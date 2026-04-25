Liverpoolban már a vészharangot kongatják Szoboszlai szerződése kapcsán

Van Dijk után Szoboszlai következhet

McAllistert a cikk végén még arról kérdezték, hogy látja-e Szoboszlaiban, hogy egyszer a Liverpool csapatkapitánya legyen Virigl van Dijk után. – A nyilvánvaló tehetségén túl a rendkívüli munkabírása és a pályán tanúsított magatartása is inspirálóan hat a mellette lévőkre. Ez teszi őt a Liverpool lehetséges csapatkapitányává.