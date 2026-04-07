Rendkívüli

Orbán Viktor: Egyre többen vagyunk + videó

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
sakkmagnus carlsenHans Niemann

Dokumentumfilm készült a sakktörténelem legnagyobb botrányáról

A sakktörténelem legnagyobb botrányaként vonult be a sportág históriájába a norvég Magnus Carlsen és az amerikai Hans Niemann között kirobbant balhé. A történet filmvászonért kiáltott, és a Netflix nem is volt rest, 75 perces dokumentumfilmet készített az eseményekről.

Magyar Nemzet
2026. 04. 07. 20:05
Hans Niemann (jobbra) és Magnus Carlsen egymással szemben Fotó: MAHMUD HAMS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A jófiúk mindig az utolsó helyen vannak. Én nem vagyok jófiú. Nem lehet valaki egyszerre kedves és kiváló sakknagymester.” Ezeket a szavakat az amerikai Hans Niemann mondja a Netflix streamingszolgáltatón kedden megjelent filmben. Az első kézből: a sakkbotrány (The untold) című alkotás a sportág történetének legnagyobb botrányát dolgozza fel.

Netflix
A Netflix is feldolgozta Magnus Carlsen (a képen) és Hans Niemann botrányát  Fotó: NOUSHAD THEKKAYIL / NurPhoto

Mi ez a sakkbotrány, amely a Netflix érdeklődésének középpontjába került?

Az események 2022 szeptemberében történtek meg. Az akkori világelső, a sakksport királya, a norvég Magnus Carlsen három forduló után visszalépett az akkori legrangosabb sakkversenytől, az egyesült államokbeli Saint Louisban rendezett Sinquefield-kupától. A norvég világbajnok kimondatlanul csalással vádolta meg az amerikai Hans Moke Niemannt, akitől váratlanul kikapott. (Némi magyar vonatkozása is volt az akkori eseményeknek, mert a szervezők eredetileg Rapport Richárdot hívták meg a versenyre, de a magyar sakkozó visszalépett, Niemann pedig ennek köszönhette, hogy elindulhatott a versenyen.)

A norvég és az amerikai sakkozó a viadal harmadik fordulójában találkozott egymással és Carlsen játszott világossal. Nem volt olyan ember, aki ne fogadott volna a skandináv játékos sima győzelmére. Ám Carlsen a 28. lépésben óriási hibát követett el, s kikapott. Ezzel 53 meccses veretlensége szakadt meg a norvég zseninek, aki a váratlan kudarc után bejelentette a visszalépését a tornától.

Carlsen akkor még csak virágnyelven írta le, hogy az amerikai – szerinte – csalt, később azonban rettenetes verbális háború robbant ki kettejük között. 

A vita elmérgesedett, vizsgálat is indult, amely csak 2023. augusztus 30-án zárult le. „Örömmel jelentjük, hogy megegyeztünk Hans Niemann-nal, hogy lezárjuk a nézeteltéréseinket és további pereskedés nélkül, közösen haladunk előre” – olvasható a Chess.comon megjelent közös nyilatkozatban.

Mire idáig eljutottunk, sokféle teória látott napvilágot. Egy elemzés szerint Niemann sokszor csalhatott, mégpedig rezgő análgyöngyök segítségével. Ezeken keresztül kaphatott jelzéseket segítőktől. Niemann mindent tagadott, azt ugyanakkor elismerte, hogy 12 és 16 évesen tényleg csalt egy-egy versenyen.

Grandmaster US' Niemann Hans Moke drinks from a bottle of water during the 11th round of the FIDE World Rapid and Blitz Championships 2025 at the Sports and Events Complex, at Qatar University in Doha on December 28, 2025. (Photo by MAHMUD HAMS / AFP)
A csalással vádolt Hans Niemann  Fotó: MAHMUD HAMS / AFP

Térjünk akkor most vissza a filmre, amelyben Niemann nem kertel. „Hidegvérű gyilkosnak neveztek és ezt a jelzőt életem végéig nem fogom tudni magamról lemosni” – mondta a filmben az amerikai sakkozó. Majd hozzátette: az egész élete és a karrierje tönkrement azok után, ami 2022 szeptemberében a Springfield Kupán történt.

A Netflix dokumentumfilmje Hans Niemann karrierjét mutatja be. Ebben már más információkat láthatunk az egykori csalásokról. Szó sincs arról, hogy Niemann csak kétszer csalt volna, ennél sokkal több online játszmát nyert meg úgy, hogy meg nem engedett eszközöket használt. A film azért jelentős, mert Carlsen és Niemann most először beszél arról, hogyan élték meg a történteket.

Hikaru Nakamura, az amerikaiak nagymestere is megszólalt a filmben. Ő úgy emlékezett, hogy Carlsen visszalépése után a nemzetközi sakkvilágban elszabadult a pokol. A találgatások egymás után láttak napvilágot. 

Ekkor még szó sem volt rezgő análgyöngyökről. Van, aki azt mondta, hogy Niemann egy rejtett fülhallgatót használt a csaláshoz, mások szerint direkt kiszedetett egy fogtömést, hogy annak a helyére olyan tokot tegyen, amelyet árammal lehetett rezegtetni.

A lényeg azonban nem ez, hanem az, hogy perdöntő bizonyítékot soha nem találtak Niemann ellen. Azaz nem bizonyosodott be, hogy valóban csalt volna Carlsen ellen.

„Egy hangya voltam, akit eltapostak” – emlékezett vissza az eseményekre Niemann. „Hatalmas és fontos emberek célkeresztjébe kerültem.”

2024-ben, Párizsban újra egymás ellen ültek asztalhoz a felek. Carlsen bevallotta: a mérkőzés előtt nagyon félt, mert nem akart olyan ember ellen játszani, akiben nem bízott meg. Ám aztán minden görbe egyenes lett, mert a norvég simán legyőzte Niemannt. 

Ezzel a mérkőzéssel ér véget a 75 perces dokumentumfilm.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópa

Választás előtt 1. rész – Az identitásokról

Bayer Zsolt avatarja

Ha Európának van még jövője, az Közép- és Kelet-Európában van.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu