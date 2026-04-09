Szalah a megalázó mérkőzés után odament Gerrardhoz, de nem tudott megszólalni

A Liverpool megúszta a nagy verést, a Bajnokok Ligája címvédője, a Paris Saint-Germain 2-0-ra nyert az odavágón. Az eredmény a Liverpoolra nézve volt kecsegtető, amely az ellenfél kapuját sem találta el az egész meccsen, a franciák pedig még két-három gólt is lőhettek volna. A lefújás után nem is véletlen, hogy Jamie Carragher is arról beszélt , hogy az eredménynek a Liverpool örülhet az angol visszavágó előtt, míg a lecserélt Szoboszlai Dominik egyre kevésbé talál pozitívumokat csapata vesszőfutásában.

Steven Gerrard átérzi Mohamed Szalah helyzetét a Liverpoolnál, aki szerdán a BL-negyeddöntőn nem is játszott Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU

Miért nem játszott Szalah a PSG–Liverpool meccsen?

S akkor mit mondjon Mohamed Szalah? Az idény végén távozó egyiptomi hétvégén ismét büntetőt rontott , most pedig Arne Slot végig a kispadon ültette – mindez büntetés is lehetett.

Szalah hiába ment többször is melegíteni, a félidőt is kint töltötte a pályán, Slot nem cserélte be, ami tovább gerjesztheti a feszültséget az öltözőben.

A holland vezetőedző igyekezett megmagyarázni a döntését a lefújást követően. – Úgy érzem, ez egy olyan 20-25 perc volt, amikor csak védekeztünk, és bár Móban óriási potenciál rejlik, ha 20-25 percen keresztül a saját tizenhatosán belül kell védekeznie, akkor szerintem jobb, ha megspórolja az energiáját a következő hetekben ránk váró sok-sok mérkőzésre – mondta Slot.