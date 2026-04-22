Új éllovasa van a Premier League-nek, Tóth Alex nem így képzelte el a hajrában kapott perceit

Pep Guardiola csapata az élre állt a Premier League-ben. A Manchester City 1-0-ra legyőzte a vereség miatt immár biztosan kieső Burnleyt, és több szerzett góljának köszönhetően átvette a vezetést az Arsenaltól. Tóth Alex a hajrában állt be a Bournemouthba, amely hazai pályán 2-2-es döntetlent játszott a Leeds Uniteddel.

2026. 04. 22. 22:57
Erling Haaland gólja három pontot ért Pep Guardiola csapatának Fotó: Paul Ellis Forrás: AFP
Hosszú idő után vehették át a vezetést az Arsenaltól a Premier League-ben, a listavezető elleni vasárnapi rangadón 2-1-es győzelmet arató Manchester City abban a tudatban lépett pályára a kiesést jelentő 19. helyen álló Burnley otthonában, hogy egy esetleges sikerrel beéri, és vagy a gólkülönbségnek, vagy a több szerzett gólnak köszönhetően meg is előzi az észak-londoniakat.

A Manchester City nem tudott akkora különbséggel nyerni, mint remélte Fotó: Paul Ellis/AFP

Ugyanakkor érdemes leszögezni, hogy a győzelem mértéke sem volt mindegy, ugyanis abban az esetben, ha mindkét csapat megnyeri a hátralévő mérkőzéseit a bajnokságban, úgy a gólkülönbség dönthetne, és ezen a téren igencsak hasonlóan állnak a felek.

Egyetlen gól döntött a Manchester City javára

Persze az elsődleges cél így is a győzelem megszerzése volt Pep Guardiola csapatának, amely nem várt sokat azzal a Turf Moorban, hogy jelezze: nem akar semmit a véletlenre bízni a bajnoki versenyfutásban. A vendégek már az 5. percben megszerezték a vezetést, a remek kontrát vezető égszínkékektől Jérémy Doku ugratta ki Erling Haalandot, aki nem hibázta el a ziccert (0-1). A norvég gólvágó az Arsenal ellen szakította meg február óta tartó bajnoki góltalanságát, most pedig folytatta jó sorozatát, megszerezve 24. gólját a Premier League mostani kiírásában.

Noha a City fölénye a folytatásra is megmaradt, az első félidőben nem tudott ismét betalálni a csapat, a Burnleynek viszont két nagy helyzete is adódott, ezekkel azonban nem élt a hazai gárda. A fordulást követően több nagy lehetőséget is elpuskáztak Haalandék, szerencséjükre a Burnley tökéletesen veszélytelennek bizonyult.

Az egygólos sikerrel a Manchester City ugyanannyi ponttal és ugyanolyan gólkülönbséggel rendelkezik, mint az eddigi listavezető Arsenal – amely 200 nap után csúszott le az élről –, több szerzett góljának köszönhetően azonban már Guardiola együttese található az első helyen. A Burney vereségével matematikailag is eldőlt, hogy a Wolverhampton mellett Scott Parker csapata is búcsúzik a Premier League-től.

Tóth Alexék drámai hajrája

Az Arsenal és a Newcastle otthonában is diadalmaskodó Bournemouth hazai pályán mérkőzött meg a Leeds Uniteddel. A Tóth Alexet a kispadra nevező együttes a gól nélküli első félidő után kétszer is betalált nyolc percen belül, apró szépséghiba, hogy James Hill saját csapata kapuját vette be. A Bournemouth Rayan góljával ismét előnybe került, a ráadás azonban borzasztóan alakult a hazaiak szempontjából: a 91. percben – néhány másodperccel Tóth Alex beállása után – les miatt elvették Andoni Iraola gárdájának harmadik gólját, a Leeds viszont a 97. percben betalált, s így megmentette az egyik pontot.

Premier League, 34. forduló

Kedd 

  • Brighton–Chelsea 3-0 (1-0) 

Szerda 

  • Bournemouth–Leeds United 2-2 (0-0)
  • Burnley–Manchester City 0-1 (0-1) 

Péntek 

  • Sunderland–Nottingham Forest 21.00 (tv: Match4) 

Szombat 

  • Fulham–Aston Villa 13.30 (tv: Spíler1) 
  • Liverpool–Crystal Palace 16.00 (tv: Match4) 
  • West Ham United–Everton 16.00 
  • Wolverhampton–Tottenham Hotspur 16.00 (tv: Spíler1) 
  • Arsenal–Newcastle United 18.30 (tv: Spíler1) 

Hétfő 

  • Manchester United–Brentford 21.00

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
