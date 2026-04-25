Liverpoolban már a vészharangot kongatják Szoboszlai szerződése kapcsán

Szoboszlai Dominik szerződése továbbra is téma Liverpoolban. A város legnagyobb újságja, a Liverpool Echo hosszabb cikket közölt a témában, amelyben a klub korábbi játékosát, Gary McAllistert kérdezték Szoboszlairól. A korábbi skót labdarúgó is természetesen dicsérte a 25 éves magyar középpályást, aki sürgette a klubot, hogy hosszabbítson vele. A cikk egy újabb nyomás a Liverpoolra, hogy cselekedjen.

2026. 04. 25. 8:04
Szoboszlai Dominik szombaton a Crystal Palace ellen léphet pályára az Anfielden
Van Dijk után Szoboszlai következhet

McAllistert a cikk végén még arról kérdezték, hogy látja-e Szoboszlaiban, hogy egyszer a Liverpool csapatkapitánya legyen Virigl van Dijk után. – A nyilvánvaló tehetségén túl a rendkívüli munkabírása és a pályán tanúsított magatartása is inspirálóan hat a mellette lévőkre. Ez teszi őt a Liverpool lehetséges csapatkapitányává. 

A kérdés minden bizonnyal még nem a következő idényben fog előkerülni, de beszédes lesz, hogy Andy Robertson nyári távozása után ki lesz a csapatkapitány-helyettes. Van Dijknak erről konkrét elképzelései vannak, de neveket nem akart mondani.

Nyomás a klubra?

A Liverpool Echo cikke pénteken napközben jelent meg, utána a liverpooli sajtót bejárták McAllister szavai, mondván hogy a klubnak hosszabbítania kell Szoboszlai Dominikkal. Ez egy újabb nyomás a klubra, hogy lépjen az ügyben.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
