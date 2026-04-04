Imre BenceFradimagyar férfi kézilabda-válogatott

Imre Bence mélyen megbánta, amit a Fradiról mondott: „Megértem, ha valakit sértett"

A nyáron hazatér Németországból Imre Bence, aki a Kieltől a Veszprém csapatához igazol. A magyar kézilabda-válogatott sztárja így idehaza először ölti majd fel más klub mezét, mint a Ferencvárosét, ahol nevelkedett. Imre Bence ma már bánja, hogy két éve azt mondta, nincsen számára más csapat, csak a Fradi, mert a veszprémi szerződéssel rosszul öregednek a szavai.

Magyar Nemzet
2026. 04. 04. 7:51
A magyar kézilabda-válogatott szélsője, Imre Bence megérti, ha vannak olyanok a Ferencvárosnál, akiket sértettek a rosszul öregedő szavai
Imre Bence folyamatosan bizonyítja képességeit a német Bundesligában, ahol a múlt héten nyolc gólt dobott a Kiel színeiben, igaz, így is kikapott a csapata 30-29-re a Melsungen elleni rangadón. A magyar válogatott szélső a nyártól már a Veszprém kézilabdázójaként építheti tovább a karrierjét, és most a Team Hungary Kaliforniai álom című podcastjében beszélt ezzel kapcsolatban arról, amit két éve a Fradiról mondott – és amit azóta mélyen megbánt.

Imre Bence hazatér a Kieltől, de nem a Fradi, hanem Veszprém lesz a célállomása
Imre Bence hazatér a Kieltől, de nem a Fradi, hanem Veszprém lesz a célállomása

A 23 éves szélső a Ferencváros színeiben nevelkedett, 2024-ben onnan igazolt a Kielhez Németországba, és amúgy is ezer szállal kötődik az FTC-hez, hiszen édesanyja, Kökény Beatrix a zöld-fehér klub Európa-bajnok, olimpiai és világbajnoki ezüstérmes kézilabda-legendája. Imre Bence a távozásakor azt mondta, itthon neki csak egy csapat létezik: a Fradi.

Imre Bence: Rosszul öregedtek a szavaim, próbálom levakarni

Mivel Imre Bence a nyártól Veszprémbe igazol, megdől a Fradi mellett tett kijelentése. Emiatt megbánta a szavait.

Amikor a Ferencvárostól eljöttem két éve, volt egy nagyon rosszul megfogalmazott mondatom, amit sajnos utána nem tudtam, csak most próbálom a teljesítményemmel levakarni

– fogalmazott Imre Bence, majd kifejtette:

– Nem tudom azt mondani, hogy nem így gondoltam, imádom a Ferencvárost, és akkor azt mondtam, hogy egy csapat van számomra, a Ferencváros. Ez most nyilván egy rosszul öregedő interjú, hogy a Veszprém játékosa leszek. Ebből sokat tudok tanulni, és abszolút megértem, hogy ez valakit bántott, sértett. Főleg gondolok itt a Ferencváros-szurkolókra. De azt se kell bizonyítanom, hogy ne lennék nagy fradista, mert anya harminc éve van a klubnál, ott nőttem fel, amikor tudok, kimegyek az összes focimeccsre, vízilabdára is. Nekem ez a fradizmus megmaradt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu