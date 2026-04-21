Nem 6:3 csak 2:1, de a magyar labdarúgó-válogatott megint megszégyenítette az angolokat

Füllentés lenne azt állítani, hogy a világ 1962. május 31-én Rancaugára összpontosította volna a figyelmét. Az újságok címlapjait másnap elsősorban az foglalta el, hogy Jeruzsálemben elutasították Adolf Eichmann, a Gestapo zsidó ügyekért felelős vezetőjének a fellebbezését, és május utolsó napján a bíróság ítéletének megfelelően felakasztották. Emellett alig-alig kaphatott helyet az a tény, hogy a javában zajló labdarúgó-vb egyik csoportmeccsén Chilében Magyarország legyőzte az amúgy is megtépázott tekintélyű angol válogatottat. (A korabeli lapok az Arcanum adatbázisában érhetők el.)

Az 1962-es labdarúgó-vb jól indult a magyar válogatottnak Forrás: Arcanum

Pedig így volt, és nem is számított ez hatalmas szenzációnak. Anglia túl volt már az elképesztő megaláztatáson, amikor 1950-ben leereszkedett a világ maradékához, hajlandó volt részt venni a világbajnokságon, amelyet szerinte senki más nem nyerhetett meg, csak ő, mire kikapott a csupa amatőrből álló, szedett-vedett Egyesült Államoktól… Aztán következett 1953. november 25-e, a magyar Aranycsapattól a Wembleyben elszenvedett 6:3-as vereség, majd néhány hónappal később, 1954. május 23-án a szégyenletes 7:1-es kudarc a budapesti Népstadionban, és a világ rádöbbenhetett, hogy a brit oroszlán a futballban igen csak fogatlan.

Azt nem állíthatjuk, hogy angolok tudatosan kerülték a további találkozást a magyar válogatottal, mindenesetre 1960-ig kellett várni rá, és némi gúnnyal fogalmazhatunk úgy is, hogy sokat fejlődtek, mert május 22-én csak kettőt kaptak a Népstadionban, mindkét gólt Albert Flórián szerezte.

Amikor kiderült a chilei vébé csoportjainak a beosztása, a brit lapok közül több is megpendítette, hogy bár Magyarország jelenlegi csapata csak árnyéka korábbi önmagának, Anglia számára a legkevésbé kívánatos ellenfél.

Magyarán: az angolok bevallottan féltek tőlünk. Tegyük hozzá, az önbizalmukat az is rombolhatta, hogy negyedszázada először vereséget szenvedtek a skótoktól a Hampden Parkban a felkészülés során.

Kisebb botrány történt a magyaroknál a labdarúgó-vb előtt

Chilébe utazva megálltak Peruban, ahol 4:0-ra nyertek, és ez azért jót tett a lelküknek. Walter Winterbotton szövetségi kapitány annyira elégedett volt a Limában látottakkal, hogy ugyanazt a tizenegy futballistát küldte pályára az első csoportmeccsen a magyarok ellen. Igaz, a középhátvéd az eredeti tervek szerint Peter Swan lett volna, ám ő mandulagyulladással utazott Dél-Amerikába, és mivel az angolok tartották magukat ahhoz a hagyományhoz, hogy nem visznek magukkal orvost a külföldi utakra, a futballista betegsége igen súlyossá vált.