A PSG és a Bayern elődöntőjének visszavágóját jövő szerdán rendezik Münchenben, akkor akár újabb csúcsok is veszélybe kerülhetnek. A másik ágon az angol Arsenal és a spanyol Atlético Madrid találkozik egymással. A fináléra május 30-án Budapesten a Puskás Arénában kerül sor.
Magyar gólszerző is tett róla, hogy a PSG–Bayern csak részben legyen különleges + videó
A labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első, keddi mérkőzésén a címvédő Paris Saint-Germain hazai pályán 5-4-re legyőzte a Bayern Münchent. A kilencgólos mérkőzés a BL-elődöntőket figyelembe véve és az eredményt tekintve egyedülálló, ugyanakkor akadnak rekordok, amelyeket a PSG–Bayern nem döntött meg.
