Elzavarta légiósait a Nyíregyháza, a bajnokság legeredményesebb játékosa nem maradhat
Hat légiósától is megvált a nyíregyházi női röplabdacsapat. A Magyar Kupa-ezüstérmes együttes az Extraligában csak a 8. helyen végzett, így alaposan átalakítja a játékoskeretét. A külföldiek közül a legnagyobb veszteség Lara Davidovic távozása, a francia lett a bajnokság legtöbb pontot elért röplabdázója. A Nyíregyháza légiósok nélkül maradt, érkezőket még nem jelentett be.
