő szerdán rendezik Münchenben. A másik ágon az angol Arsenal és a spanyol Atlético Madrid találkozik egymással. A BL-döntőt május 30-án a budapesti Puskás Arénában rendezik.
