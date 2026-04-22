Új éllovasa van a Premier League-nek, Tóth Alex nem így képzelte el a hajrában kapott perceit

Hosszú idő után vehették át a vezetést az Arsenaltól a Premier League-ben, a listavezető elleni vasárnapi rangadón 2-1-es győzelmet arató Manchester City abban a tudatban lépett pályára a kiesést jelentő 19. helyen álló Burnley otthonában, hogy egy esetleges sikerrel beéri, és vagy a gólkülönbségnek, vagy a több szerzett gólnak köszönhetően meg is előzi az észak-londoniakat.

Ugyanakkor érdemes leszögezni, hogy a győzelem mértéke sem volt mindegy, ugyanis abban az esetben, ha mindkét csapat megnyeri a hátralévő mérkőzéseit a bajnokságban, úgy a gólkülönbség dönthetne, és ezen a téren igencsak hasonlóan állnak a felek.

Egyetlen gól döntött a Manchester City javára

Persze az elsődleges cél így is a győzelem megszerzése volt Pep Guardiola csapatának, amely nem várt sokat azzal a Turf Moorban, hogy jelezze: nem akar semmit a véletlenre bízni a bajnoki versenyfutásban. A vendégek már az 5. percben megszerezték a vezetést, a remek kontrát vezető égszínkékektől Jérémy Doku ugratta ki Erling Haalandot, aki nem hibázta el a ziccert (0-1). A norvég gólvágó az Arsenal ellen szakította meg február óta tartó bajnoki góltalanságát, most pedig folytatta jó sorozatát, megszerezve 24. gólját a Premier League mostani kiírásában.

Noha a City fölénye a folytatásra is megmaradt, az első félidőben nem tudott ismét betalálni a csapat, a Burnleynek viszont két nagy helyzete is adódott, ezekkel azonban nem élt a hazai gárda. A fordulást követően több nagy lehetőséget is elpuskáztak Haalandék, szerencséjükre a Burnley tökéletesen veszélytelennek bizonyult.

Az egygólos sikerrel a Manchester City ugyanannyi ponttal és ugyanolyan gólkülönbséggel rendelkezik, mint az eddigi listavezető Arsenal – amely 200 nap után csúszott le az élről –, több szerzett góljának köszönhetően azonban már Guardiola együttese található az első helyen. A Burney vereségével matematikailag is eldőlt, hogy a Wolverhampton mellett Scott Parker csapata is búcsúzik a Premier League-től.

Tóth Alexék drámai hajrája

Az Arsenal és a Newcastle otthonában is diadalmaskodó Bournemouth hazai pályán mérkőzött meg a Leeds Uniteddel. A Tóth Alexet a kispadra nevező együttes a gól nélküli első félidő után kétszer is betalált nyolc percen belül, apró szépséghiba, hogy James Hill saját csapata kapuját vette be. A Bournemouth Rayan góljával ismét előnybe került, a ráadás azonban borzasztóan alakult a hazaiak szempontjából: a 91. percben – néhány másodperccel Tóth Alex beállása után – les miatt elvették Andoni Iraola gárdájának harmadik gólját, a Leeds viszont a 97. percben betalált, s így megmentette az egyik pontot.