A legkevésbé fontos Veszprém–Szeged rangadó nem csak a feszült háttér miatt számít

Hat napon belül kétszer is összecsap egymással a One Veszprém HC és az OTP Bank-Pick Szeged. Ma 17.45-től a férfikézilabda NB I 22. fordulójában, szombaton 14.45-től pedig a Magyar Kupa elődöntőjében kerül sor a Veszprém–Szeged rangadóra. A Bajnokok Ligájában elért sikerek alapján pozitív hangulat lehet mindkét élcsapatnál, de Jim Gottfridsson távozása a vendégeknél beárnyékolhatja ezt az időszakot.

Wiszt Péter
2026. 04. 13. 5:05
Ali Zein (balra) és Borut Mackovsek közül a novemberi OTP Bank-Pick Szeged–One Veszprém HC kézilabda-mérkőzés után a bakonyiak játékosa örülhetett Fotó: MTI/Ujvári Sándor
A férfikézilabda Bajnokok Ligája csoportköréből 2026 elejére négy forduló maradt hátra. Ezeken a One Veszprém HC két, az OTP Bank-Pick Szeged pedig egy pontot szerzett, így mindkét együttes visszacsúszott a tabellán. Ez azt eredményezte, hogy a BL-nyolcaddöntős párharcot egyaránt otthon kellett kezdeniük, egy náluk előrébb végzett rivális ellen. A baljós előjelek ellenére a veszprémiek a francia PSG, míg a szegediek a lengyel Kielce búcsúztatásával továbbjutottak a negyeddöntőbe, ahol német gárdák következnek: Xavi Pascual együttesére a tavalyi döntős Füchse Berlin, Michael Apelgren legénységére pedig a címvédő Magdeburg vár április végén a kölni négyes döntőbe kerülésért. Addig idehaza játszik a két magyar gigász, méghozzá két mérkőzést egymással is.

Jim Gottfridsson távozása még pikánsabb hangulatot ad a Veszprém és a Szeged rangadójának a férfikézilabda NB I mai mérkőzésén. Fotó: Pickhandball.hu/Sólya Eliza

A férfikézilabda NB I tabelláját a címvédő Veszprém százszázalékos mérleggel vezeti, előnye öt pont a második Szeged és nyolc a harmadik Tatabánya előtt. Ma 17.45-től következik a Veszprém–Szeged rangadó, ezt követően pedig négy forduló lesz hátra, vagyis a bakonyiak döntőbe jutása semmiképp nem forog veszélyben. Bár a szegedieknek egy esetleges vereség után maradna a „mindössze” hárompontos előnyük a finálét jelentő pozícióban, ezután az ETO, NEKA, Budakalász, FTC négyes ellen kéne öt pontot szerezniük a második helyhez, ez pedig finoman szólva sem megvalósíthatatlan. Ha pedig a Szeged nyerne Veszprémben, akkor is szinte elképzelhetetlennek tűnik, hogy az alapszakasz végén megelőzze riválisát, ezzel kiharcolva a döntőben a pályaválasztási jogot. Így aztán a bajnokság folytatása szempontjából alighanem tét nélküli a mai találkozó, a presztízs miatt kevésbé.

A 23. forduló előtt viszont a mostani hétvégén más miatt utazik Győrbe a Szeged: a Magyar Kupa négyes döntőjének szombaton és vasárnap az Audi Aréna ad otthont. 

A sorsolás értelmében ott már a szombati (14.45) elődöntőben sor kerül a két gigász összecsapására, így 2011 óta másodszor nem rendeznek Veszprém–Szeged döntőt.

A másik ágon a NEKA és a Tatabánya csap össze öt nap múlva (17.30), majd vasárnap jön a bronzmérkőzés és a döntő. 

A tavalyi MK-finálét napra pontosan egy éve – 2025. április 13-án – rendezték Tatabányán, akkor 31-30-ra a Tisza-partiak nyertek, ezzel megszakítva a veszprémiek négyéves győzelmi sorozatát. Azóta öt bajnokit játszottak a felek, és négyszer – köztük a jelenlegi idényben ősszel, idegenben – a bakonyiak örülhettek:

  • 2025. április 18. (alapszakasz): Veszprém–Szeged 36-33
  • 2025. május 30. (döntő, 1. mérkőzés): Veszprém–Szeged 34-32
  • 2025. június 4. (döntő, 2. mérkőzés): Szeged–Veszprém 32-28
  • 2025. június 8. (döntő, 3. mérkőzés): Veszprém–Szeged 34-31
  • 2025. november 8. (alapszakasz): Szeged–Veszprém 31-32

Az elmúlt évek egyébként is inkább a Veszprém sikereit hozzák, a klub odahaza ráadásul 2022 júniusa óta nem kapott ki a Szegedtől – igaz, akkor a bajnoki döntő visszavágójának utolsó másodperceiben született Rosta Miklós-gól a rivális aranyérmét jelentette –, az elmúlt négy évben hét NB I-es mérkőzésen és két BL-találkozón is hazai sikert ünnepelhetett a Veszprém Aréna közönsége a rangadón. A bajnoki címvédőnél az idei BL-csoportkör után szinte tragikus volt a hangulat, nagy változtatások kerültek előtérbe, de a PSG elleni továbbjutás után ismét reménykednek a szurkolók és a játékosok a szép idényzárásban.

– Egy Veszprém–Szeged nem csupán a szurkolóknak jelent sokat, de nekünk, játékosoknak is. Főképp az olyanoknak, mint én, akik már nagyon hosszú ideje vagyunk itt. Nekem is egyre fontosabbak ezek a találkozók, mindig nyerni akarok. Elsősorban a szurkolók miatt, illetve azért, mert a Szegednek mindig meg akarjuk mutatni, a Veszprém sokkal jobb és nagyobb csapat, mint az övék – nyilatkozta a bakonyiakat 2014 óta erősítő Gasper Marguc, aki az egész világon a magyarországi rangadót tartja a legnagyobb rivalizálásnak.

Gasper Marguc szerint hiába nincs valódi tétje a mai Veszprém–Szeged mérkőzésnek, akkor is fontos a két pont megszerzése. Forrás: Handballveszprem.hu

– Nagyon jól ismerjük egymást, de kis részleteken mindig lehet változtatni. Ezek a csaták az érzelmekről, a küzdőszellemről is szólnak. A taktika is fontos, persze, de ha az első kettő hiányzik, akkor baj van. Itt mindig az nyer, aki jobban akarja a győzelmet, aki jobban felvállalja a küzdést. Az ugye biztosnak tűnik, hogy mi elsők maradunk. De. Sőt, egy nagy DE! 

Otthon játszunk, ez a derbi, mi pedig semmiféle ajándékot sem akarunk adni a Szegednek. Nem szeretnénk, ha azt érezné, lehet esélye ellenünk ebben az idényben.

Nem sokkal a mai meccs után jön a Magyar Kupa elődöntője, aztán a bajnoki döntő, és már most meg akarjuk mutatni, mi vagyunk a jobbak. Esélyt sem akarunk hagyni neki. Jeleznünk kell: ez az idény a miénk, a Veszprémé! – mondta Marguc, aki társaival együtt szombat óta csak arra koncentrál, hogy a bakonyi klub a története során 142. alkalommal is legyőzze a Szegedet.

A múlt heti BL-mérkőzéseken mindkét csapatból két-két klasszis hiányzott: a Veszprémnél Bjarki Már Elísson és Hugo Descat, míg a Szegednél Sebastian Frimmel és Jim Gottfridsson nem volt a keret tagja. Azóta kiderült, hogy a svédek Európa-bajnoka már nem is tér vissza a Tisza partjára, Gottfridssonnak ugyanis szombaton viharos körülmények között felbontotta a szerződését az MK címvédője. A tavaly nyáron érkezett irányító azt állította, hogy a Szeged indoklás és előzetes egyeztetés nélkül, jogszerűtlenül szüntette meg a kontraktusát, de a klub ezt a vasárnap délutáni közleményében tagadta: 

Jim Gottfridsson szerződésének megszüntetése során a klub a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően, jogszerűen járt el.

A témában további tájékoztatást nem kívánunk adni, klubunk mostantól a szakmai munkára és az eredményes szereplésre koncentrál, az előttünk álló fontos mérkőzésekre készülve – írta a szegedi honlap.

A feszült háttér ellenére Bodó Richárdék a szurkolókkal közös ünnepséggel töltötték a szombatot, majd a vasárnap délelőtti edzés után délután útnak indultak, az éjszakát a Balatonnál töltötték, ma pedig megérkeznek az általuk is nagyon várt rangadó helyszínére.

Mikler Roland (középen) 2010 óta vesz részt a Szeged és a Veszprém rangadóin, mindkét csapat tagjaként volt már része bennük. Fotó: MTI/Ujvári Sándor

– Biztos vagyok benne, hogy ez mindkét csapatnak presztízscsata, úgyhogy ma is jó mérkőzésre számítok, szombaton pedig az úgymond szerencsétlen véletlen miatt már az elődöntőben játszunk, de egyszer amúgy is meg kell vernünk őket a négyes döntő során. 

Amikor a Veszprémmel játszunk, az mindig különleges, én szerencsésnek érzem magam, hogy ezt mindkét oldalon megtapasztalhattam

mondta Mikler Roland, aki Bánhidi Bencével ellentétben kifejezetten nem örül annak, hogy nem a kupa fináléjában valósul meg a rangadó.

Ma este tehát jön az NB I-es találkozó, ami szinte ráhangolódása lesz az MK-elődöntőnek, a BL-negyeddöntőknek és a majdani bajnoki finálénak. A dicsőség és körülmények szempontjából mindenképp fontos a csapatoknak, hogy miként alakul a „főpróba”.

Tavaly a Szeged nyerte a Magyar Kupát:

 

