Rendkívüli

Bejelentést tesz a kormány – kövesse nálunk élőben! + videó

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Mohamed SzalahLiverpoolBajnokok LigájaSteven Gerrard

Szalah a megalázó mérkőzés után odament Gerrardhoz, de nem tudott megszólalni

Mohamed Szalah egy percet sem kapott Arne Slottól a PSG–Liverpool Bajnokok Ligája-negyeddöntő első mérkőzésén. A nyáron távozó egyiptomi szélső a kispadról nézte végig csapata szenvedését, a Liverpool végül 2-0-ra kapott ki Párizsban, így minimális esélye maradt a jövő heti visszavágóra. Steven Gerrard, a Liverpool legendája a helyszínen elemezte Szalah kispadozását. Gerrard átérzi a 33 éves egyiptomi helyzetét, aki a lefújás után csak egy pacsira ment oda hozzá.

Magyar Nemzet
2026. 04. 09. 7:59
Mohamed Szalah érthetetlen nem boldog, a Liverpool PSG elleni BL-meccsén be sem állt
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Liverpool megúszta a nagy verést, a Bajnokok Ligája címvédője, a Paris Saint-Germain 2-0-ra nyert az odavágón. Az eredmény a Liverpoolra nézve volt kecsegtető, amely az ellenfél kapuját sem találta el az egész meccsen, a franciák pedig még két-három gólt is lőhettek volna. A lefújás után nem is véletlen, hogy Jamie Carragher is arról beszélt , hogy az eredménynek a Liverpool örülhet az angol visszavágó előtt, míg a lecserélt Szoboszlai Dominik egyre kevésbé talál pozitívumokat csapata vesszőfutásában.

Miért nem játszott Szalah a PSG–Liverpool meccsen?

S akkor mit mondjon Mohamed Szalah? Az idény végén távozó egyiptomi hétvégén ismét büntetőt rontott , most pedig Arne Slot végig a kispadon ültette – mindez büntetés is lehetett. 

Szalah hiába ment többször is melegíteni, a félidőt is kint töltötte a pályán, Slot nem cserélte be, ami tovább gerjesztheti a feszültséget az öltözőben.

A holland vezetőedző igyekezett megmagyarázni a döntését a lefújást követően. – Úgy érzem, ez egy olyan 20-25 perc volt, amikor csak védekeztünk, és bár Móban óriási potenciál rejlik, ha 20-25 percen keresztül a saját tizenhatosán belül kell védekeznie, akkor szerintem jobb, ha megspórolja az energiáját a következő hetekben ránk váró sok-sok mérkőzésre – mondta Slot.

Gerrard átérzi Szalah helyzetét, aki nem adott interjút

A Liverpool legendája, Steven Gerrard kedden még Madridban volt szakértő a Real Madrid–Bayern München negyeddöntőn, szerdán pedig Párizsban volt a TNT Sports stábjával. Gerrard a pálya mellől látta, hogy Szalah hogyan is reagált Slot döntésére még a kezdőrúgás előtt.

– Csak egy mosolyt kaptunk tőle, ahogy bemelegített a cserékkel. Biztos vagyok benne, hogy csalódott lesz, ez az a szakasza az idénynek, amit Mo Szalah imád, senki nem akar kimaradni és a kispadon ülni. Én magam is ott voltam a Bernabéuban, amikor nem kezdhettem (a 2008/09-es idény BL-nyolcaddöntőjén Madridban a Liverpool 1-0-ra nyert, Gerrard csak a 88. percben állt be – a szerk.), és ez ilyenkor egyértelműen fáj. Motivációként kell ezt használnod, és készen kell állnod, amikor a menedzser szólít. Sok meccs van még hátra ebből az idényből, jövő héten lesz a visszavágó, és lesz egy meccs a Fulham ellen is hétvégén a bajnokságban. 

Elég jól ismerem Szalahot ahhoz, hogy tudjam, ma este ez neki belül fájni fog, ha nem játszik

– Gerrard ezt még a bemelegítés alatt mondta, és hát igaza lett. A mérkőzés közben a kamerák folyamatosan vették Szalahot, aki érthetően nem volt valami boldog, hogy végig csak a kispadon ült.

Az pedig, hogy mennyire is fájt ez neki, az a lefújás után derült ki. A TNT a pálya mellől értékelte a látottakat, Gerrard mellett a másik korábbi Liverpool-játékos, Steve McManaman volt a vendég. Gerrard azt mondta, hogy Szalah biztosan frusztrált Slot döntése miatt, ugyanakkor a mentalitásáról sokat elmond, hogy a lefújás után így is extra köröket tett meg a pályán. 

Az egyiptomi ezután az öltöző felé menet elment mellettük, azonban interjút nem adott. Szalah Gerrardot meglátva elmosolyodott és lepacsizott vele.

Videón az eset:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu