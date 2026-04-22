Tóth Balázs — Anglia — Blackburn Rovers FC

Sétálni is alig bírt, eltanácsolták, csodát emleget a magyar válogatott új csillaga

Igazi sztár lett Tóth Balázs Angliában, holott fiatalon úgy tűnt, derékba törhet a karrierje. A magyar labdarúgó-válogatott és a Blackburn Rovers kapusa elárulta, gerincproblémák miatt 17 éves korában másfél évig nem játszhatott. A borsod vármegyei Zubogyról indult labdarúgó arról is beszélt, hogy akadtak edzők, akik el akarták tanácsolni a futballtól. A gyerekként egy meccsen tizenegy gólt szerző Tóth Balázs azt is elárulta, miért nem lett mezőnyjátékos.

P.Fülöp Gábor
2026. 04. 22. 10:40
Tóth Balázs Blackburn Rovers goalkeeper Balazs Toth makes a save with his feet to deny Lamine Cisse of Stoke City from scoring a goal during the Sky Bet Championship match between Stoke City and Blackburn Rovers at Bet365 Stadium in Stoke On Trent, United
Tóth Balázs (jobbra) szintet lépett Angliában Fotó: NEWS IMAGES Forrás: NurPhoto
Számos, eddig kevésbé ismert oldalát fedte fel pályafutásáról Tóth Balázs. A magyar labdarúgó-válogatott és a Blackburn Rovers kapusáról a Magyar Labdarúgó-szövetség készített filmet, amelyben bemutatja a karrierútját a kis borsodi falutól, Zubogytól az angliai Blackburnig, az általános iskolai tornáktól a felnőttválogatottig. Kiderül, hogyan lett a 11 gólos csatárból elhivatott kapus, miért kellett kis híján abbahagynia a futballt.

Tóth Balázs
Tóth Balázs nagy népszerűségnek örvend Blackburnben. Fotó: MLSZ/Herendi Dániel

– Sztárként kezelnek, nemcsak engem, nyilván a többi játékost is Blackburnben. Amikor jól megy, azért, amikor rosszul, azért szednek szét a szurkolók. Általában én szoktam az utolsó lenni, még két-két és fél órával a meccsek után is több százan várnak, hogy közös fotókat, aláírást kaphassanak. Számomra ez sohasem volt nehézség, nagyon szívesen töltök a szurkolókkal is időt – kezdte élménybeszámolóját Tóth Balázs, aki az egykori angol bajnokkal jelenleg azért küzd, hogy a másodosztályban maradjon. – Maximalista vagyok, sosem vagyok elégedett. Ha volt nyolc védésem, de elrontottam egy kirúgást, akkor a következő héten edzés után kint maradtam azt gyakorolni. 

 

Tóth Balázs, a gólvágó

A hatszoros válogatott kapus a jelenleg Manchesterben lakik, onnan ingázik. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Zubogyról indult el, oda is tér vissza, ha ideje engedi. személyes jelenlétével, de például sportfelszerelésekkel is támogatta már a szülőfaluját. A nyugodt természetű fiatalember azt mondja, mindenkivel jól kijön, vele összeveszni nem lehet. Általános iskolásként került Kazincbarcikára, majd Felcsúton, a Puskás Akadémiánál nevelkedett, s lett NB I-es játékos.

Úgy figyeltek fel rám, hogy mezőnyjátékos voltam egy diákolimpiai tornán, amikor 11-0-ra győztünk, mindegyik gólt én rúgtam. A probléma az volt, hogy nem szerettem futni, lehet, ez is közrejátszott abban, hogy kapus lettem. Ahogy jöttek a sikerek, egyre jobban bolondultam bele ebbe a pozícióba, a mai napig szenvedélyesen imádom

– mondja lelkesen, holott akadtak, akik gyakorlatilag eltanácsolták a futballtól. – Sohasem foglalkoztam azzal, mit mondanak. Amelyik szakember szerint nem lesz belőlem focista, vele szemben inkább kialakult bennem egy dacos érzés. Ezek mindig erősítettek, arra ösztökéltek, hogy még többet dolgozzak. Kellemes érzés, hogy azoknak, akik azt állították, hogy úgysem lesz belőled semmi, elmondhatom, válogatott vagyok, és a világ ötödik, hatodik legjobb bajnokságában játszhatok. Fanatikusan dolgoztam ezért.

Tóth Balázs
Tóth Balázs példakép, Cristiano Ronaldo ellen is pályára léphetett. Fotó: MTI/EPA/LUSA/Tiago Petinga

Csodás gyógyulás

A kiváló reflexekkel rendelkező, lábbal és kézzel is jól védő kapust dicsőítik Blackburnben, ahol nagy jövőt jósolnak neki a vele dolgozó szakemberek. Most azonban kiderült, kevésen múlt, hogy el se jusson a felnőttfutballba. – A legnagyobb nehézségem 17 éves koromban volt, amikor volt egy gerincsérülésem, sétálni is alig tudtam. 

Másfél évet hagytam ki, minden héten más orvoshoz mentünk. Azt javasolták, gondolkodjak el azon, hogy abbahagyom a focit, mert nem lesz alkalmas a gerincem az élsportra.

Abban az időszakban erősödtem meg leginkább mentálisan. Ahogy elkezdtem edzeni, csodával határos módon enyhültek a fájdalmaim. Fél év alatt el is múltak a panaszaim – emlékezett vissza Tóth Balázs.

