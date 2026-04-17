Mbappé minden baj forrása a Realnál? Honfitársa lesújtó véleményt mondott a csatárról

A Bayern 2-1-re győzött a Real Madrid vendégeként a BL negyeddöntőjének első mérkőzésén, így roppant jó pozícióból várta a szerdai visszavágót. Az viszont nem is kezdődhetett volna rosszabbul, Arda Güler mindjárt az 1. percben gólt lőtt, ezzel kiegyenlítve a párharc állását. A királyi gárda aztán még kétszer vezetést szerzett az Allianz Arénában, de ez sem volt elég, mert a bajorok két kései góllal megfordították és 4-3-ra meg is nyerték a találkozót, valamint a párharcot is.

Arda Güler duplája sem volt elég a Real Madridnak a Bayern München ellen Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Megtalálta az új Modricot a Real Madrid?

A rekordbajnok kiesése sokak szerint megpecsételheti a vezetőedző sorsát, többek között Steven Gerrard is arról beszélt, hogy bár szerinte nem ezt érdemli, Álvaro Arbeloának mennie kell az idény végén. A Liverpool legendája emellett elmondta, a duplázó Arda Güler talán a legjobb félóráját produkálta a Real Madrid színeiben. A blancók korábbi játékosa, Steve McManaman egyenesen azt találta mondani, hogy a török középpályás lehet a spanyolok új Luka Modrica.

A Real Madrid szemszögéből rosszul sikerült este hőse tehát nem is kérdés, hogy Güler volt, a negatívról azonban megoszlanak a vélemények. Roy Keane például Vinícius Júniort vette elő.

– Mindenki látta már, mire képes egy jó napján: villámgyors cselek, félelmet kelt a szélsőhátvédekben, és tiszta örömöt okoz, amikor a legjobb formáját hozza. De tegnap este? A meccs nagy részében szinte láthatatlan volt, túl könnyen elveszítette a labdákat, erőltette a játékot ahelyett, hogy helyes döntéseket hozott volna, és persze ott volt az a jelenet, amikor leordította Bellinghamet, na, az mindent összefoglalt. Tapintható volt a frusztráció, mert a régi Vini – az, aki egymaga képes volt megváltoztatni egy mérkőzés végkimenetét – éppen akkor nem tűnt fel a pályán, amikor a Real Madridnak a legnagyobb szüksége lett volna rá. Fáj kimondani, de most úgy tűnik, mintha csak árnyéka lenne annak a játékosnak, aki egykor rettegésben tartotta Európát. A tehetsége még mindig megvan, de hatástalan. Ha nem talál rá hamarosan újra a formáját, az a hanyatlás kezdete lehet – mondott lesújtó ítéletet a Manchester United egykori klasszisa.