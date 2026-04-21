Rendkívüli

Zelenszkij: Véget ért a Barátság kőolajvezeték javítása

Fontos!

Orbán Viktor már aláírta a Sulyok Tamás mellett kiálló petíciót

Örömteli hírek a magyar kézilabdában, Chema Rodrígueznek mégis fel van adva a lecke

Kedden szinte egyszerre érkezett a két fontos hír a magyar kézilabda-válogatott kapusairól: Bartucz László a nyártól a Melsungentől a Wetzlarhoz szerződik, Mikler Roland pedig újabb egy évvel, 2027 nyaráig meghosszabbította a szerződését a Pick Szegeddel. A két örömteli fejlemény a válogatottnál újraéleszti a nagy kérdést a májusi, Szerbia elleni vb-selejtező előtt: ki védjen Palasics Kristóf mellett vagy mögött a kulcsmeccseken?

Kibédi Péter
2026. 04. 21. 17:07
Két magyar válogatott kapus jövője is eldőlt.
Két magyar válogatott kapus jövője is eldőlt. Fotó: Hegedüs Róbert/MTI Fotószerkesztõség.
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar kézilabda-válogatott két kapusáról is fontos hír érkezett kedden: Bartucz László a nyártól a német Wetzlar játékosa lesz, Mikler Roland pedig 41 évesen is folytatja Szegeden, miután újabb egy évvel meghosszabbította a szerződését. Első pillantásra mindkét fejlemény kifejezetten biztató, Chema Rodríguez szövetségi kapitány számára ugyanakkor egyre izgalmasabb kapuskérdést vet fel a májusi, Szerbia elleni oda-visszavágós vb-selejtező előtt.

Bartucz László mellett Mikler Roland jövője is eldőlt. A magyar kézilabda-válogatottban a kapuskérdés újra előjön, Chema Rodrígueznek kellemes gondjai vannak. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Bartucz marad a Bundesligában, de játékhiánnyal érkezhet

Bartucz László tavaly nyáron igazolt Tatabányáról a Bundesligában szereplő Melsungenhez, ahol válogatottbeli poszttársa, Palasics Kristóf csapattársa lett. Már az érkezésekor tudni lehetett, hogy speciális helyzetbe csöppen: a montenegrói Nebojsa Simic sérülése nyitotta meg előtte az ajtót, és az is benne volt a pakliban, hogy a rivális felépülése után kevesebb lehetőséghez jut majd.

Így is komoly szakmai előrelépés volt neki a németországi szerződés, hiszen a világ egyik legerősebb bajnokságában, ráadásul egy élcsapatnál próbálhatta ki magát. A folytatásban is külföldön akart maradni, és ezt a célját elérte: a nyártól a szintén Bundesliga-tag Wetzlarban folytatja.

Az volt a célom, hogy külföldön védjek. Mivel a családommal jól érezzük magunkat Németországban, ráadásul a bajnokság is erős, szerettem volna mindenképpen itt maradni. A Wetzlar megkeresésének nagyon örültem, már a tárgyalások elején jelezték, hogy első számú kapusként számítanak rám, ami szintén fontos lépés volt. Így nem sokat gondolkodtam, hogy aláírjam a szerződésemet

– mondta lapunknak a Bartucz László.

A 34 éves kapus helyzete ugyanakkor nem teljesen idilli. A Melsungenben március óta gyakorlatilag kiszorult a keretből, miután visszatért a sérüléséből a montenegrói vetélytársa. Ez pedig azért lényeges, mert a válogatottra hamarosan sorsdöntő feladat vár.

– A csapat kieső helyen áll a Bundesligában, de a sorsa még nem dőlt el. A szerződésemet pedig úgy kötöttem meg, hogyha a másodosztályban is kezdi meg a csapat a következő idényt, akkor is érvényben marad a megállapodásunk. Úgy gondolom, a Bundesliga II erősebb bajnokság a magyarnál, így akár ott is szívesen folytatom, persze bízom benne, hogy a klub meghosszabbítja a tagságát az élvonalban – árulta el a magyar válogatott hálóőr.

 

Mikler Roland rácáfol az idő múlására, hosszabbít a Pick Szegeddel

Mikler Roland esetében évek óta ott lebeg a kérdés, meddig folytatja még. Sokan arra számítottak, hogy a 2025-ös világbajnokság után legalább a válogatottnak búcsút int, hivatalosan azonban nem jelentette be a lemondását. Igaz, a 2026-os Európa-bajnokságon már nem szerepelt a nemzeti csapatban, így sokan kész tényként kezelték, hogy a háttérbe lépett.

Ehhez képest tavasszal ismét a régi, klasszis Miklert láthatta a közönség. A Bajnokok Ligájában ötven százalék feletti védési mutatóval teljesített, és oroszlánrészt vállalt abban, hogy a Pick Szeged kiverte a Kielcét a nyolcaddöntőben, majd remekelt a Magyar Kupa négyes döntőjében is. Erre érkezett most a friss bejelentés: a szegedi klub újabb egy évvel, 2027. június 30-ig meghosszabbította a szerződését.

Mindenki tudja rólam, hogy mit jelent nekem a szegedi klub, az, hogy az OTP Bank-Pick Szegedben játszhatok. Nagy öröm ez nekem és a családomnak, hogy folytathatom a pályafutásomat, maradhatok, és továbbra is hozzájárulhatok a sikerekhez. Szeretünk itt élni, az ikrek ősszel már iskolások lesznek, így örömmel írtam alá a szerződésemet

nyilatkozta Mikler Roland.

A hosszabbítás önmagában is figyelemre méltó, de a válogatott nézőpontjából még fontosabb, hogy Mikler teljesítménye alapján továbbra sem lehet egyszerűen leírni. A rutint, a nagy meccsek tapasztalatát és a jelenlegi formát tekintve is erős érv szól mellette.

Palasics helye biztosnak tűnik a magyar kézilabda-válogatottban

Bartucz László és Mikler Roland jövőjének alakulása a magyar férfi kézilabda-válogatott szempontjából is fontos. Chema Rodríguez csapata májusban Szerbia ellen játszik oda-visszavágós vb-selejtezőt a csapat, a tét pedig a világbajnoki részvétel. A jelenlegi helyzet alapján Palasics Kristóf szerepe biztosnak tűnik. A Melsungenben ugyan ő is egyre kevesebbet véd, meccsenként nagyjából húsz perc jut neki, ám a válogatottban jól teljesített, a 2026-os Eb-n is megbízhatóan védett. A kérdés inkább az, ki legyen mellette.

Bartucz mellett szól, hogy továbbra is Bundesliga-csapatnál marad, és Wetzlarban első számú kapus lehet belőle. Ugyanakkor rövid távon komoly hátrány, hogy kevés meccsterheléssel érkezhet a válogatotthoz. Ő maga ugyanakkor bízik abban, hogy ez nem jelent majd gondot. – Folyamatosan edzésben vagyok, napi két edzésen veszek részt, bár nem vagyok meccsben, de fizikálisan rendben vagyok, pályafutásom során nem először fordul elő, hogy kevesebb lehetőséget kapok a kapuban. Így a helyzet nem lesz teljesen új nekem, úgy gondolom, mentálisan is megfelelő állapotban leszek a vb-selejtezőre – fogalmazott lapunknak Bartucz László, akinek szerződése 2028-ig szól a Wetzlar csapatánál.

Mikler nem beszélt a válogatottról – de a szavak helyett a tettei beszélnek: még mindig lehet rá számítani. 

 

Chema Rodrígueznek valóban fel van adva a lecke: Bartucz vagy Mikler, netán mindkettő?

Chema Rodríguez szövetségi kapitány szempontjából ez az egész történet azért különösen érdekes, mert óhatatlanul el kell gondolkodnia azon, a kapusok közül kire számítson a Szerbia elleni vb-selejtezőn. A mellőzött, de fizikailag és mentálisan kész Bartucz kapjon újra lehetőséget? A veterán, ám megint régi fényében tündöklő Mikler térjen vissza a legfontosabb meccsekre? Vagy a szerbek elleni párharc súlya indokolja, hogy három kapust is nevezzen a stáb?

Ez az igazi csavar a keddi bejelentések mögött. Kapusból van választék, és bár luxusnak tűnhet, Chema Rodríguez mégis nehéz döntés előtt áll, amikor választania kell, kire bízza a kaput Szerbia ellen.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
