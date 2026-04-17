Mbappé minden baj forrása a Realnál? Honfitársa lesújtó véleményt mondott a csatárról

Óriási csatát vívott egymással szerdán a Bayern München és a Real Madrid a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. A spanyolok hiába vezettek háromszor is a mérkőzésen, 4-3-ra kikaptak, és így kettős vereséggel búcsúztak az elitsorozattól. Sokan sokféle bűnbakot találtak a Real Madrid kiesése után.

2026. 04. 17. 18:58
Kylian Mbappé a Real Madrid gólzsákja, de a jelenléte problémákat okoz az öltözőben Fotó: JOSE BRETON Forrás: NurPhoto
A Bayern 2-1-re győzött a Real Madrid vendégeként a BL negyeddöntőjének első mérkőzésén, így roppant jó pozícióból várta a szerdai visszavágót. Az viszont nem is kezdődhetett volna rosszabbul, Arda Güler mindjárt az 1. percben gólt lőtt, ezzel kiegyenlítve a párharc állását. A királyi gárda aztán még kétszer vezetést szerzett az Allianz Arénában, de ez sem volt elég, mert a bajorok két kései góllal megfordították és 4-3-ra meg is nyerték a találkozót, valamint a párharcot is.

Arda Güler duplája sem volt elég a Real Madridnak a Bayern München ellen

A rekordbajnok kiesése sokak szerint megpecsételheti a vezetőedző sorsát, többek között Steven Gerrard is arról beszélt, hogy bár szerinte nem ezt érdemli, Álvaro Arbeloának mennie kell az idény végén. A Liverpool legendája emellett elmondta, a duplázó Arda Güler talán a legjobb félóráját produkálta a Real Madrid színeiben. A blancók korábbi játékosa, Steve McManaman egyenesen azt találta mondani, hogy a török középpályás lehet a spanyolok új Luka Modrica.

A Real Madrid szemszögéből rosszul sikerült este hőse tehát nem is kérdés, hogy Güler volt, a negatívról azonban megoszlanak a vélemények. Roy Keane például Vinícius Júniort vette elő.

– Mindenki látta már, mire képes egy jó napján: villámgyors cselek, félelmet kelt a szélsőhátvédekben, és tiszta örömöt okoz, amikor a legjobb formáját hozza. De tegnap este? A meccs nagy részében szinte láthatatlan volt, túl könnyen elveszítette a labdákat, erőltette a játékot ahelyett, hogy helyes döntéseket hozott volna, és persze ott volt az a jelenet, amikor leordította Bellinghamet, na, az mindent összefoglalt. Tapintható volt a frusztráció, mert a régi Vini – az, aki egymaga képes volt megváltoztatni egy mérkőzés végkimenetét – éppen akkor nem tűnt fel a pályán, amikor a Real Madridnak a legnagyobb szüksége lett volna rá. Fáj kimondani, de most úgy tűnik, mintha csak árnyéka lenne annak a játékosnak, aki egykor rettegésben tartotta Európát. A tehetsége még mindig megvan, de hatástalan. Ha nem talál rá hamarosan újra a formáját, az a hanyatlás kezdete lehet – mondott lesújtó ítéletet a Manchester United egykori klasszisa.

Camavinga és Mbappé a bűnbakok?

A francia Emmanuel Petit viszont két honfitársában látta a problémát. Az egyikük Eduardo Camavinga, akit a Real Madrid 3-2-es vezetésénél, a 86. percben kiállítottak, ezután születettek meg a Bayern München mindent eldöntő góljai.

– Ha valakit hibáztatni lehet, az Camavinga. A szerelése katasztrofális volt. A meccs azon pontján a piros lap nagyon szigorú döntésnek tűnt, de sajnos a játékvezető csak a szabályokat alkalmazta… A Real Madrid mindig a bíráskodással takarózik – magyarázta Petit, majd hozzátette: – Nem minden Mbappé hibája, de az érkezése komoly feszültségeket okozott az öltözőben. Egy fiaskó az egész.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

