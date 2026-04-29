Atlético–Arsenal: két ellentétes világ csap össze a BL-ben
Az Atlético Madrid az idei kiírásban még veretlen Arsenalt fogadja a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első, spanyolországi felvonásán, ma 21 órakor. A londoni csapat az első számú európai kupasorozat mostani kiírásában tíz győzelem mellett két döntetlent játszott. Ugyanakkor az elődöntőhöz érkezve az idény során talán most került a legmélyebb gödörbe az Arsenal, amely a bajnokságban a legutóbbi három meccséből kettőt is elveszített, így a Manchester City a vesztett pontok tekintetében utolérte a három héttel ezelőtt még kilencpontos előnyben lévő riválisát.
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
