A magyar kapust is megünnepelték a Real Madrid BL-döntője után + videó

Egy évvel ezelőtt a Barcelona U19-es csapatának kapujában Yaakobishvili Áron lett az első magyar játékos, aki megnyerte az ifjúsági Bajnokok Ligáját. A katalánok 2025-ös sikere után 2026-ban is spanyol csapat ünnepelhetett: az ifi BL lausanne-i fináléját a Real Madrid nyerte meg hétfőn, így a fővárosiak 2020 után másodszor diadalmaskodtak. A döntőbeli ellenfél a belga Club Brugge volt, amely kispadján magyar kapus is ült a 17 éves Ostoici Stefan személyében.

A csupa spanyol játékossal felálló Real Madrid az Ostoici Stefannal a keretben szereplő Club Brugge döntőbeli legyőzésével másodszor lett az ifi BL bajnoka. Fotó: AFP/Fabrice Coffrini

Ostoici Stefan ifi BL-ezüstérmes a Brugge-zsel

A Sándor Károly Labdarúgó Akadémián nevelkedett kapus tavaly nyáron igazolt az MTK-tól Belgiumba, ahol a brugge-iek utánpótláscsapatát (Club NXT) és második számú együttesét segíti. Ostoici az U15-ös, U16-os és U17-es magyar válogatottban is szerepelt, az idényben az U18-as belga bajnokságban már tizenegy mérkőzésen játszott, emellett a felnőttek között ugyanennyiszer ült kispadon a másodosztályban szereplő tartalékcsapatban, valamint decemberben egy alkalommal a Club Brugge első számú, a belga élvonalban jelenleg második helyen álló gárdájában is kerettag volt.

Ami az ifi BL-t illeti, a belgák az idei fináléig vezető tíz mérkőzésükből kilencet megnyertek, ezeken Ostoici Stefan mind a kispadon ült. Ez történt a klub elmúlt 48 évének első nemzetközi kupadöntőjében is, ahol 1-1-es rendes játékidő után tizenegyesek döntöttek.

A hirtelen halálból aztán a szintén lausanne-i elődöntőjéhez hasonlóan a Real Madrid jött ki jobban: míg a spanyolok minden tizenegyest értékesítettek, addig kapusuk, Javier Navarro kettőt is kivédett.

Az ezüstéremmel sem voltak sokáig csalódottak a belga csapat játékosai, és az alábbi, Ostoici által (kék-fekete szívecskés emoji társaságában) is megosztott felvétel alapján a szurkolóik is megünnepelték őket az egész idényben nyújtott teljesítményükért. Hasonló érződött a brugge-iek nyilatkozataiban is: csalódottság helyett inkább a büszkeséget és a tapasztalatszerzés fontosságát hangsúlyozták.

Magyar csapatként a Puskás Akadémia vett részt az ifjúsági Bajnokok Ligája mostani kiírásában, a felcsúti együttes a nyolcaddöntőbe jutásért a portugál Sporting elleni vereséggel búcsúzott.