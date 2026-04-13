A legkevésbé fontos Veszprém–Szeged rangadó nem csak a feszült háttér miatt számít

A férfikézilabda Bajnokok Ligája csoportköréből 2026 elejére négy forduló maradt hátra. Ezeken a One Veszprém HC két, az OTP Bank-Pick Szeged pedig egy pontot szerzett, így mindkét együttes visszacsúszott a tabellán. Ez azt eredményezte, hogy a BL-nyolcaddöntős párharcot egyaránt otthon kellett kezdeniük, egy náluk előrébb végzett rivális ellen. A baljós előjelek ellenére a veszprémiek a francia PSG, míg a szegediek a lengyel Kielce búcsúztatásával továbbjutottak a negyeddöntőbe, ahol német gárdák következnek: Xavi Pascual együttesére a tavalyi döntős Füchse Berlin, Michael Apelgren legénységére pedig a címvédő Magdeburg vár április végén a kölni négyes döntőbe kerülésért. Addig idehaza játszik a két magyar gigász, méghozzá két mérkőzést egymással is.

Jim Gottfridsson távozása még pikánsabb hangulatot ad a Veszprém és a Szeged rangadójának a férfikézilabda NB I mai mérkőzésén. Fotó: Pickhandball.hu/Sólya Eliza

Hat napon belül két Veszprém–Szeged jön

A férfikézilabda NB I tabelláját a címvédő Veszprém százszázalékos mérleggel vezeti, előnye öt pont a második Szeged és nyolc a harmadik Tatabánya előtt. Ma 17.45-től következik a Veszprém–Szeged rangadó, ezt követően pedig négy forduló lesz hátra, vagyis a bakonyiak döntőbe jutása semmiképp nem forog veszélyben. Bár a szegedieknek egy esetleges vereség után maradna a „mindössze” hárompontos előnyük a finálét jelentő pozícióban, ezután az ETO, NEKA, Budakalász, FTC négyes ellen kéne öt pontot szerezniük a második helyhez, ez pedig finoman szólva sem megvalósíthatatlan. Ha pedig a Szeged nyerne Veszprémben, akkor is szinte elképzelhetetlennek tűnik, hogy az alapszakasz végén megelőzze riválisát, ezzel kiharcolva a döntőben a pályaválasztási jogot. Így aztán a bajnokság folytatása szempontjából alighanem tét nélküli a mai találkozó, a presztízs miatt kevésbé.

A 23. forduló előtt viszont a mostani hétvégén más miatt utazik Győrbe a Szeged: a Magyar Kupa négyes döntőjének szombaton és vasárnap az Audi Aréna ad otthont.

A sorsolás értelmében ott már a szombati (14.45) elődöntőben sor kerül a két gigász összecsapására, így 2011 óta másodszor nem rendeznek Veszprém–Szeged döntőt.

A másik ágon a NEKA és a Tatabánya csap össze öt nap múlva (17.30), majd vasárnap jön a bronzmérkőzés és a döntő.