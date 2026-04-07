Dokumentumfilm készült a sakktörténelem legnagyobb botrányáról

„A jófiúk mindig az utolsó helyen vannak. Én nem vagyok jófiú. Nem lehet valaki egyszerre kedves és kiváló sakknagymester.” Ezeket a szavakat az amerikai Hans Niemann mondja a Netflix streamingszolgáltatón kedden megjelent filmben. Az első kézből: a sakkbotrány (The untold) című alkotás a sportág történetének legnagyobb botrányát dolgozza fel.

A Netflix is feldolgozta Magnus Carlsen (a képen) és Hans Niemann botrányát Fotó: NOUSHAD THEKKAYIL / NurPhoto

Mi ez a sakkbotrány, amely a Netflix érdeklődésének középpontjába került?

Az események 2022 szeptemberében történtek meg. Az akkori világelső, a sakksport királya, a norvég Magnus Carlsen három forduló után visszalépett az akkori legrangosabb sakkversenytől, az egyesült államokbeli Saint Louisban rendezett Sinquefield-kupától. A norvég világbajnok kimondatlanul csalással vádolta meg az amerikai Hans Moke Niemannt, akitől váratlanul kikapott. (Némi magyar vonatkozása is volt az akkori eseményeknek, mert a szervezők eredetileg Rapport Richárdot hívták meg a versenyre, de a magyar sakkozó visszalépett, Niemann pedig ennek köszönhette, hogy elindulhatott a versenyen.)

A norvég és az amerikai sakkozó a viadal harmadik fordulójában találkozott egymással és Carlsen játszott világossal. Nem volt olyan ember, aki ne fogadott volna a skandináv játékos sima győzelmére. Ám Carlsen a 28. lépésben óriási hibát követett el, s kikapott. Ezzel 53 meccses veretlensége szakadt meg a norvég zseninek, aki a váratlan kudarc után bejelentette a visszalépését a tornától.

Carlsen akkor még csak virágnyelven írta le, hogy az amerikai – szerinte – csalt, később azonban rettenetes verbális háború robbant ki kettejük között.

A vita elmérgesedett, vizsgálat is indult, amely csak 2023. augusztus 30-án zárult le. „Örömmel jelentjük, hogy megegyeztünk Hans Niemann-nal, hogy lezárjuk a nézeteltéréseinket és további pereskedés nélkül, közösen haladunk előre” – olvasható a Chess.comon megjelent közös nyilatkozatban.

Mire idáig eljutottunk, sokféle teória látott napvilágot. Egy elemzés szerint Niemann sokszor csalhatott, mégpedig rezgő análgyöngyök segítségével. Ezeken keresztül kaphatott jelzéseket segítőktől. Niemann mindent tagadott, azt ugyanakkor elismerte, hogy 12 és 16 évesen tényleg csalt egy-egy versenyen.