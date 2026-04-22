Magyar KupaZalaegerszegBudapest HonvédMagyar Kupa elődöntő

Nyolcvan másodperc döntött a Honvéd sorsáról a ZTE javára

Drámai fordulatok után jutott a MOL Magyar Kupa döntőjébe a ZTE. A Budapest Honvéd a 89. percben még vezetett a Magyar Kupa elődöntőjében, ám a Zalaegerszeg a rendes játékidő ráadásában egalizált, majd a tizenegyespárbajban pontosabbnak bizonyult. A Honvéd vezetőedzője szerint a labdarúgás nem mindig igazságos.

Kibédi Péter
2026. 04. 22. 4:49
Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Bozsik Stadionban, a ZTE elleni Magyar Kupa-elődöntőben a Honvéd szurkolói a 89. percben már állva tapsolták a csapatukat. A négyperces hosszabbítás első két percében még ünnepelhettek, majd mindenki bosszúsan rogyott vissza a székére. A Zalaegerszeg a jelzett ráadás vége előtt két perccel látványos góllal egyenlített, sőt a kétszer tizenöt perces hosszabbítás elején is betaláltak a zalaiak, de azt még sikerült kiegyenlíteniük a kispestieknek. A tizenegyeseknél az egyetlen hiba a mennyből a pokolba taszította a másodosztály egyik aranyesélyesét, a zalaiak pedig három év után újra kupát nyerhetnek, miután büntetőkkel a döntőbe jutottak.

A Zalaegerszeg története során harmadszor jutott kupadöntőbe, és három év után nyerhet ismét Magyar Kupát Fotó: Purger Tamás / MTI

A Zalaegerszeg kupadöntős ellenfele ellen még veretlen a bajnokságban

A Honvéd úgy jutott a Magyar Kupa elődöntőjébe, hogy egy vármegyei első osztályú és egy NB III-as ellenfél mellett az élvonalbeli Diósgyőrt és a Debrecent is búcsúztatta a sorozattól. A ZTE viszont még nem találkozott NB I-es riválissal ebben a kiírásban. Egy vármegyei első osztályú és három NB II-es csapat – köztük a kispestiek legnagyobb bajnoki riválisa, a Vasas – ellen kellett pályára lépniük, az első élvonalbeli ellenfelükkel, valószínűleg egyben a legnehezebbel is a döntőben mérkőznek meg. Bár egyszer sem biztos, hogy a bajnokság két éllovasa, az ETO és a Fradi megoldhatatlan feladat elé állítja a zalaiakat.

Ebben a bajnokságban még az ETO és a Fradi sem győzött le bennünket. Holnap leülök és megnézem a meccsüket, de bármelyikük is jut tovább, örömmel lépünk pályára a döntőben

– mondta a lapunknak adott videóinterjúban Szendrei Norbert, aki a ZTE 2023-as és a Honvéd 2020-as kupagyőztes csapatának is tagja volt. A 26 éves középpályás amellett, hogy gratulált egykori csapata teljesítményéhez, azt is elmondta, hogy kevesen rontották el annyira a zalaegerszegiek játékát az utóbbi időben, mint a Honvéd az első félidőben.

Jobban megtalálták a játékunk ellenszerét, mint bármelyik ellenfelünk az elmúlt félévben. Jól játszottak, az első félidőben ránk tudták erőltetni az akaratukat, és ha ők jutnak tovább, megérdemelten tették volna. Ez egy tipikus kupameccs volt, nagyon örülök, hogy mi készülhetünk a kupadöntőre

– fogalmazott Szendrei Norbert, aki az első körben értékesítette saját büntetőjét a tizenegyespárbajban.

Gyakoroltuk egy keveset a büntetőt, de különösebben nem készültünk rá. Mentálisan erősek vagyunk, és ezt megmutattuk a tizenegyeseknél.

Nyolcvan másodperc hiányzott a továbbjutáshoz

Érthetően csalódottan ült be a mérkőzés utáni sajtótájékoztatóra Feczkó Tamás. A Budapest Honvéd trénere szerint csapata fölényben játszott az első félidőben, és ugyan a második játékrészben változtattak a védekezésükön, de így is lett volna esélyük lezárni a mérkőzést.

A második félidőben kicsit mélyebbre húztuk a védekezést, hogy legyen hely a kontráinkra. Az ellenfél többet birtokolta a labdát. Hiányérzetem van amiatt, hogy a kontráinkat nem úgy fejeztük be, ahogy kellett volna. Egy nagyobb lehetőségünk volt talán, amelyből gólt szerezhettünk volna, és lezárhattuk volna ezt a meccset. Nyolcvan másodperc hiányzott ahhoz, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést. Nem biztos, hogy mindig igazságos a labdarúgás. Úgy érzem, hogy ma nem a jobb csapat jutott tovább

– értékelt a meccs után a Honvéd edzője.

A zalaegerszegi ünnepet, és a meccs értékelését itt nézheti meg:

A Zalaegerszeg története harmadik kupadöntőjére készülhet, és 2023 után ismét esélye van megnyerni a Magyar Kupát. A másik elődöntőben az NB I első két helyezettje, az ETO FC és a Ferencváros találkozik a Groupama Arénában ma este (Tv: M4 Sport, 20.00). A MOL Magyar Kupa döntőjét május 9-én rendezik a Puskás Arénában.

