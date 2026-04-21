Örömteli hírek a magyar kézilabdában, Chema Rodrígueznek mégis fel van adva a lecke

A magyar kézilabda-válogatott két kapusáról is fontos hír érkezett kedden: Bartucz László a nyártól a német Wetzlar játékosa lesz, Mikler Roland pedig 41 évesen is folytatja Szegeden, miután újabb egy évvel meghosszabbította a szerződését. Első pillantásra mindkét fejlemény kifejezetten biztató, Chema Rodríguez szövetségi kapitány számára ugyanakkor egyre izgalmasabb kapuskérdést vet fel a májusi, Szerbia elleni oda-visszavágós vb-selejtező előtt.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Bartucz marad a Bundesligában, de játékhiánnyal érkezhet

Bartucz László tavaly nyáron igazolt Tatabányáról a Bundesligában szereplő Melsungenhez, ahol válogatottbeli poszttársa, Palasics Kristóf csapattársa lett. Már az érkezésekor tudni lehetett, hogy speciális helyzetbe csöppen: a montenegrói Nebojsa Simic sérülése nyitotta meg előtte az ajtót, és az is benne volt a pakliban, hogy a rivális felépülése után kevesebb lehetőséghez jut majd.

Így is komoly szakmai előrelépés volt neki a németországi szerződés, hiszen a világ egyik legerősebb bajnokságában, ráadásul egy élcsapatnál próbálhatta ki magát. A folytatásban is külföldön akart maradni, és ezt a célját elérte: a nyártól a szintén Bundesliga-tag Wetzlarban folytatja.

Az volt a célom, hogy külföldön védjek. Mivel a családommal jól érezzük magunkat Németországban, ráadásul a bajnokság is erős, szerettem volna mindenképpen itt maradni. A Wetzlar megkeresésének nagyon örültem, már a tárgyalások elején jelezték, hogy első számú kapusként számítanak rám, ami szintén fontos lépés volt. Így nem sokat gondolkodtam, hogy aláírjam a szerződésemet

– mondta lapunknak a Bartucz László.

A 34 éves kapus helyzete ugyanakkor nem teljesen idilli. A Melsungenben március óta gyakorlatilag kiszorult a keretből, miután visszatért a sérüléséből a montenegrói vetélytársa. Ez pedig azért lényeges, mert a válogatottra hamarosan sorsdöntő feladat vár.

– A csapat kieső helyen áll a Bundesligában, de a sorsa még nem dőlt el. A szerződésemet pedig úgy kötöttem meg, hogyha a másodosztályban is kezdi meg a csapat a következő idényt, akkor is érvényben marad a megállapodásunk. Úgy gondolom, a Bundesliga II erősebb bajnokság a magyarnál, így akár ott is szívesen folytatom, persze bízom benne, hogy a klub meghosszabbítja a tagságát az élvonalban – árulta el a magyar válogatott hálóőr.

Mikler Roland rácáfol az idő múlására, hosszabbít a Pick Szegeddel

Mikler Roland esetében évek óta ott lebeg a kérdés, meddig folytatja még. Sokan arra számítottak, hogy a 2025-ös világbajnokság után legalább a válogatottnak búcsút int, hivatalosan azonban nem jelentette be a lemondását. Igaz, a 2026-os Európa-bajnokságon már nem szerepelt a nemzeti csapatban, így sokan kész tényként kezelték, hogy a háttérbe lépett.