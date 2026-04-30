Elzavarta légiósait a Nyíregyháza, a bajnokság legeredményesebb játékosa nem maradhat

Hat légiósától is megvált a nyíregyházi női röplabdacsapat. A Magyar Kupa-ezüstérmes együttes az Extraligában csak a 8. helyen végzett, így alaposan átalakítja a játékoskeretét. A külföldiek közül a legnagyobb veszteség Lara Davidovic távozása, a francia lett a bajnokság legtöbb pontot elért röplabdázója. A Nyíregyháza légiósok nélkül maradt, érkezőket még nem jelentett be.

P.Fülöp Gábor
2026. 04. 30. 20:53
légiósok Budapest, 2026. március 21. Pampuch Csaba, a Fatum Nyíregyháza vezetőedzője a női röplabda Mol Magyar Kupa döntőjében játszott MBH-Békéscsaba - Fatum Nyíregyháza mérkőzésen a fővárosi Dr. Koltai Jenő Sportközpontban 2026. március 21-én.
A légiósoktól elköszöntek Nyíregyházán, Pampuch Csaba vezetőedző sorsáról nincs hír Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztőség
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
