Nem 6:3 csak 2:1, de a magyar labdarúgó-válogatott megint megszégyenítette az angolokat

Füllentés lenne azt állítani, hogy a világ 1962. május 31-én Rancaugára összpontosította volna a figyelmét. Az újságok címlapjait másnap elsősorban az foglalta el, hogy Jeruzsálemben elutasították Adolf Eichmann, a Gestapo zsidó ügyekért felelős vezetőjének a fellebbezését, és május utolsó napján a bíróság ítéletének megfelelően felakasztották. Emellett alig-alig kaphatott helyet az a tény, hogy a javában zajló labdarúgó-vb egyik csoportmeccsén Chilében Magyarország legyőzte az amúgy is megtépázott tekintélyű angol válogatottat. (A korabeli lapok az Arcanum adatbázisában érhetők el.)
Pedig így volt, és nem is számított ez hatalmas szenzációnak. Anglia túl volt már az elképesztő megaláztatáson, amikor 1950-ben leereszkedett a világ maradékához, hajlandó volt részt venni a világbajnokságon, amelyet szerinte senki más nem nyerhetett meg, csak ő, mire kikapott a csupa amatőrből álló, szedett-vedett Egyesült Államoktól… Aztán következett 1953. november 25-e, a magyar Aranycsapattól a Wembleyben elszenvedett 6:3-as vereség, majd néhány hónappal később, 1954. május 23-án a szégyenletes 7:1-es kudarc a budapesti Népstadionban, és a világ rádöbbenhetett, hogy a brit oroszlán a futballban igen csak fogatlan.
Azt nem állíthatjuk, hogy angolok tudatosan kerülték a további találkozást a magyar válogatottal, mindenesetre 1960-ig kellett várni rá, és némi gúnnyal fogalmazhatunk úgy is, hogy sokat fejlődtek, mert május 22-én csak kettőt kaptak a Népstadionban, mindkét gólt Albert Flórián szerezte.
Amikor kiderült a chilei vébé csoportjainak a beosztása, a brit lapok közül több is megpendítette, hogy bár Magyarország jelenlegi csapata csak árnyéka korábbi önmagának, Anglia számára a legkevésbé kívánatos ellenfél.
Magyarán: az angolok bevallottan féltek tőlünk. Tegyük hozzá, az önbizalmukat az is rombolhatta, hogy negyedszázada először vereséget szenvedtek a skótoktól a Hampden Parkban a felkészülés során.
Kisebb botrány történt a magyaroknál a labdarúgó-vb előtt
Chilébe utazva megálltak Peruban, ahol 4:0-ra nyertek, és ez azért jót tett a lelküknek. Walter Winterbotton szövetségi kapitány annyira elégedett volt a Limában látottakkal, hogy ugyanazt a tizenegy futballistát küldte pályára az első csoportmeccsen a magyarok ellen. Igaz, a középhátvéd az eredeti tervek szerint Peter Swan lett volna, ám ő mandulagyulladással utazott Dél-Amerikába, és mivel az angolok tartották magukat ahhoz a hagyományhoz, hogy nem visznek magukkal orvost a külföldi utakra, a futballista betegsége igen súlyossá vált.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!